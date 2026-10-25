Sindicato nega participação na retenção de ônibus em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros de Salvador (SINTRRUS) negou ter participação na retenção de ônibus nas garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026.

Em nota assinada pelo presidente Fábio Primo, a entidade afirmou que todos os rodoviários escalados para trabalhar no dia da votação compareceram aos postos de trabalho.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Escalas dos rodoviários organizada pela Semob

Segundo o sindicato, a elaboração das escalas e a organização dos plantões são de responsabilidade da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em conjunto com as empresas concessionárias do Consórcio Integra.

“A elaboração e a gestão das escalas e dos plantões de trabalho do sistema de transporte são de responsabilidade exclusiva da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em articulação direta com as empresas concessionárias que compõem o Consórcio Integra”, diz o comunicado.

A entidade também afirmou que os trabalhadores cumpriram suas obrigações para garantir o deslocamento dos eleitores.

“Todos os rodoviários que foram escalados para trabalhar no dia da eleição compareceram aos seus postos de trabalho, demonstrando total compromisso com a população soteropolitana e com a democracia, para assegurar que todos os eleitores pudessem comparecer às suas seções eleitorais”, declarou o SINTRRUS.

Sindicato não participa de decisões sobre saída dos carros

O sindicato ressaltou ainda que não participa das decisões sobre a saída dos veículos das garagens.

“Contudo, o SINTRRUS esclarece que não possui qualquer papel, poder de decisão ou participação na montagem das escalas operacionais e tampouco na determinação ou restrição de saída de ônibus das garagens”, afirma a nota.

Ao final do comunicado, a entidade declarou que segue acompanhando a situação e reafirmou seu compromisso com a defesa dos trabalhadores rodoviários e com a qualidade do transporte público em Salvador.

944 ônibus são encontrados nas garagens

O Procon-BA contabilizou 944 ônibus parados em quatro garagens, neste domingo. O órgão recebeu denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e encaminhou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.