Após excluir CazéTV, CBF vende direitos da Copa do Brasil por R$ 4 bilhões

A CazéTV não terá acesso aos direitos de transmissão da Copa do Brasil no ciclo de 2027 a 2030 - mas quem tem, pagará caro por isso. A CBF concluiu a maior negociação de direitos de transmissão da história do futebol brasileiro e vendeu a Copa do Brasil por mais de R$ 4 bilhões.

O acordo foi fechado com Grupo Globo, Amazon e ESPN, enquanto a CazéTV ficou fora da divisão dos pacotes. A negociação prevê arrecadação superior a R$ 1 bilhão por ano, valor acima do pacote da Libertadores, estimado em R$ 900 milhões anuais.

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Além da Copa do Brasil, o contrato também inclui as edições da Supercopa Rei de 2028 a 2031. A decisão de 2027, no entanto, ainda faz parte do acordo atualmente em vigor.

CazéTV fica fora mesmo com pacote para YouTube

Pela primeira vez, a CBF abriu uma concorrência para o mercado e dividiu os direitos em quatro pacotes, contemplando TV aberta, TV paga, streaming, YouTube, melhores momentos e uso de imagens para redes sociais.

Mesmo com a existência de um pacote voltado para transmissão no YouTube, a CazéTV não entrou no acordo. A Globo adquiriu os três primeiros pacotes e também ficou com o pacote de melhores momentos. Com isso, terá transmissões na TV Globo, sportv, Premiere e Ge TV, canal de entretenimento da empresa no YouTube.

A Amazon ficou com direitos para streaming. Já a ESPN terá direitos em TV paga e streaming, embora a confirmação formal ainda dependa de questões de governança da Disney nos Estados Unidos. O SBT, que apresentou proposta de R$ 150 milhões, também ficou fora.

Casimiro - Foto: Divulgação

CBF comemora valorização histórica

Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a negociação representa aumento de mais de 80% em relação ao ciclo anterior. O presidente da entidade, Samir Xaud, classificou o acordo como um momento histórico para a Copa do Brasil e para o futebol brasileiro.

"Esse é um momento histórico para a Copa do Brasil e para o futebol brasileiro. Estamos construindo um novo ciclo para uma competição que representa a dimensão e a diversidade do nosso futebol. A Copa do Brasil é a competição que coloca frente a frente clubes de todos os cantos do país", afirmou.

Xaud também destacou que o novo modelo amplia o valor, a visibilidade e o alcance da competição: "Estamos falando de mais tecnologia, mais alcance, mais possibilidades de transmissão e uma estrutura capaz de valorizar cada jogo, cada clube e cada história".

"É um passo importante para o futebol brasileiro e para uma Copa do Brasil cada vez maior, mais forte e mais próxima do torcedor", completou.

Taça da Copa do Brasil - Foto: CBF

Globo amplia número de jogos em TV aberta

A Globo seguirá como principal parceira da Copa do Brasil, com 14 datas das competições incluídas no pacote. A partir de 2027, a emissora terá obrigação de mostrar 14 jogos da Copa do Brasil em TV aberta desde a quinta fase. No modelo anterior, eram oito partidas, com entrada apenas nas oitavas.

Sportv, Premiere e Ge TV terão direito de transmitir jogos da Copa do Brasil desde a primeira fase. Ao todo, a Globo poderá exibir até 88 partidas por ano, considerando Copa do Brasil e Supercopa Masculina, sendo 38 transmissões das fases finais dos dois torneios.

"A renovação desses direitos reafirma nossa confiança na força do futebol brasileiro e nossa capacidade de oferecer a melhor experiência de transmissão, unindo alcance, qualidade e inovação em todas as plataformas da Globo", disse Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos da Globo.

Grupo Globo está em conversas avançadas para garantir os direitos de transmissão do campeonato espanhol - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

CBF vai produzir imagens de todos os jogos

Junto às mudanças de valores, o novo ciclo trará renovações na geração de imagens. A partir de 2027, a CBF TV será responsável por produzir o sinal de todos os jogos da Copa do Brasil e distribuir uma transmissão única para as detentoras dos direitos.

Segundo a entidade, a ideia é manter padrão de qualidade e identidade visual, em modelo semelhante ao adotado por Conmebol, Uefa e Fifa. A mudança também permitirá que a CBF tenha entregas comerciais durante as transmissões, tornando o produto mais atrativo para marcas e patrocinadores.

O diretor executivo de gestão da CBF, Helder Melillo, afirmou que a distribuição foi pensada para ampliar o acesso do público à competição.

"A grande mudança está na distribuição. Nós estruturamos essa negociação em quatro pacotes de direitos, buscando ampliar as possibilidades de distribuição da Copa do Brasil. E o resultado mais importante é que esse novo modelo aumenta de forma significativa a presença da competição na televisão aberta", disse.

Copa do Brasil terá mais janelas e menos sobreposição

A CBF também promete reorganizar o calendário da Copa do Brasil, pretendendo criar mais janelas de transmissão, reduzir a marcação de jogos para a mesma data e diminuir a sobreposição de horários.

A ideia é aumentar a relevância de cada partida, melhorar a expectativa em torno dos confrontos e ampliar a audiência. Além disso, a competição também deve passar a ter jogos aos sábados e domingos dentro do calendário específico prometido pela entidade.

Reformulação valorizou o torneio

A valorização comercial ocorre após mudanças no formato da Copa do Brasil. O torneio passou de 92 para 126 clubes em 2026 e terá 128 participantes a partir de 2027.

O número de partidas também cresceu, saindo de 122 jogos para 155 em 2026 e chegando a 157 a partir de 2027. Além disso, o torneio passou a ocupar o calendário durante todo o ano.

Outra novidade já implementada em 2026 é a final em jogo único, que encerra o calendário nacional e, segundo a CBF, aumenta o apelo esportivo, comercial e turístico da competição.

Supercopa também entra no pacote

O acordo também inclui a Supercopa Rei entre 2028 e 2031. A partida, que abre a temporada nacional com disputa de título, será exibida pelas empresas detentoras dos direitos a partir do fim do contrato atual.

"A Copa do Brasil é a competição que conecta todos os cantos do país de uma forma ampla e diversa, passando por todas as regiões. E a Supercopa abre a temporada nacional do futebol masculino já com o primeiro jogo valendo taça", afirmou Renato Ribeiro, diretor de Esporte da Globo.

Com o novo contrato, a Copa do Brasil passa a valer mais de R$ 4 bilhões em quatro anos, deixa a CazéTV fora do pacote e se consolida como um dos produtos mais valiosos do futebol sul-americano.