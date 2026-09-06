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Copa do Brasil: CBF define data do sorteio dos mandos da semifinal

Sorteio acontece no Rio de Janeiro e definirá quem decide em casa os confrontos

Gustavo Zambianco
Por
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir nesta quinta-feira, 10, às 11h, a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil.

O sorteio será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai estabelecer quais equipes terão o mando no primeiro e no segundo jogo de cada confronto.

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As semifinais serão disputadas em duas partidas, com cada clube atuando uma vez como mandante.

Além da definição dos mandos, a CBF também prepara anúncios relacionados ao futuro da competição. A entidade, porém, ainda não informou quais novidades serão apresentadas durante o evento.

Quatro clubes ainda estão na disputa

As semifinais já estão definidas. Palmeiras e Vasco se enfrentam em um dos confrontos, enquanto Grêmio e Atlético-MG disputam a outra vaga na grande decisão.

Para chegar à reta final, os quatro clubes precisaram eliminar Santos, Vitória, Internacional e Cruzeiro, respectivamente.

O Grêmio garantiu a classificação diante do Internacional ao vencer o segundo jogo por 3 a 1. Já o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 e avançou.

Palmeiras e Vasco também confirmaram suas vagas atuando fora de casa

O time paulista empatou em 0 a 0 com o Santos na Vila Belmiro, resultado suficiente após a vitória por 3 a 0 conquistada na primeira partida.

Já o Vasco venceu o Vitória por 2 a 0, em Salvador, depois de também levar a melhor no primeiro duelo, por 1 a 0.

Semifinais estão previstas para novembro

Os jogos de ida e volta das semifinais estão previstos para acontecer nas datas-base de 1º e 8 de novembro.

A definição da ordem dos mandos será importante para que os quatro clubes possam organizar a preparação para a fase decisiva da competição.

Com o sorteio, cada equipe saberá se terá a oportunidade de disputar o segundo jogo diante de sua torcida ou se precisará buscar a classificação fora de casa.

CBF prepara novidades para a competição

O evento desta quinta-feira não terá apenas o sorteio. A CBF também anunciou que pretende apresentar informações consideradas importantes para o futuro da Copa do Brasil.

Até o momento, entretanto, a entidade não revelou quais mudanças ou novidades serão divulgadas.

A movimentação acontece em meio às discussões sobre possíveis alterações nas competições nacionais. A CBF vem realizando reuniões com os clubes para tratar da organização do futebol brasileiro e do formato dos torneios nas próximas temporadas.

A entidade também começou a discutir a elaboração de um novo regulamento para 2027, dentro do processo de reestruturação das competições nacionais.

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