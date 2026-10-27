Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

OBRAS

Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical

Campo dará lugar a um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros de água

Téo Mazzoni
Por
Campo dará lugar a um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros de água
Campo dará lugar a um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros de água - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, iniciou na última sexta-feira, 23, as obras para a construção de um reservatório subterrâneo no terreno do estádio Caio Martins, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul do município. A estrutura será instalada sob o campo de futebol e terá capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água da chuva, com o objetivo de reduzir os alagamentos na região.

A intervenção integra um projeto de macrodrenagem que também contempla obras no Rio Icaraí e a implantação de aproximadamente seis quilômetros de redes para melhorar o escoamento das águas pluviais. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 30 meses, contados a partir da publicação da ordem de início pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói.

O reservatório terá 130 metros de comprimento por 120 metros de largura e ocupará cerca de dois terços da área do campo. A intervenção também afetará parte das arquibancadas voltadas para a Rua Presidente Backer, que serão demolidas.

O sistema prevê que a água da chuva captada pelas novas redes seja conduzida até o reservatório por meio de bombeamento. Posteriormente, o volume armazenado será liberado de maneira controlada no Rio Icaraí.

As obras de macrodrenagem serão concentradas nas ruas Lopes Trovão e Presidente Backer. Já as intervenções de microdrenagem abrangerão o quadrilátero delimitado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira.

Segundo a expectativa da prefeitura, o conjunto de intervenções também deverá beneficiar áreas dos bairros Viçoso Jardim, Cubango, Santa Rosa e Pé Pequeno.

Veja fotos do estádio:

  • 1 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |
  • 2 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |
  • 3 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |
  • 4 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |
  • 5 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |
  • 6 de 6 Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical
    |

Leia Também:

A SAF DO PADRE

Padre coloca clube à venda por R$ 1,5 milhão e recebe seis propostas
Padre coloca clube à venda por R$ 1,5 milhão e recebe seis propostas imagem

PEDIU DESCULPAS

LaLiga é suspensa na China por reação de Mbappé a meme de "ditador"
LaLiga é suspensa na China por reação de Mbappé a meme de "ditador" imagem

FASE DE GRUPOS

Brasil conhece adversários na Copa do Mundo de Vôlei de 2027
Brasil conhece adversários na Copa do Mundo de Vôlei de 2027 imagem

Caio Martins, antigo estádio do Botafogo, tem história no futebol carioca

A transformação do terreno ocorre em um espaço que marcou a história do futebol do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1941, o estádio Caio Martins recebeu partidas do Campeonato Carioca e ganhou esse nome em homenagem a Caio Viana Martins, jovem escoteiro que morreu em 1938 enquanto socorria vítimas de um acidente ferroviário.

A partida inaugural colocou frente a frente Vasco e Canto do Rio, equipe já extinta. Na ocasião, o time cruz-maltino venceu por 3 a 1, diante de mais de 10 mil espectadores, quando Niterói ainda era a capital fluminense.

A partir do fim da década de 1980, o estádio passou a receber os jogos do Botafogo como mandante. Entre os confrontos marcantes disputados no local está o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Estadual de 1992.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O clube alvinegro continuou utilizando o Caio Martins para seus compromissos até dezembro de 2004. A despedida oficial aconteceu em uma partida contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Botafogo passou a mandar seus jogos no estádio Nilton Santos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

estádio

Relacionadas

Mais lidas