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Após pausa, Rebeca Andrade conquista tricampeonato mundial; veja notas

Com média de 14,466 pontos, brasileira conquista terceiro ouro no salto e chega a dez medalhas

Iarla Queiroz
Por
Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial
Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial - Foto: JOHN THYS / AFP

Rebeca Andrade voltou ao topo do mundo, a ginasta brasileira conquistou a medalha de ouro na final do salto do Mundial de Ginástica Artística, neste sábado, 24, em Roterdã, na Holanda. Com média de 14,466 pontos, a campeã olímpica garantiu o tricampeonato mundial no aparelho e chegou a dez medalhas na competição.

A conquista foi acompanhada de perto pela norte-americana Simone Biles, amiga e uma das maiores referências da ginástica mundial, que esteve no evento como convidada de honra.

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Rebeca supera norte-americanas na final

Sexta ginasta a se apresentar na decisão, Rebeca conseguiu 14,400 pontos no primeiro salto e 14,133 no segundo, alcançando a média de 14,466.

A norte-americana Claire Pease ficou com a medalha de prata, com média de 14,233 pontos. Sua compatriota Skye Blakely completou o pódio, na terceira posição, com 14,166 pontos.

Na fase classificatória, a brasileira já havia demonstrado força na disputa ao registrar 14,533 pontos, resultado que a colocou na liderança entre as competidoras.

Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial
Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial - Foto: JOHN THYS / AFP

Terceiro ouro mundial no salto

Com o resultado em Roterdã, Rebeca repetiu os títulos conquistados no salto nos Mundiais de Kitakyushu, no Japão, em 2021, e da Antuérpia, na Bélgica, em 2023.

A brasileira agora soma dez medalhas em Campeonatos Mundiais, ampliando sua trajetória entre os principais nomes da ginástica artística internacional.

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Retorno após pausa na carreira

O ouro também marca um momento importante no retorno de Rebeca às grandes competições internacionais. Depois dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a ginasta fez uma pausa para priorizar a saúde mental e o convívio com a família.

Em abril de 2026, ela anunciou o retorno às competições. A decisão de desacelerar após o ciclo olímpico reforçou a importância do cuidado psicológico no esporte de alto rendimento.

Em Paris, Rebeca se destacou ao conquistar medalhas e se consolidar como a maior medalhista olímpica brasileira. Agora, com o tricampeonato mundial no salto, volta a colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio.

Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial
Rebeca Andrade conquista o tricampeonato mundial - Foto: JOHN THYS / AFP

Flávia Saraiva disputa final neste domingo

O Brasil ainda terá mais uma representante em uma decisão do Mundial de Ginástica Artística. Neste domingo, 25, a partir das 10h, no horário de Brasília, Flávia Saraiva disputa a final da trave em Roterdã.

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ginástica artística brasileira Rebeca Andrade

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