Time de Bellintani é rebaixado à Série C um ano após acesso

O Londrina está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro apenas um ano depois de conquistar o acesso à segunda divisão. A derrota por 2 a 1 para o CRB, no último sábado, 24, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, confirmou matematicamente o rebaixamento da equipe paranaense com três rodadas de antecedência.

Após a queda, o clube divulgou uma carta aberta à torcida, pediu desculpas pela campanha e prometeu iniciar um processo de reconstrução em 2027. O Tubarão se tornou o terceiro time a ter o descenso confirmado nesta edição da Série B, juntando-se à Ponte Preta, lanterna da competição, e ao América-MG, penúltimo colocado.

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A queda representa um revés para o projeto esportivo do Londrina, que se transformou em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2024, após a aquisição pelo grupo Squadra Sports. É o primeiro rebaixamento do clube desde a mudança no modelo de gestão.

Londrina e Ponte Preta - Foto: Rafael Martins/ Londrina

Londrina passou 25 rodadas na zona de rebaixamento

A derrota para o CRB encerrou uma luta pela permanência que já estava próxima de ser perdida. O Londrina iniciou a 35ª rodada na 18ª posição, com 32 pontos, 11 a menos que Ceará e Náutico, primeiros clubes fora da zona de rebaixamento.

Para continuar com chances de escapar, a equipe precisava vencer os quatro compromissos restantes e torcer por uma combinação de resultados dos concorrentes diretos. Antes da partida em Maceió, a probabilidade estimada de rebaixamento já era superior a 99%.

O resultado negativo confirmou o descenso e encerrou matematicamente qualquer possibilidade de permanência na campanha marcada pela dificuldade de manter uma sequência positiva.

Londrina e Ponte Preta - Foto: Rafael Martins/ Londrina

Das 35 rodadas disputadas até a confirmação da queda, o Londrina passou 25 entre os quatro últimos colocados. O time chegou a reagir na reta final do primeiro turno e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. Entretanto, voltou ao Z4 nas primeiras rodadas do returno e não conseguiu mais sair.

Ao longo da competição, acumulou oito vitórias, oito empates e 19 derrotas, números que evidenciam as dificuldades enfrentadas durante a temporada.

Três treinadores passaram pelo comando da equipe

Além da frequência no Z-4, as mudanças na comissão técnica também marcaram a trajetória do Londrina na Série B.

O clube iniciou a competição sob o comando de Allan Aal, que havia levado a equipe ao vice-campeonato paranaense. O treinador, entretanto, não resistiu ao começo negativo no campeonato nacional e foi demitido após a sétima rodada, com uma vitória e seis derrotas.

Depois de uma passagem interina de Daniel Azambuja, a diretoria contratou Rogério Micale, treinador campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

Micale estreou na nona rodada e permaneceu até a 32ª. Em 24 partidas, somou seis vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Apesar de alguns resultados positivos, não conseguiu afastar a equipe definitivamente da zona de rebaixamento.

Na reta final, Hugo Chacron, técnico do sub-20 e responsável pelo time na Copa Paraná, assumiu o comando. Nos três primeiros jogos à frente da equipe principal na Série B, Chacron registrou uma vitória, um empate e uma derrota. A reação, porém, não foi suficiente para impedir o descenso.

Clube pede desculpas e promete reconstrução

No domingo, 25, um dia após a confirmação do rebaixamento, o Londrina publicou uma carta direcionada aos torcedores, parceiros e demais pessoas ligadas ao clube. No comunicado, a diretoria reconheceu a frustração pela queda e pediu desculpas pelo desempenho da equipe.

"Antes de tudo, lamentamos profundamente não termos alcançado o nosso principal objetivo do ano: a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B", afirmou o clube.

A mensagem também destacou a responsabilidade da instituição diante da torcida e a necessidade de recuperar a competitividade na próxima temporada: "Sabemos da frustração que o rebaixamento traz, especialmente para a nossa torcida, que carrega o Londrina no coração".

Gilberto em campo pelo Londrina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Por isso, pedimos desculpas por estarmos vivenciando este momento. Temos consciência da nossa responsabilidade e do compromisso de trabalhar para voltar mais fortes, honrando a paixão da nossa torcida e a história do Londrina Esporte Clube", continuou.

Apesar da queda, a direção defendeu a continuidade do projeto esportivo e administrativo iniciado com a SAF: "Nosso projeto está apenas no começo, e acreditamos que o futebol brasileiro, no médio prazo, premiará os projetos que preservarem a responsabilidade, o planejamento e a seriedade".

O clube também prometeu utilizar a próxima temporada para reorganizar o trabalho. "Seguiremos firmes nesse propósito, trabalhando diariamente para fortalecer cada vez mais o nosso clube. Faremos de 2027 uma nova etapa, com o compromisso de reconstruir e evoluir", finalizou.

Frustrações no estadual e na Copa do Brasil

O rebaixamento encerra de forma negativa uma temporada que começou com expectativas de consolidação do Londrina na Série B. No Campeonato Paranaense, o Tubarão chegou à decisão, mas terminou com o vice-campeonato após perder para o Operário-PR nos pênaltis.

O rival voltou a levar a melhor na Copa do Brasil. O Londrina avançou até a quarta fase da competição nacional, mas acabou eliminado novamente pelo Operário.

Na Série B, principal objetivo do planejamento esportivo de 2026, o time não conseguiu repetir a competitividade apresentada em outros torneios.

Jacaré pelo Londrina - Foto: Rafael Martins/Londrina EC

Londrina ainda tem três jogos pela Série B

Mesmo com o rebaixamento definido, o Londrina ainda precisa cumprir os compromissos restantes do Campeonato Brasileiro. O primeiro será diante do América-MG, também já rebaixado, no próximo domingo (1º de novembro), às 16h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

Depois, o Tubarão visitará o Botafogo-SP, antes de encerrar sua participação contra o Náutico, novamente em casa.