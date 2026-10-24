FUTEBOL INTERNACIONAL
Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho tem data para voltar aos gramados
Craque disputará uma partida oficial pelo Ravenna, da terceira divisão italiana
Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados em uma partida oficial no dia 15 de novembro. Aos 46 anos, o ex-meia tem estreia programada pelo Ravenna, clube da terceira divisão italiana, no duelo contra o Forlì, pela 14ª rodada da competição. A confirmação foi divulgada pela equipe nesta sexta-feira, 23.
A partida será disputada às 13h30, no Estádio Bruno Benelli, na cidade de Ravenna, na Itália. Ao anunciar a novidade nas redes sociais, o clube destacou a habilidade que consagrou o brasileiro no futebol mundial com a frase:
A magia nunca foi embora Ravenna - no instagram
Veja:
Ronaldinho disputará clássico regional na Itália
O reencontro de Ronaldinho com o futebol oficial acontecerá em um confronto regional entre duas equipes da Emília-Romanha. Além da rivalidade local, o embate terá importância distinta para os clubes, que atravessam momentos diferentes na classificação.
O Ravenna ocupa a segunda posição do Grupo B, com 20 pontos, e busca uma vaga na segunda divisão italiana. Já o Forlì está na 14ª colocação da tabela.
A confirmação da participação do brasileiro foi comemorada pelo presidente do Ravenna, Ignazio Cipriani, que considera a estreia a concretização de um projeto envolvendo o ex-jogador. O prefeito da cidade, Alessandro Barattoni, também tornou pública a data do retorno.
Apesar da expectativa em torno da presença do craque, o clube ainda não divulgou por quanto tempo Ronaldinho deverá permanecer em campo.
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Como Ronaldinho acertou com o Ravenna?
O retorno do brasileiro aos gramados não estava garantido quando ele assinou contrato com o Ravenna, em junho. Inicialmente, a chegada do ex-meia foi apresentada principalmente como uma estratégia comercial para aumentar a exposição da equipe e viabilizar a atração de novos investimentos.
Além de integrar o projeto como um dos principais nomes, Ronaldinho também adquiriu uma participação minoritária no clube. A equipe está ligada à família Cipriani, conhecida internacionalmente por seus negócios no setor de restaurantes.
A possibilidade de uma atuação oficial, no entanto, chegou a ser afastada pelo vice-presidente Ariedo Braida. O dirigente teve participação na contratação do brasileiro pelo Milan, em 2008, e inicialmente não indicava que o ex-jogador voltaria a competir.
Posteriormente, Braida adotou uma postura menos definitiva e deixou de descartar a presença de Ronaldinho em campo.
Desde a chegada do brasileiro, o Ravenna também vem desenvolvendo ações comerciais relacionadas à imagem do craque. Uma das iniciativas foi o lançamento de figurinhas oficiais em parceria com a Panini.
Quando Ronaldinho disputou sua última partida oficial?
O último jogo oficial de Ronaldinho Gaúcho aconteceu em 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, o ex-meia deixou o futebol profissional e passou a participar de partidas festivas e eventos com outros atletas aposentados, sem voltar a disputar uma competição oficial.
A estreia pelo Ravenna também representará o retorno do brasileiro ao futebol italiano. Entre 2008 e 2011, Ronaldinho atuou pelo Milan, após sua passagem pelo Barcelona.
A carreira do ex-jogador também foi marcada por conquistas importantes com a Seleção Brasileira. Em 2002, ele integrou a equipe campeã da Copa do Mundo. Três anos depois, em 2005, recebeu a Bola de Ouro, premiação concedida ao melhor jogador do mundo naquele período.
Conheça a história do Ravenna
Fundado em 1913, o Ravenna passou a maior parte de sua trajetória nas divisões inferiores do futebol italiano. A equipe alcançou a Série B pela primeira vez em 1993 e voltou a disputar a competição em outras temporadas.
O clube enfrentou uma grave crise em 2012, quando faliu e precisou reiniciar sua trajetória nas competições amadoras. Desde então, trabalhou para recuperar espaço no cenário nacional e retornou à Série C.
Agora, sob o comando do técnico Andrea Mandorlini, o Ravenna busca uma nova ascensão à segunda divisão italiana. A participação de Ronaldinho Gaúcho integra esse novo momento do clube, que aposta também na visibilidade internacional proporcionada pelo brasileiro.