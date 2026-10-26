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Bola de Ouro: veja horário, onde assistir e os brasileiros indicados
Cerimônia acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres, e celebra os 70 anos do prêmio
A espera para conhecer os melhores jogadores do mundo em 2026 termina nesta segunda-feira, 26. A cerimônia da Bola de Ouro será realizada a partir das 17h, no horário de Brasília, no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.
A mudança de local da premiação classicamente feita em Paris se deve à edição especial de 70 anos de existência da Bola de Ouro, mudando de sede como uma homenagem ao primeiro campeão.
O evento terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming DAZN e contará com brasileiros na disputa por diferentes premiações. Vinícius Júnior, Marquinhos e Gabriel Magalhães estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo.
No futebol feminino, a goleira Lorena aparece entre as concorrentes tanto à Bola de Ouro quanto ao troféu de melhor goleira. O Flamengo também representa o país na disputa pelo reconhecimento de melhor clube.
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Bola de Ouro completa 70 anos com cerimônia especial
Criada em 1956 pela revista francesa France Football, a Bola de Ouro terá sua cerimônia realizada fora de Paris em uma homenagem a Stanley Matthews, ex-jogador inglês que conquistou a primeira edição do prêmio.
O London Palladium Theatre foi escolhido para receber o evento, substituindo o Théâtre du Châtelet, tradicional palco da premiação na capital francesa. A mudança marca os 70 anos de uma das principais distinções individuais do futebol mundial, que reconhece os destaques das competições masculinas e femininas.
Em 2025, os vencedores foram Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona. Agora, novos nomes entram na disputa pelos troféus, enquanto outros tentam repetir as conquistas.
Brasil tem quatro jogadores indicados
Entre os brasileiros, Vinícius Júnior volta a disputar o prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante do Real Madrid está entre os 30 candidatos, ao lado de nomes como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal e Lionel Messi.
O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, também integra a relação, assim como Marquinhos, defensor e capitão do Paris Saint-Germain.
No futebol feminino, Lorena representa o Brasil em duas disputas. A goleira do Kansas City está entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina e também concorre ao prêmio específico de melhor goleira.
O Flamengo completa a presença brasileira na cerimônia ao figurar entre os indicados na categoria de melhor clube.
Messi, Mbappé e Yamal estão entre os concorrentes
Lionel Messi, maior vencedor da história da Bola de Ouro, com oito conquistas, aparece novamente entre os candidatos. O argentino concorre com atletas que se destacaram no futebol europeu, como Mbappé, Haaland, Kane, Dembélé e Lamine Yamal.
O Paris Saint-Germain é um dos clubes com maior presença entre os indicados, com nomes como Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz e Willian Pacho.
O Arsenal também conta com representantes importantes, entre eles Gabriel Magalhães, Declan Rice e William Saliba.
Veja os 30 indicados à Bola de Ouro masculina
- Jude Bellingham - Real Madrid (Inglaterra)
- Pau Cubarsí - Barcelona (Espanha)
- Marc Cucurella - Real Madrid (Espanha)
- Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain (França)
- Luis Díaz - Bayern de Munique (Colômbia)
- Bruno Fernandes - Manchester United (Portugal)
- Gabriel Magalhães - Arsenal (Brasil)
- Erling Haaland - Manchester City (Noruega)
- Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain (Marrocos)
- Harry Kane - Bayern de Munique (Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain (Geórgia)
- Lamine Yamal - Barcelona (Espanha)
- Sadio Mané - Al-Nassr (Senegal)
- Marquinhos - Paris Saint-Germain (Brasil)
- Lautaro Martínez - Inter de Milão (Argentina)
- Kylian Mbappé - Real Madrid (França)
- Nuno Mendes - Paris Saint-Germain (Portugal)
- Lionel Messi - Inter Miami (Argentina)
- João Neves - Paris Saint-Germain (Portugal)
- Michael Olise - Bayern de Munique (França)
- Willian Pacho - Paris Saint-Germain (Equador)
- Julián Quiñones - Al-Qadsiah (Colômbia)
- Declan Rice - Arsenal (Inglaterra)
- Rodri - Barcelona (Espanha)
- Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain (Espanha)
- William Saliba - Arsenal (França)
- Ferran Torres - Paris Saint-Germain (Espanha)
- Dayot Upamecano - Bayern de Munique (França)
- Vinícius Júnior - Real Madrid (Brasil)
- Vitinha - Paris Saint-Germain (Portugal)
Bola de Ouro feminina também reúne 30 concorrentes
A disputa pela melhor jogadora do mundo também contará com nomes importantes do futebol feminino internacional, com Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Mariona Caldentey e Alessia Russo, além da brasileira Lorena, entre as indicadas.
Aitana Bonmatí, vencedora da edição de 2025, não aparece na relação de candidatas apresentada para a cerimônia deste ano.
Confira as indicadas:
- Selma Bacha - Lyon (França)
- Barbra Banda - Orlando Pride (Zâmbia)
- Klara Bühl - Bayern de Munique (Alemanha)
- Esmee Brugts - Barcelona (Holanda)
- Mariona Caldentey - Arsenal (Espanha)
- Scarlett Camberos - Club América (México)
- Kerstin Casparij - Manchester City (Holanda)
- Temwa Chawinga - Kansas City (Malawi)
- Cata Coll - Barcelona (Espanha)
- Melchie Dumornay - Lyon (Haiti)
- Caroline Graham Hansen - Barcelona (Noruega)
- Alex Greenwood - Manchester City (Inglaterra)
- Patri Guijarro - Barcelona (Espanha)
- Pernille Harder - Bayern de Munique (Dinamarca)
- Rose Lavelle - Gotham FC (Estados Unidos)
- Yui Hasegawa - Manchester City (Japão)
- Mapi León - Barcelona (Espanha)
- Lorena - Kansas City (Brasil)
- Melvine Malard - Chelsea (França)
- Manaka Matsukubo - Chelsea (Japão)
- Vivianne Miedema - Manchester City (Holanda)
- Ewa Pajor - Barcelona (Polônia)
- Cláudia Pina - Barcelona (Espanha)
- Alexia Putellas - London City (Espanha)
- Wendie Renard - Lyon (França)
- Alessia Russo - Arsenal (Inglaterra)
- Khadija Shaw - Manchester City (Jamaica)
- Momoko Tanikawa - Bayern de Munique (Japão)
- Caroline Weir - Real Madrid (Escócia)
- Tessa Wullaert - Inter de Milão (Bélgica)
Lorena também disputa prêmio de melhor goleira
Além de figurar entre as concorrentes à Bola de Ouro feminina, Lorena está na lista de cinco finalistas ao prêmio de melhor goleira do mundo.
A brasileira concorre com Ann-Katrin Berger, do Gotham FC, Cata Coll, do Barcelona, Hannah Hampton, do Chelsea, e Ayaka Yamashita, do Manchester City.
Na categoria masculina, a relação de dez candidatos inclui nomes como Thibaut Courtois, David Raya, Emiliano Martínez e Yassine Bounou.
Indicados ao prêmio de melhor goleiro:
- Yassine Bounou - Al-Hilal (Marrocos)
- Thibaut Courtois - Real Madrid (Bélgica)
- Gregor Kobel - Borussia Dortmund (Suíça)
- Joan García - Barcelona (Espanha)
- Édouard Mendy - Al-Ahli (Senegal)
- Emiliano Martínez - Aston Villa/Chelsea (Argentina)
- David Raya - Arsenal (Espanha)
- Vozinha - GD Chaves/Colo-Colo (Cabo Verde)
- Unai Simón - Athletic Bilbao (Espanha)
- Matvey Safonov - Paris Saint-Germain (Rússia)
Indicadas ao prêmio de melhor goleira:
- Ann-Katrin Berger - Gotham FC (Alemanha)
- Cata Coll - Barcelona (Espanha)
- Hannah Hampton - Chelsea (Inglaterra)
- Lorena - Kansas City (Brasil)
- Ayaka Yamashita - Manchester City (Japão)