Após expulsão contra Bahia, Neymar pode desfalcar Santos até o final da Série A

A expulsão de Neymar durante o confronto entre Santos e Bahia, no último sábado, 24, na Vila Belmiro, pode custar muito caro ao atacante e ao Santos. Neymar será denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da discussão com Rodrigo Nestor, meia do Tricolor baiano, e poderá receber uma suspensão de um a seis jogos, conforme o enquadramento previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A Procuradoria-Geral do tribunal analisará a súmula da partida, que terminou com a expulsão do camisa 10 santista após a aplicação do chamado Protocolo Vini Jr. Com isso, Neymar pode ficar de fora do restante do Brasileirão, que está na 32ª de 38 rodadas.

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O episódio aconteceu antes do início do segundo tempo, quando Neymar cobriu a boca com a mão enquanto discutia com Nestor. O gesto não foi percebido inicialmente pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, que acabou aplicando o cartão vermelho depois de ser chamado pelo árbitro de vídeo.

Neymar pode ser suspenso por até seis partidas

Segundo o procurador Rafael Bozzano, a tendência é que o atacante seja denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

O dispositivo trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética esportiva que não estejam especificamente previstas em outros artigos do código, com punição que pode variar de uma a seis partidas de suspensão.

Apesar de a expulsão ter ocorrido com base no Protocolo Vini Jr, não há indicação de que Neymar tenha cometido racismo durante o episódio. Por isso, o possível enquadramento disciplinar está relacionado à conduta do jogador na discussão, e não a uma acusação de discriminação racial.

A denúncia ainda deverá ser analisada pela Justiça Desportiva. A existência de uma previsão de até seis jogos não significa que o atacante receberá necessariamente a punição máxima.

Qual deve ser a punição?

Dois casos recentes poderão servir como referência no julgamento: os de Breno Lopes, do Coritiba, e Arthur Cabral, do Botafogo.

Breno Lopes foi expulso após uma discussão com Lucas Esquivel, do Athletico-PR, enquanto Arthur Cabral recebeu o cartão vermelho durante um desentendimento com o técnico Jair Ventura, do Vitória.

Nos dois episódios, os atletas cobriram a boca durante os confrontos verbais e acabaram punidos com uma partida de suspensão.

Neymar pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Súmula relata nova tentativa de confronto após expulsão

Além do gesto que motivou o cartão vermelho, o documento oficial da arbitragem registra uma reação de Neymar depois de receber a punição. Na súmula, Sávio Pereira Sampaio afirmou que o atacante precisou ser contido pelos próprios companheiros ao tentar se aproximar novamente de Rodrigo Nestor.

"Expulsei com cartão vermelho direto, no intervalo da partida, quando as equipes já se encontravam no campo de jogo para o início do segundo tempo, o atleta Neymar, da equipe mandante, por cobrir a boca intencionalmente com a mão durante uma discussão contra seu adversário Rodrigo Nestor", disse.

O árbitro acrescentou que, após ser expulso, Neymar correu em direção ao banco de reservas do Bahia para confrontar o adversário, sendo contido por jogadores do Santos. O relato será considerado pela Procuradoria-Geral durante a análise do caso e poderá integrar os elementos avaliados em um eventual julgamento.

CBF divulga áudio do VAR

Na manhã desta segunda-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as imagens e os áudios da revisão realizada pela arbitragem. O árbitro de vídeo Paulo Renato Moreira da Silva Coelho identificou a atitude de Neymar e alertou Sávio Pereira Sampaio, que não havia observado o gesto durante a discussão.

Antes de recomendar a revisão, a equipe do VAR analisou se o jogador havia coberto a boca em um contexto de confronto com o adversário, condição relevante para a aplicação do protocolo. Depois de assistir às imagens no monitor, Sávio confirmou a infração.

"O jogador tampa a boca. Tampou a boca e foi confrontar o adversário. Ok, decisão cartão vermelho", afirmou o árbitro.

A regra aplicada foi o item 7 do chamado Protocolo Vini Jr, que prevê expulsão direta quando um atleta cobre intencionalmente a boca durante um confronto com adversários ou membros da arbitragem.

O protocolo foi criado como medida de enfrentamento a comportamentos que possam dificultar a identificação de manifestações discriminatórias dentro de campo.

Neymar pelo Santos - Foto: MARCO MIATELO

Discussão começou ainda no primeiro tempo

A confusão entre Neymar e Rodrigo Nestor teve início antes do intervalo, quando durante uma disputa de bola próxima à linha de fundo, os dois jogadores se desentenderam. Neymar chegou a arremessar a bola contra o meia do Bahia e recebeu um cartão amarelo.

Na saída para o intervalo, Nestor comentou a situação e acusou o atacante santista de ter feito declarações desrespeitosas.

"Foi uma falta normal de jogo. Eu fui dar a mão para ele, e ele jogou a bola em mim. Depois, escutei uma série de coisas. Eu fui muito bem-educado pela minha mãe e pelo meu pai. Eu sei muito bem de onde vim. Nasci em Itaquera, era muito difícil chegar onde cheguei, e estou orgulhoso de vestir a camisa do Bahia", afirmou.

O meio-campista também disse que as palavras utilizadas por Neymar ultrapassaram os limites de uma discussão comum de jogo.

"Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia. Eu acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje falhou, falhou muito como pessoa, pela forma como falou", completou.

Nestor preferiu não reproduzir o conteúdo das falas, mencionando que havia crianças acompanhando a transmissão. Na volta das equipes para o segundo tempo, a discussão continuou. Foi nesse momento que Neymar levou a mão à boca enquanto se dirigia ao jogador tricolor, provocando a intervenção do VAR.

Neymar questiona expulsão e critica Rodrigo Nestor

Após a partida, Neymar utilizou as redes sociais para apresentar sua versão do ocorrido. O atacante afirmou que a expulsão foi injusta e criticou a utilização do protocolo naquele contexto.

Segundo o camisa 10, a discussão envolveu provocações entre jogadores, mas não houve manifestação racista: "Eu defendo isso aqui, vou dar a vida por isso aqui, vou xingar todo mundo, vou brigar, vou discutir, e está tudo certo, acabou o jogo ali. É futebol".

Neymar acusou Rodrigo Nestor de tentar obter uma vantagem esportiva ao chamar a atenção da arbitragem para o gesto. "O que o Nestor fez comigo hoje acho que é muito sério. Sério porque é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por um ato que eu botei a mão na boca e nem falei nada pra ele", disse.

O atacante também reconheceu que houve uma troca de provocações, mas contestou a gravidade atribuída à atitude: "Obviamente a gente estava se xingando, um trocando farpa com o outro, e está tudo certo, é do futebol. Mas o que ele fez é muito sério".

Neymar já tem dois desfalques previstos no Santos

Enquanto aguarda os próximos passos do processo no STJD, Neymar já tem duas ausências previstas na sequência do Campeonato Brasileiro.

O atacante não poderá disputar o clássico contra o Palmeiras, marcado para quarta-feira, 28, às 19h30, na Vila Belmiro, por causa da suspensão automática decorrente do cartão vermelho.

Ele também recebeu o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Bahia, o que provoca outro impedimento disciplinar e o deixa fora do confronto com o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (2 de novembro).

Com a Data Fifa de novembro na sequência do calendário, o retorno do camisa 10 aos gramados pelo Santos está previsto apenas depois da pausa para os compromissos das seleções, caso não haja punição adicional.

Uma eventual condenação no STJD poderá ampliar o período de afastamento, dependendo da quantidade de partidas estabelecida no julgamento e das suspensões já cumpridas.

Por enquanto, Neymar ainda não recebeu uma punição adicional da Justiça Desportiva. A Procuradoria deverá formalizar a denúncia, e caberá ao tribunal decidir se a conduta registrada na súmula justifica uma suspensão além das consequências disciplinares já aplicadas em campo.