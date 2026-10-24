Baiano e campeão olímpico, Hebert Conceição revela voto nas eleições

O boxeador baiano Hebert Conceição, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Em manifestação publicada nesta sexta-feira, 23, o atleta relacionou sua escolha à própria trajetória e às oportunidades que recebeu por meio do esporte.

Hebert citou os projetos sociais e o Bolsa Atleta como iniciativas importantes para sua formação. Para o pugilista, seu posicionamento também leva em conta a responsabilidade de representar jovens que vivem realidades semelhantes à que ele enfrentou em Salvador.

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“Durante muito tempo eu resolvi não me posicionar politicamente dentro dessa polarização que vivemos no Brasil, eu preferia me preservar. Mas também refleti, enquanto liderança, e me omitir seria uma covardia e uma traição com vocês, com o meu povo, com a minha história”, declarou.

Boxeador destaca desigualdade social na Bahia

Ao explicar sua decisão, o medalhista olímpico destacou a identificação com a população negra e com a realidade social da capital baiana. Hebert também defendeu que outros jovens tenham acesso às oportunidades que contribuíram para sua carreira.

“Eu sou negro, eu sou torcedor do Bahia, sou de Salvador, uma cidade majoritariamente negra, uma cidade muito desigual. Eu sou da Bahia e não posso esquecer das minhas origens, não posso deixar de ser coerente com a minha história”, afirmou.

Hebert Conceição declara voto no segundo turno

O atleta confirmou que votará em Lula, candidato do PT, no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo, 25.

“Então, o meu posicionamento no dia 25 será 13, por nós. Eu não abandonarei o barco, eu não serei covarde com vocês e nem com a minha história. E vamos virar, bota para virar”, concluiu.