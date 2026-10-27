Estádio que foi casa de gigante da Série A passará por mudança radical

A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, iniciou na última sexta-feira, 23, as obras para a construção de um reservatório subterrâneo no terreno do estádio Caio Martins, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul do município. A estrutura será instalada sob o campo de futebol e terá capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água da chuva, com o objetivo de reduzir os alagamentos na região.



A intervenção integra um projeto de macrodrenagem que também contempla obras no Rio Icaraí e a implantação de aproximadamente seis quilômetros de redes para melhorar o escoamento das águas pluviais. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 30 meses, contados a partir da publicação da ordem de início pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói.



O reservatório terá 130 metros de comprimento por 120 metros de largura e ocupará cerca de dois terços da área do campo. A intervenção também afetará parte das arquibancadas voltadas para a Rua Presidente Backer, que serão demolidas.



O sistema prevê que a água da chuva captada pelas novas redes seja conduzida até o reservatório por meio de bombeamento. Posteriormente, o volume armazenado será liberado de maneira controlada no Rio Icaraí.



As obras de macrodrenagem serão concentradas nas ruas Lopes Trovão e Presidente Backer. Já as intervenções de microdrenagem abrangerão o quadrilátero delimitado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira.



Segundo a expectativa da prefeitura, o conjunto de intervenções também deverá beneficiar áreas dos bairros Viçoso Jardim, Cubango, Santa Rosa e Pé Pequeno.





Veja fotos do estádio:

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Caio Martins, antigo estádio do Botafogo, tem história no futebol carioca

A transformação do terreno ocorre em um espaço que marcou a história do futebol do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1941, o estádio Caio Martins recebeu partidas do Campeonato Carioca e ganhou esse nome em homenagem a Caio Viana Martins, jovem escoteiro que morreu em 1938 enquanto socorria vítimas de um acidente ferroviário.



A partida inaugural colocou frente a frente Vasco e Canto do Rio, equipe já extinta. Na ocasião, o time cruz-maltino venceu por 3 a 1, diante de mais de 10 mil espectadores, quando Niterói ainda era a capital fluminense.



A partir do fim da década de 1980, o estádio passou a receber os jogos do Botafogo como mandante. Entre os confrontos marcantes disputados no local está o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Estadual de 1992.

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O clube alvinegro continuou utilizando o Caio Martins para seus compromissos até dezembro de 2004. A despedida oficial aconteceu em uma partida contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Botafogo passou a mandar seus jogos no estádio Nilton Santos.