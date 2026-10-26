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Bola de Ouro: veja horário, onde assistir e os brasileiros indicados

Cerimônia acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres, e celebra os 70 anos do prêmio

Marina Branco
Por
Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football

A espera para conhecer os melhores jogadores do mundo em 2026 termina nesta segunda-feira, 26. A cerimônia da Bola de Ouro será realizada a partir das 17h, no horário de Brasília, no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.

A mudança de local da premiação classicamente feita em Paris se deve à edição especial de 70 anos de existência da Bola de Ouro, mudando de sede como uma homenagem ao primeiro campeão.

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O evento terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming DAZN e contará com brasileiros na disputa por diferentes premiações. Vinícius Júnior, Marquinhos e Gabriel Magalhães estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo.

No futebol feminino, a goleira Lorena aparece entre as concorrentes tanto à Bola de Ouro quanto ao troféu de melhor goleira. O Flamengo também representa o país na disputa pelo reconhecimento de melhor clube.

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Bola de Ouro completa 70 anos com cerimônia especial

Criada em 1956 pela revista francesa France Football, a Bola de Ouro terá sua cerimônia realizada fora de Paris em uma homenagem a Stanley Matthews, ex-jogador inglês que conquistou a primeira edição do prêmio.

O London Palladium Theatre foi escolhido para receber o evento, substituindo o Théâtre du Châtelet, tradicional palco da premiação na capital francesa. A mudança marca os 70 anos de uma das principais distinções individuais do futebol mundial, que reconhece os destaques das competições masculinas e femininas.

Em 2025, os vencedores foram Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona. Agora, novos nomes entram na disputa pelos troféus, enquanto outros tentam repetir as conquistas.

Dembélé e Aitana
Dembélé e Aitana - Foto: FRANCK FIFE

Brasil tem quatro jogadores indicados

Entre os brasileiros, Vinícius Júnior volta a disputar o prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante do Real Madrid está entre os 30 candidatos, ao lado de nomes como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal e Lionel Messi.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, também integra a relação, assim como Marquinhos, defensor e capitão do Paris Saint-Germain.

No futebol feminino, Lorena representa o Brasil em duas disputas. A goleira do Kansas City está entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina e também concorre ao prêmio específico de melhor goleira.

O Flamengo completa a presença brasileira na cerimônia ao figurar entre os indicados na categoria de melhor clube.

Vini Jr pelo Real Madrid
Vini Jr pelo Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Messi, Mbappé e Yamal estão entre os concorrentes

Lionel Messi, maior vencedor da história da Bola de Ouro, com oito conquistas, aparece novamente entre os candidatos. O argentino concorre com atletas que se destacaram no futebol europeu, como Mbappé, Haaland, Kane, Dembélé e Lamine Yamal.

O Paris Saint-Germain é um dos clubes com maior presença entre os indicados, com nomes como Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz e Willian Pacho.

O Arsenal também conta com representantes importantes, entre eles Gabriel Magalhães, Declan Rice e William Saliba.

Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football

Veja os 30 indicados à Bola de Ouro masculina

  • Jude Bellingham - Real Madrid (Inglaterra)
  • Pau Cubarsí - Barcelona (Espanha)
  • Marc Cucurella - Real Madrid (Espanha)
  • Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain (França)
  • Luis Díaz - Bayern de Munique (Colômbia)
  • Bruno Fernandes - Manchester United (Portugal)
  • Gabriel Magalhães - Arsenal (Brasil)
  • Erling Haaland - Manchester City (Noruega)
  • Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain (Marrocos)
  • Harry Kane - Bayern de Munique (Inglaterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain (Geórgia)
  • Lamine Yamal - Barcelona (Espanha)
  • Sadio Mané - Al-Nassr (Senegal)
  • Marquinhos - Paris Saint-Germain (Brasil)
  • Lautaro Martínez - Inter de Milão (Argentina)
  • Kylian Mbappé - Real Madrid (França)
  • Nuno Mendes - Paris Saint-Germain (Portugal)
  • Lionel Messi - Inter Miami (Argentina)
  • João Neves - Paris Saint-Germain (Portugal)
  • Michael Olise - Bayern de Munique (França)
  • Willian Pacho - Paris Saint-Germain (Equador)
  • Julián Quiñones - Al-Qadsiah (Colômbia)
  • Declan Rice - Arsenal (Inglaterra)
  • Rodri - Barcelona (Espanha)
  • Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain (Espanha)
  • William Saliba - Arsenal (França)
  • Ferran Torres - Paris Saint-Germain (Espanha)
  • Dayot Upamecano - Bayern de Munique (França)
  • Vinícius Júnior - Real Madrid (Brasil)
  • Vitinha - Paris Saint-Germain (Portugal)

Bola de Ouro feminina também reúne 30 concorrentes

A disputa pela melhor jogadora do mundo também contará com nomes importantes do futebol feminino internacional, com Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Mariona Caldentey e Alessia Russo, além da brasileira Lorena, entre as indicadas.

Aitana Bonmatí, vencedora da edição de 2025, não aparece na relação de candidatas apresentada para a cerimônia deste ano.

Confira as indicadas:

  • Selma Bacha - Lyon (França)
  • Barbra Banda - Orlando Pride (Zâmbia)
  • Klara Bühl - Bayern de Munique (Alemanha)
  • Esmee Brugts - Barcelona (Holanda)
  • Mariona Caldentey - Arsenal (Espanha)
  • Scarlett Camberos - Club América (México)
  • Kerstin Casparij - Manchester City (Holanda)
  • Temwa Chawinga - Kansas City (Malawi)
  • Cata Coll - Barcelona (Espanha)
  • Melchie Dumornay - Lyon (Haiti)
  • Caroline Graham Hansen - Barcelona (Noruega)
  • Alex Greenwood - Manchester City (Inglaterra)
  • Patri Guijarro - Barcelona (Espanha)
  • Pernille Harder - Bayern de Munique (Dinamarca)
  • Rose Lavelle - Gotham FC (Estados Unidos)
  • Yui Hasegawa - Manchester City (Japão)
  • Mapi León - Barcelona (Espanha)
  • Lorena - Kansas City (Brasil)
  • Melvine Malard - Chelsea (França)
  • Manaka Matsukubo - Chelsea (Japão)
  • Vivianne Miedema - Manchester City (Holanda)
  • Ewa Pajor - Barcelona (Polônia)
  • Cláudia Pina - Barcelona (Espanha)
  • Alexia Putellas - London City (Espanha)
  • Wendie Renard - Lyon (França)
  • Alessia Russo - Arsenal (Inglaterra)
  • Khadija Shaw - Manchester City (Jamaica)
  • Momoko Tanikawa - Bayern de Munique (Japão)
  • Caroline Weir - Real Madrid (Escócia)
  • Tessa Wullaert - Inter de Milão (Bélgica)

Lorena também disputa prêmio de melhor goleira

Além de figurar entre as concorrentes à Bola de Ouro feminina, Lorena está na lista de cinco finalistas ao prêmio de melhor goleira do mundo.

A brasileira concorre com Ann-Katrin Berger, do Gotham FC, Cata Coll, do Barcelona, Hannah Hampton, do Chelsea, e Ayaka Yamashita, do Manchester City.

Na categoria masculina, a relação de dez candidatos inclui nomes como Thibaut Courtois, David Raya, Emiliano Martínez e Yassine Bounou.

Lorena pela Seleção Brasileira
Lorena pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Indicados ao prêmio de melhor goleiro:

  • Yassine Bounou - Al-Hilal (Marrocos)
  • Thibaut Courtois - Real Madrid (Bélgica)
  • Gregor Kobel - Borussia Dortmund (Suíça)
  • Joan García - Barcelona (Espanha)
  • Édouard Mendy - Al-Ahli (Senegal)
  • Emiliano Martínez - Aston Villa/Chelsea (Argentina)
  • David Raya - Arsenal (Espanha)
  • Vozinha - GD Chaves/Colo-Colo (Cabo Verde)
  • Unai Simón - Athletic Bilbao (Espanha)
  • Matvey Safonov - Paris Saint-Germain (Rússia)

Indicadas ao prêmio de melhor goleira:

  • Ann-Katrin Berger - Gotham FC (Alemanha)
  • Cata Coll - Barcelona (Espanha)
  • Hannah Hampton - Chelsea (Inglaterra)
  • Lorena - Kansas City (Brasil)
  • Ayaka Yamashita - Manchester City (Japão)
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Tags

bola de ouro Gabriel Magalhães Marquinhos Vinicius Jr

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