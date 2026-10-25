Estádio na Bahia recebe investimento de R$ 5 milhões em modernização

O estádio municipal de Barrocas, no território do sisal, na Bahia, passa por um processo de revitalização que promete transformar a estrutura esportiva em uma das mais modernas da região. Com investimentos superiores a R$ 5 milhões, provenientes de parcerias entre os governos municipal, estadual e federal, o equipamento receberá gramado sintético, novo sistema de drenagem, iluminação de LED e cobertura da arquibancada.



As obras incluem a substituição do gramado natural, que estava deteriorado, por uma superfície sintética, além da instalação de novos equipamentos para melhorar as condições de uso do estádio. A arquibancada, com capacidade para aproximadamente 3.500 pessoas sentadas, também está entre as estruturas contempladas pela intervenção.



Cobertura da arquibancada e iluminação recebem investimentos específicos

Do total destinado à modernização do estádio, R$ 1.374.356,95 serão aplicados na cobertura da arquibancada. Já os serviços de engenharia para a instalação do sistema de iluminação representam um custo de R$ 513.108,69 para os cofres públicos, com recursos das esferas federal e municipal.



O projeto de iluminação prevê quatro torres, cada uma equipada com oito refletores que possuem 12 lâmpadas de LED. O restante dos recursos será destinado à instalação do gramado sintético e a outras melhorias na estrutura esportiva.





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Obras avançam com preparação do terreno para o gramado sintético

A primeira etapa da revitalização foi a retirada da grama natural. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na preparação do terreno, com a nivelação do piso e a aplicação de brita e outros materiais necessários à compactação e à regularização da superfície.



Segundo o secretário de Obras de Barrocas, José Roque Sacramento de Almeida, conhecido como Roque Loteba, essa fase é essencial para garantir a estabilidade do terreno e o funcionamento adequado do sistema de drenagem antes da instalação do novo gramado.



Estádio de Barrocas conta com estrutura para 3.500 torcedores

O prefeito Almir de Marciel, que ocupa o cargo pela terceira vez, destacou as características da praça esportiva e afirmou que o campo atende às especificações oficiais da FIFA, com dimensões de 73 metros de largura por 104 metros de comprimento.



O estádio também dispõe de vestiários subterrâneos para jogadores e árbitros, bancos cobertos para os atletas, alambrado, cabine de imprensa, casa de bombas, cantina, bar e banheiros masculinos e femininos.



A estrutura inclui ainda uma arquibancada projetada para receber 3.500 espectadores sentados, além de uma extensa área de geral pavimentada, com espaço para acomodar centenas de torcedores.



Seleção de Barrocas faz boa campanha no Intermunicipal

A modernização do estádio ocorre enquanto a seleção de Barrocas disputa o Campeonato Intermunicipal e apresenta uma campanha positiva na competição. Atualmente, a equipe manda seus jogos na cidade de Ichu.



Na primeira fase, a seleção começou a trajetória com um empate por 1 a 1 contra Santa Bárbara, fora de casa. Na sequência, venceu Serrinha por 3 a 2 e Biritinga por 3 a 0.



Nos confrontos de volta, empatou sem gols com Biritinga, ficou no 1 a 1 com Serrinha e goleou Santa Bárbara por 6 a 1.



Barrocas avança no mata-mata do Intermunicipal

Na segunda fase, a seleção de Barrocas eliminou Valente com duas vitórias: 2 a 0 fora de casa e 4 a 1 como mandante.



Na terceira fase, a equipe enfrentou Cabaceiras do Paraguaçu. Depois de um empate sem gols no primeiro confronto, venceu por 1 a 0 na partida de volta e garantiu a classificação.



Ao fim de dez jogos, a seleção barroquense soma seis vitórias e quatro empates, com 21 gols marcados e seis sofridos.



Nas oitavas de final, o próximo desafio será contra Castro Alves, com a primeira partida disputada no estádio do adversário.