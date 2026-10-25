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SANTOS X BAHIA

Zagueiro do Bahia se desculpa após elogiar Neymar em meio a briga com Nestor

Marcos Victor chamou de honra enfrentar o craque do Santos

Iarla Queiroz
Por
Marcos Victor se desculpou após publicação com Neymar
Marcos Victor se desculpou após publicação com Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O zagueiro Marcos Victor, do Bahia, pediu desculpas à torcida tricolor após publicar fotos ao lado de Neymar e classificar como uma honra enfrentar o camisa 10 do Santos. A postagem foi feita depois do empate por 1 a 1 entre as equipes, na noite de sábado, 24, marcado pela discussão entre o atacante santista e Rodrigo Nestor, que terminou com a expulsão do astro.

Nas redes sociais, Marcos Victor compartilhou um carrossel de imagens em que aparece ao lado de Neymar e afirmou que dividir o campo com o jogador representou a realização de um sonho.

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“Obrigado Deus por eu viver um momento tão importante na minha vida, esse foi uma realização de um sonho. Obrigado Deus sem o senhor nada disso teria acontecido.

Uma honra dividir o campo com um dos maiores da história do futebol @neymarjr 🥹🥹 Deus e suas maravilhas 😭🙏🏿”, escreveu.

A publicação, no entanto, repercutiu em meio à polêmica envolvendo Neymar e Nestor. Durante a confusão que levou à expulsão do atacante, Marcos Victor também foi atingido no rosto.

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Um post compartilhado por MV 44 (@marcosvictor.44)

Zagueiro reconhece erro e se desculpa com a torcida

Após a repercussão da postagem, o defensor voltou às redes sociais para esclarecer que não teve a intenção de desrespeitar o Bahia ou seus torcedores. Ele também declarou apoio a Rodrigo Nestor e aos demais integrantes do clube.

“Gostaria de esclarecer a torcida do Bahia sobre meu post de hoje mais cedo.

Em nenhum momento tive a intenção de faltar com respeito ou algo semelhante com clube e torcida.

Estou fechado com Nestor, todos os jogadores, comissão e torcida. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, confesso que poderia ter repensado na legenda e até mesmo na publicação das fotos. Errei em postar isso nesse momento e assumo.

Devo tudo a esse clube e quero escrever história no Bahia. Precisamos de união para o jogo importante contra o São Paulo quarta feira", declarou.

Veja o pedido de desculpas do Zagueiro
Veja o pedido de desculpas do Zagueiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda a confusão entre Neymar e Rodrigo Nestor

O desentendimento entre Neymar e Rodrigo Nestor começou ainda no primeiro tempo do confronto, disputado na Vila Belmiro. Por volta dos 30 minutos, após sofrer uma falta do meio-campista do Bahia, o atacante santista se levantou, pegou a bola com as mãos e a lançou contra o adversário.

Nestor caiu após ser atingido, e Neymar se aproximou para tentar levantá-lo. O jogador tricolor, porém, recusou a ajuda e pediu que o santista não encostasse nele.

O árbitro Sávio Pereira Sampaio interveio e aplicou cartão amarelo a Neymar. A decisão provocou reclamações do camisa 10, que questionou a punição e voltou a discutir com o atleta do Bahia.

Ao longo da partida, os dois protagonizaram novos bate-bocas. No segundo tempo, Neymar se aproximou de Nestor com a mão sobre a boca. O jogador tricolor chamou a atenção da arbitragem para o gesto.

O lance foi analisado pelo árbitro de vídeo (VAR), que recomendou a revisão das imagens. Após consultar o monitor, Sávio Pereira Sampaio expulsou Neymar com cartão vermelho.

A decisão gerou nova reação do atacante, que demonstrou insatisfação e quase se envolveu em outra confusão com jogadores do Bahia.

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