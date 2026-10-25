Sindicato faz apelo para garantir ônibus no segundo turno em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo, publicou um vídeo, na tarde deste domingo, 25, dia do segundo turno das Eleições 2026, fazendo um apelo aos trabalhadores da categoria que estão de folga e moram próximo às garagens das empresas de ônibus.

Ele pediu a colaboração dos rodoviários para colocar os veículos em circulação e ajudar a população a exercer seu direito ao voto.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quero convocar todos trabalhadores rodoviários que estão folgando, se você mora próximo à garagem, vá lá, contribua, retire o carro para dar apoio à população que está na rua à deriva”, disse.

O diretor do sindicato, Hélio Ferreira, também convocou os trabalhadores a comparecerem às garagens para reforçar a mobilização e contribuir para o transporte dos eleitores até os locais de votação.

“A todos os rodoviários daqui de Salvador, precisamos de vocês nesse momento para garantir a soberania de cada cidadão soteropolitano. A gente precisa que você, que ainda está em condição de trabalhar, compareça à garagem para tirar o ônibus para que possamos levar as pessoas para poder votar e se reconduzir para casa. Contamos com você nesse momento importantíssimo para a nossa democracia”, pediu.

544 ônibus parados em Salvador

O Procon-BA contabilizou 544 ônibus parados em quatro garagens, duas na Barros Reis e duas no Subúrbio, em Salvador, neste domingo.

O órgão recebeu denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e encaminhou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.

Na garagem da OT Trans, os fiscais encontraram 55 veículos parados no pátio, mas aptos a operar, em descumprimento à legislação eleitoral, que determina o uso de toda a frota para garantir o transporte durante o período eleitoral. A empresa foi fiscalizada, e o órgão adotará as medidas administrativas cabíveis.

Já na empresa OT Trans G3, em Campinas de Pirajá, foram localizados 118 veículos no pátio. Na Integra Plataforma Barros Reis (G7), há 55 veículos parados. Na Integra Plataforma Suburbana, são 142. A OT Trans, na estrada Velha de Campinas de Pirajá, tem 174 carros no pátio.

A fiscalização segue em outras garagens da capital.