FUTEBOL
Copa do Brasil: CBF define data do sorteio dos mandos da semifinal
Sorteio acontece no Rio de Janeiro e definirá quem decide em casa os confrontos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir nesta quinta-feira, 10, às 11h, a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil.
O sorteio será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai estabelecer quais equipes terão o mando no primeiro e no segundo jogo de cada confronto.
As semifinais serão disputadas em duas partidas, com cada clube atuando uma vez como mandante.
Além da definição dos mandos, a CBF também prepara anúncios relacionados ao futuro da competição. A entidade, porém, ainda não informou quais novidades serão apresentadas durante o evento.
Quatro clubes ainda estão na disputa
As semifinais já estão definidas. Palmeiras e Vasco se enfrentam em um dos confrontos, enquanto Grêmio e Atlético-MG disputam a outra vaga na grande decisão.
Para chegar à reta final, os quatro clubes precisaram eliminar Santos, Vitória, Internacional e Cruzeiro, respectivamente.
O Grêmio garantiu a classificação diante do Internacional ao vencer o segundo jogo por 3 a 1. Já o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 e avançou.
Palmeiras e Vasco também confirmaram suas vagas atuando fora de casa
O time paulista empatou em 0 a 0 com o Santos na Vila Belmiro, resultado suficiente após a vitória por 3 a 0 conquistada na primeira partida.
Já o Vasco venceu o Vitória por 2 a 0, em Salvador, depois de também levar a melhor no primeiro duelo, por 1 a 0.
Semifinais estão previstas para novembro
Os jogos de ida e volta das semifinais estão previstos para acontecer nas datas-base de 1º e 8 de novembro.
A definição da ordem dos mandos será importante para que os quatro clubes possam organizar a preparação para a fase decisiva da competição.
Com o sorteio, cada equipe saberá se terá a oportunidade de disputar o segundo jogo diante de sua torcida ou se precisará buscar a classificação fora de casa.
CBF prepara novidades para a competição
O evento desta quinta-feira não terá apenas o sorteio. A CBF também anunciou que pretende apresentar informações consideradas importantes para o futuro da Copa do Brasil.
Até o momento, entretanto, a entidade não revelou quais mudanças ou novidades serão divulgadas.
A movimentação acontece em meio às discussões sobre possíveis alterações nas competições nacionais. A CBF vem realizando reuniões com os clubes para tratar da organização do futebol brasileiro e do formato dos torneios nas próximas temporadas.
A entidade também começou a discutir a elaboração de um novo regulamento para 2027, dentro do processo de reestruturação das competições nacionais.