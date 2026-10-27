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FASE DE GRUPOS

Brasil conhece adversários na Copa do Mundo de Vôlei de 2027

Seleção comandada por José Roberto Guimarães enfrentará República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul

Marina Branco
Por
Seleção feminina de vôlei
Seleção feminina de vôlei - Foto: COI

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já conhece suas primeiras adversárias na Copa do Mundo de 2027. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, 26, o Brasil foi colocado no Grupo B, ao lado de República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul.

A competição será disputada entre 15 de agosto e 5 de setembro, nos Estados Unidos e no Canadá, e terá Orlando como sede dos jogos brasileiros na fase inicial.

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Comandada por José Roberto Guimarães, a equipe nacional inicia o planejamento para a competição com o objetivo de conquistar um título que ainda falta à sua história. Apesar das campanhas de destaque e das medalhas obtidas em edições anteriores, o Brasil nunca terminou o torneio na primeira colocação.

O Mundial de 2027 contará com 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro equipes. As duas melhores colocadas de cada chave avançarão às oitavas de final, quando terá início a fase eliminatória.

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Zé Roberto destaca evolução da República Tcheca

Após a definição dos grupos, o técnico José Roberto Guimarães analisou as adversárias do Brasil e chamou atenção para o crescimento da República Tcheca no cenário internacional.

Segundo o treinador, a presença de jogadoras em ligas competitivas da Europa tem contribuído para a evolução da seleção tcheca, que já enfrentou o Brasil em competições recentes.

"Vai ser um Mundial de muitos desafios. Na primeira fase, temos a República Tcheca, que tem crescido no cenário internacional, com as jogadoras atuando em campeonatos fortes da Europa. Jogamos contra elas na Liga das Nações de 2025 e no Mundial de 2022. Foi nossa estreia naquela edição e vencemos por 3 sets a 1", relembrou.

O comandante também avaliou as outras duas integrantes do grupo brasileiro: "A Coreia do Sul tem tradição, mas não disputou a última Liga das Nações, e o Quênia é uma equipe que busca evolução a cada temporada".

Ainda que o Brasil entre na competição com um histórico de resultados expressivos no vôlei internacional, Zé Roberto ressaltou que a equipe precisará manter a atenção diante das três adversárias para evitar dificuldades no início do torneio.

Brasil quer liderança para buscar melhor caminho no mata-mata

A Seleção Brasileira terá três partidas na primeira fase, enfrentando uma vez cada adversária do Grupo B. Para José Roberto Guimarães, a prioridade será encerrar essa etapa na liderança, resultado que poderá influenciar o caminho brasileiro nas fases eliminatórias.

"É uma Copa do Mundo e temos que respeitar todos os adversários. O objetivo número um é terminar em primeiro no nosso grupo para depois pensarmos no nosso adversário das oitavas de final", afirmou.

Caso avance, o Brasil enfrentará nas oitavas de final uma das seleções classificadas pelo Grupo G, formado por Canadá, Sérvia, Ucrânia e Camarões. O cruzamento poderá colocar as brasileiras diante de adversárias tradicionais, como a Sérvia, ou das anfitriãs canadenses, dependendo da classificação de cada equipe.

Seleção Brasileira busca título inédito

A Copa do Mundo de 2027 representa mais uma oportunidade para a Seleção Brasileira feminina conquistar um dos principais títulos que ainda faltam em sua trajetória. O Brasil já alcançou o pódio em diferentes edições da competição, mas nunca conquistou a medalha de ouro.

A competição terá jogos em quatro cidades da América do Norte: Orlando e Omaha, nos Estados Unidos, além de Montreal e Quebec, no Canadá.

Grupos da Copa do Mundo Feminina de Vôlei de 2027

  • A - Itália, Bélgica, Colômbia e Porto Rico | Omaha (EUA)
  • B - Brasil, República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul | Orlando (EUA)
  • C - Turquia, República Dominicana, França e Egito | Quebec (CAN)
  • D - Estados Unidos, Tailândia, México e Grécia | Orlando (EUA)
  • E - Polônia, Alemanha, Eslovênia e Cuba | Montreal (CAN)
  • F - Japão, Rússia, Argentina e Bulgária | Omaha (EUA)
  • G - Canadá, Sérvia, Ucrânia e Camarões | Montreal (CAN)
  • H - China, Holanda, Suécia e Suíça | Quebec (CAN)
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copa do mundo seleção brasileira vôlei

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