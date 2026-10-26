Pais investe mais de R$ 200 bilhões para construir o maior estádio do mundo

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Quando pensamos em estádios de grandes capacidades, pensamos automaticamente em grandes metrópoles ou nações muito ligadas ao futebol. Porém, esse cenário está prestes a mudar, já que o Vietnã, que é 70% menor que a Bahiabusca ser a sede do maior estádio do mundo.

Com obras a todo vapor, o VinFast Stadium (antigo Trong Dong), localizado em Hanói, capital do Vietnã, promete assumir o posto de maior estádio de futebol do mundo, com uma capacidade projetada para 135 mil torcedores.

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Foto: Divulgação

Qual é o maior estádio do mundo?

Atualmente, o título de maior estádio de futebol do mundo pertence a outra nação inusitada, a Coreia do Norte, casa do Estádio Rungrado Primeiro de Maio.

Localizado na capital do país, Pyongyang, o estádio possui uma capacidade total próxima de 114 mil lugares.

Maior estádio de futebol do mundo Estádio Rungrado Primeiro de Maio - Foto: Divulgação

Vale ressaltar que, quando falamos de praça esportiva, o sarrafo sobe um pouco mais, visto que, nesse quesito, o maior é o Narendra Modi Stadium, localizado na Índia.

O palco indiano é utilizado para a prática do críquete, modalidade mais popular do país, e atualmente lidera o ranking mundial de todas as modalidades, acomodando 132 mil torcedores.

Obras do futuro maior estádio do mundo podem acabar em três anos

As obras do VinFast Stadium tiveram início em dezembro de 2025 e estão previstas para acabar em julho de 2027. Vale ressaltar que esse é um adiantamento, visto que, no primeiro projeto, o cronograma previa a entrega em 2028.

Seu projeto arquitetônico conta com uma cúpula dourada inspirada no formato do "trong dong", um tambor tradicional e de grande valor cultural para o país.

Construção do possível maior estádio do mundo - Foto: Divulgação

Obras ultrapassaram os R$ 200 bilhões

Para concluir a obra megalomaníaca, o grupo privado responsável pelo projeto, o Vingroup, precisou desembolsar cerca de 38 bilhões de dólares, que, na cotação atual, chega a cerca de R$ 205,66 bilhões.

Quais são os maiores estádios de futebol do mundo?

1. VinFast Stadium (antigo Trong Dong)

Capacidade esperada: 135.000 pessoas;

135.000 pessoas; Onde fica? Hanói, no Vietnã.

O estádio vietnamita, que ainda está sendo produzido, é previsto para se tornar o maior estádio do mundo, podendo acomodar cerca de 135.000 pessoas.

Foto: Divulgação

2. Grand Stade Hassan II

Capacidade esperada: 115.000 pessoas;

115.000 pessoas; Onde fica? Província de Benslimane, no Marrocos.

Outro estádio que ainda está em construção e pretende entrar na lista dos maiores do mundo é o Grand Stade Hassan II, localizado no Marrocos. Ele lidera o pacote de obras para se adequar às exigências da FIFA para a Copa do Mundo de 2030.

De acordo com a mídia local, o custo estimado do estádio ultrapassou os 11 bilhões de dirhams marroquinos, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões.

Grand Stade Hassan II - Foto: Divulgação

3. Estádio Rungrado Primeiro de Maio

Capacidade esperada: 114.000 pessoas;

114.000 pessoas; Onde fica? Pyongyang, Coreia do Norte.

Construída no auge da rivalidade entre as duas Coreias, em 1989, seu projeto iniciou após Seul, capital da Coreia do Sul, ser escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 1988.

Até que as obras no Vietnã e no Marrocos sejam concluídas, o estádio norte-coreano segue ostentando o posto de maior estádio de futebol do mundo.

Maior estádio de futebol do mundo Estádio Rungrado Primeiro de Maio - Foto: Divulgação

4. Camp Nou

Capacidade : 105.000 pessoas;

: 105.000 pessoas; Onde fica? Barcelona, na Espanha.

Inaugurado em 1957, o lendário estádio que serve como casa do Barcelona passou por uma grande reforma que começou em 2023. Desde o final de 2025, o estádio vem sendo utilizado com sua capacidade reduzida enquanto as obras seguem acontecendo.

Vale ressaltar que, para conclusão total do projeto, o estádio deverá ser fechado novamente por pelo menos seis meses a partir do meio de 2027 e terá a capacidade de 105 mil pessoas.

Camp Nou, estádio do Barcelona, em obras - Foto: Divulgação

5. Estádio Monumental de Núñez

Capacidade : 101.000 pessoas;

: 101.000 pessoas; Onde fica? Buenos Aires, na Argentina.

Surpreendentemente, o maior estádio da América do Sul não é o Maracanã, mas sim o Monumental de Núñez, casa do River Plate, da Argentina, que vai passar por um processo de reforma, com previsão de término para 2029.

O projeto busca ampliar a capacidade total do estádio, além de instalar uma cobertura completa. Conforme o presidente do clube, Stefano Di Carlo, um anel de arquibancadas em 360 graus será construído, adicionando 16 mil assentos.

Com essa soma, o espaço atual chegará a 101 mil lugares.