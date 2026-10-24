Time da Série A pausa reforma em arena de R$ 590 milhões

O Athletico Paranaense atualizou o andamento das obras da arquibancada retrátil da Arena da Baixada, em Curitiba. A estrutura chegou a 75% de montagem, mas os trabalhos serão interrompidos temporariamente para a realização de shows no estádio. A previsão é que a instalação seja retomada em 17 de novembro.

Em vídeo divulgado pelo clube, Fernando Volpato, diretor de operações do Athletico, informou que os cinco módulos centrais já estão completamente montados e passaram pelos testes do sistema hidráulico. Segundo ele, o mecanismo funcionou conforme o esperado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A arena já havia passado por uma reforma para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, quando o custo consolidado chegou a R$ 590 milhões, valor renegociado após anos de juros, correções e disputas envolvendo o clube e o poder público.



Arquibancada terá capacidade para 1.600 torcedores

Apresentada pelo Athletico como uma estrutura inédita em estádios brasileiros, a arquibancada retrátil terá 17 módulos, cada um com 15 degraus, e utilizará 120 toneladas de aço.

O projeto prevê uma estrutura de 48 metros de largura e 4,7 metros de altura, movimentada por 12 motores hidráulicos. O mecanismo permitirá recolher ou estender a arquibancada em aproximadamente um minuto e meio.

Quando estiver concluída, a estrutura do setor Coronel Dulcídio Inferior terá capacidade para cerca de 1.600 torcedores. As cadeiras atuais serão reinstaladas, com adaptações para que fiquem na posição horizontal quando a arquibancada estiver recolhida.

Apesar do avanço das obras, ainda não há previsão de quando o equipamento será utilizado em jogos do Furacão.

Athletico atualiza obras da arquibancada retrátil - Foto: Divulgação/Athletico

Parceria viabiliza projeto na Arena da Baixada



A instalação é realizada em parceria com a 30e, empresa de entretenimento ao vivo, sem investimento financeiro direto do Athletico. Inicialmente, a conclusão estava prevista para agosto, mas os atrasos no cronograma levaram a previsão para o fim de 2026.

Marcelo Mazzei, representante da CDE Piracicaba, responsável pelo sistema de movimentação, explicou que a execução exigiu adaptações na infraestrutura do estádio.

“Como era uma área com concreto aqui, teve que ser feito desde a elaboração de piso, até a altura das saídas de emergência”, afirmou.

Obra busca conciliar shows e partidas



A arquibancada retrátil foi projetada para ampliar a agenda de eventos da Arena da Baixada e reduzir conflitos entre a realização de shows e os jogos de futebol.

A nova configuração também poderá aumentar em cerca de 20% a capacidade de público do estádio durante eventos, segundo informações divulgadas sobre o projeto.

Reforma de R$ 590 milhões para a Copa



A reforma da Arena da Baixada, atualmente chamada Ligga Arena, foi realizada para receber jogos da Copa do Mundo de 2014. O custo total foi consolidado em R$ 590 milhões após renegociações da dívida, que inicialmente aparecia em balanços com valores entre R$ 326 milhões e R$ 346 milhões.

Em julho de 2023, um acordo entre o Athletico, o Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba definiu a divisão dos valores. O clube assumiu R$ 190 milhões, incluindo R$ 50 milhões pagos à vista e o restante parcelado em 15 anos. Já o governo estadual e a prefeitura ficaram responsáveis por R$ 75 milhões cada, com abatimentos previstos no caso do município.