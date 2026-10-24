Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho tem data para voltar aos gramados

Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados em uma partida oficial no dia 15 de novembro. Aos 46 anos, o ex-meia tem estreia programada pelo Ravenna, clube da terceira divisão italiana, no duelo contra o Forlì, pela 14ª rodada da competição. A confirmação foi divulgada pela equipe nesta sexta-feira, 23.



A partida será disputada às 13h30, no Estádio Bruno Benelli, na cidade de Ravenna, na Itália. Ao anunciar a novidade nas redes sociais, o clube destacou a habilidade que consagrou o brasileiro no futebol mundial com a frase:

A magia nunca foi embora Ravenna - no instagram

Veja:

Ronaldinho disputará clássico regional na Itália

O reencontro de Ronaldinho com o futebol oficial acontecerá em um confronto regional entre duas equipes da Emília-Romanha. Além da rivalidade local, o embate terá importância distinta para os clubes, que atravessam momentos diferentes na classificação.



O Ravenna ocupa a segunda posição do Grupo B, com 20 pontos, e busca uma vaga na segunda divisão italiana. Já o Forlì está na 14ª colocação da tabela.



A confirmação da participação do brasileiro foi comemorada pelo presidente do Ravenna, Ignazio Cipriani, que considera a estreia a concretização de um projeto envolvendo o ex-jogador. O prefeito da cidade, Alessandro Barattoni, também tornou pública a data do retorno.



Apesar da expectativa em torno da presença do craque, o clube ainda não divulgou por quanto tempo Ronaldinho deverá permanecer em campo.





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Como Ronaldinho acertou com o Ravenna?

O retorno do brasileiro aos gramados não estava garantido quando ele assinou contrato com o Ravenna, em junho. Inicialmente, a chegada do ex-meia foi apresentada principalmente como uma estratégia comercial para aumentar a exposição da equipe e viabilizar a atração de novos investimentos.



Além de integrar o projeto como um dos principais nomes, Ronaldinho também adquiriu uma participação minoritária no clube. A equipe está ligada à família Cipriani, conhecida internacionalmente por seus negócios no setor de restaurantes.



A possibilidade de uma atuação oficial, no entanto, chegou a ser afastada pelo vice-presidente Ariedo Braida. O dirigente teve participação na contratação do brasileiro pelo Milan, em 2008, e inicialmente não indicava que o ex-jogador voltaria a competir.



Posteriormente, Braida adotou uma postura menos definitiva e deixou de descartar a presença de Ronaldinho em campo.



Desde a chegada do brasileiro, o Ravenna também vem desenvolvendo ações comerciais relacionadas à imagem do craque. Uma das iniciativas foi o lançamento de figurinhas oficiais em parceria com a Panini.



Quando Ronaldinho disputou sua última partida oficial?

O último jogo oficial de Ronaldinho Gaúcho aconteceu em 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, o ex-meia deixou o futebol profissional e passou a participar de partidas festivas e eventos com outros atletas aposentados, sem voltar a disputar uma competição oficial.



A estreia pelo Ravenna também representará o retorno do brasileiro ao futebol italiano. Entre 2008 e 2011, Ronaldinho atuou pelo Milan, após sua passagem pelo Barcelona.



A carreira do ex-jogador também foi marcada por conquistas importantes com a Seleção Brasileira. Em 2002, ele integrou a equipe campeã da Copa do Mundo. Três anos depois, em 2005, recebeu a Bola de Ouro, premiação concedida ao melhor jogador do mundo naquele período.



Conheça a história do Ravenna

Fundado em 1913, o Ravenna passou a maior parte de sua trajetória nas divisões inferiores do futebol italiano. A equipe alcançou a Série B pela primeira vez em 1993 e voltou a disputar a competição em outras temporadas.



O clube enfrentou uma grave crise em 2012, quando faliu e precisou reiniciar sua trajetória nas competições amadoras. Desde então, trabalhou para recuperar espaço no cenário nacional e retornou à Série C.



Agora, sob o comando do técnico Andrea Mandorlini, o Ravenna busca uma nova ascensão à segunda divisão italiana. A participação de Ronaldinho Gaúcho integra esse novo momento do clube, que aposta também na visibilidade internacional proporcionada pelo brasileiro.