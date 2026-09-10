CBF define estádio para final da Copa do Brasil 2026

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como o local da final da Copa do Brasil. A partida ocorre em 6 de dezembro.

Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Foto: Reprodução internet

O confronto define o campeão em jogo único, formato adotado pela primeira vez na história do torneio. O encerramento do calendário nacional de futebol ocorre nesta data.

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Critérios de escolha da sede

A escolha de Brasília ocorreu por fatores logísticos e estruturais. A praça esportiva apresenta oferta de voos e capacidade hoteleira para receber torcidas de diferentes regiões.

O status de sede neutra também pesou na decisão da entidade, pois evita vantagem esportiva para qualquer um dos finalistas. A relação institucional entre a CBF e o governo do Distrito Federal facilitou o acordo.

Andamento da competição

As semifinais ocorrem nos dois primeiros finais de semana de novembro. Os confrontos envolvem as seguintes equipes:

Palmeiras x Vasco

Atlético-MG x Grêmio

Os duelos ocorrem em partidas de ida e volta. A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado pela CBF.