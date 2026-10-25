Isidório faz carona solidária após ônibus ficarem parados em Salvador

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O deputado federal reeleito Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) realizou sua própria mobilização após ônibus ficarem retidos nas garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições em Salvador. O parlamentar pegou uma van e percorreu o Subúrbio Ferroviário para oferecer caronas.

“Acharam que iam intimidar e calar o povo baiano? Se enganaram feio! Aqui o povo é arretado, tem coragem, tem história e não abaixa a cabeça pra ninguém! Peguei a van e fui dar carona pra ajudar o povo baiano a exercer seus direitos e democracia”, escreveu o deputado.

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Isidório classificou a medida como desrespeitosa e afirmou que ela foi adotada para prejudicar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A prefeitura tirou os transportes, desrespeitou a Justiça Eleitoral para prejudicar Lula, descumpriu a ordem do governo e do Tribunal de Justiça, que era transporte gratuito para todo mundo”, disse.

Ônibus ficam retidos nas garagens de Salvador

Uma interrupção pontual no transporte público de Salvador (BA) foi registrada neste domingo, na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de ônibus em meio a uma situação relacionada à adesivação de veículos, durante o segundo turno das eleições.

Até as 18h44, o Procon-BA contabilizou 944 ônibus parados em quatro garagens, duas na Barros Reis e duas no Subúrbio.

O órgão recebeu uma denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e encaminhou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.

Zanin prorroga horário de votação

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinou, às 17h01, a decisão que prorrogou o horário de votação das 17h para as 19h (horário de Brasília).

A ação foi protocolada pela coligação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que relatou problemas com o transporte público em municípios como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas (BA).