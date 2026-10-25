SALVADOR
Ônibus ficam retidos em garagem de Salvador; saiba o que aconteceu
Ocorrência na garagem G5, no Caminho de Areia, envolveu a adesivação de veículos
Uma interrupção pontual no transporte público de Salvador (BA) foi registrada neste domingo, 25, na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de ônibus em meio a uma situação relacionada à adesivação de veículos, durante o segundo turno das eleições.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação está sendo normalizada após o diálogo entre equipes do órgão e representantes sindicais.
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Secretário determina que ônibus não sejam retidos
O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, determinou que nenhum ônibus seja retido em decorrência da situação. A orientação prioriza a circulação dos veículos e o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.
Semob reforça importância do transporte durante as eleições
A Semob também reforçou a importância de preservar o patrimônio público e garantir o funcionamento do transporte coletivo durante todo o período eleitoral.