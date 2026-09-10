ESPORTES
CBF define estádio para final da Copa do Brasil 2026
Partida em jogo único ocorre em 6 de dezembro após semifinais
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como o local da final da Copa do Brasil. A partida ocorre em 6 de dezembro.
O confronto define o campeão em jogo único, formato adotado pela primeira vez na história do torneio. O encerramento do calendário nacional de futebol ocorre nesta data.
Critérios de escolha da sede
A escolha de Brasília ocorreu por fatores logísticos e estruturais. A praça esportiva apresenta oferta de voos e capacidade hoteleira para receber torcidas de diferentes regiões.
O status de sede neutra também pesou na decisão da entidade, pois evita vantagem esportiva para qualquer um dos finalistas. A relação institucional entre a CBF e o governo do Distrito Federal facilitou o acordo.
Andamento da competição
As semifinais ocorrem nos dois primeiros finais de semana de novembro. Os confrontos envolvem as seguintes equipes:
- Palmeiras x Vasco
- Atlético-MG x Grêmio
Os duelos ocorrem em partidas de ida e volta. A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado pela CBF.