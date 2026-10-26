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E.C.BAHIA

Atleta do Bahia enaltece Nordeste após post polêmico de Willian José

Atacante compartilhou uma postagem criticando a região por conta da reeleição de Lula

Gustavo Nascimento
Por
Escudo do Esporte Clube Bahia
Escudo do Esporte Clube Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

Depois da polêmica protagonizada pelo atacante Willian José, que compartilhou um post que criticava a região Nordeste por conta da reeleição do presidente Lula (PT), a goleira Yanne, do Esporte Clube Bahia, fez uma publicação para defender a região. A postagem compartilhada pela goleira fazia referência ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Um post compartilhado por Elton Freitas (@eltonfreitas7)

Na publicação, feita no story do Instagram, a atleta do time feminino do Esquadrão ainda deixou um “recado para os nordestinos que minimizam o Nordeste”.

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“Ter dinheiro não te faz melhor que ninguém, procure estudar um pouco da história da região de onde você vive, de onde você veio, invés de se tornar massa de manobra de um discurso que você não se deu O MENOR TRABALHO de jogar no Google a realidade histórica”, iniciou a goleira do Bahia.

“Uma região historicamente desprezada, esquecida e deixada de lado pelos antigos governos, humilhada por tantos anos (e infelizmente ainda atualmente), mas que hoje possui o MÍNIMO de dignidade”, acrescentou ela.

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“Já ouviu falar que o mundo não gira em torno de si? Trate de tirar o olho do próprio umbigo que poderá perceber a mudança na vida daqueles que, antes, lutavam para sobreviver”, concluiu Yanne.

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Tags

Nordeste Willian José Yanne

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