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Ônibus ficam retidos em garagem de Salvador; saiba o que aconteceu

Ocorrência na garagem G5, no Caminho de Areia, envolveu a adesivação de veículos

Redação
Por Redação
Semob acompanha ocorrência envolvendo ônibus retidos na garagem G5, no Caminho de Areia, durante o segundo turno das eleições
Semob acompanha ocorrência envolvendo ônibus retidos na garagem G5, no Caminho de Areia, durante o segundo turno das eleições - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

Uma interrupção pontual no transporte público de Salvador (BA) foi registrada neste domingo, 25, na garagem G5, localizada no bairro do Caminho de Areia. A ocorrência envolveu a retenção de ônibus em meio a uma situação relacionada à adesivação de veículos, durante o segundo turno das eleições.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação está sendo normalizada após o diálogo entre equipes do órgão e representantes sindicais.

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Secretário determina que ônibus não sejam retidos

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, determinou que nenhum ônibus seja retido em decorrência da situação. A orientação prioriza a circulação dos veículos e o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.

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Semob reforça importância do transporte durante as eleições

A Semob também reforçou a importância de preservar o patrimônio público e garantir o funcionamento do transporte coletivo durante todo o período eleitoral.

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