Hebert Conceição bate o peso e encara duelo de invictos na Califórnia

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O pugilista brasileiro Hebert Conceição está confirmado para o próximo desafio da carreira. O baiano passou pela pesagem oficial nesta quinta-feira, 10, na Califórnia, e ficou dentro do limite para o confronto diante do mexicano José de Jesus Adame Chio.





Pugilista baiano coloca título Latino da WBO em jogo nos Estados Unidos - Foto: Divulgação



Hebert marcou 161 libras, o equivalente a 73 kg, enquanto o adversário registrou 161,2 libras, cerca de 73,1 kg. Com ambos aprovados na pesagem, o duelo está confirmado para esta sexta-feira, 11, na Frontwave Arena, em Oceanside, na Califórnia.



O combate será disputado em dez rounds e reunirá dois atletas que ainda não conhecem derrotas na carreira profissional. Hebert chega ao confronto com um cartel de 11 vitórias, sendo cinco por nocaute. Já Adame soma 15 triunfos, um empate e sete vitórias por K.O.





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Atual integrante do Top 10 da WBO, Hebert Conceição defenderá o título Latino da organização. Uma vitória sobre o mexicano pode representar mais um passo do brasileiro em busca de uma oportunidade pelo cinturão mundial.

Estou bem preparado e confiante. Agora é subir no ringue, fazer o que treinamos e buscar mais uma vitória Hebert Conceição - detentor do título latino da organização



Onde assistir

O evento terá transmissão da ProBox TV, pelo YouTube, com programação prevista para começar às 21h, no horário de Brasília.

Hebert Conceição x José de Jesus Adame Chio