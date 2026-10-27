Baiana da Seleção Brasileira anuncia aposentadoria às vésperas da Copa

A Copa do Mundo está batendo na porta, e as atletas brasileiras estão se preparando cada uma à sua forma. A zagueira baiana Rafaelle Souza, de 35 anos, no entanto, usou o pré-Copa para anunciar que encerrará sua trajetória na National Women's Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, ao fim da temporada de 2026.

Atualmente no Orlando Pride, clube que defende desde 2023, a jogadora se despedirá da competição norte-americana após uma carreira internacional marcada por passagens pelo Brasil, China e Inglaterra, além de participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A despedida foi confirmada pelo próprio Orlando Pride, que publicou uma homenagem à defensora nas redes sociais. Rafaelle está em sua terceira temporada completa pelo clube, que não tem mais possibilidades matemáticas de avançar aos playoffs da NWSL, mesmo com duas rodadas restantes na fase classificatória.

"Para sempre parte da nossa história. A zagueira Rafaelle anunciou a aposentadoria da NWSL após o encerramento da temporada 2026", publicou o Orlando Pride.

O anúncio marca o fim de sua participação na liga norte-americana, mas não significa necessariamente a aposentadoria definitiva dos gramados. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os próximos passos da carreira da atleta.

Primeira brasileira da NWSL

Natural da Bahia, Rafaelle iniciou sua trajetória no futebol dos Estados Unidos em 2011, quando passou a atuar pela equipe universitária Ole Miss Rebels, vinculada à Universidade do Mississippi.

A experiência abriu caminho para sua entrada no futebol profissional norte-americano. Em 2014, a defensora passou a vestir a camisa do Houston Dash, tornando-se a primeira brasileira a disputar a NWSL.

Depois da primeira passagem pelos Estados Unidos, Rafaelle construiu uma carreira internacional com experiências em clubes brasileiros, chineses e ingleses, consolidando-se como uma das defensoras de destaque do futebol feminino nacional.

A zagueira retornou à liga norte-americana em 2023, quando foi contratada pelo Orlando Pride. Desde então, passou a integrar o elenco da equipe da Flórida, encerrando agora mais uma etapa de sua trajetória no exterior.

A importância da brasileira para a história da competição também foi reconhecida pela própria NWSL, que comentou a publicação de despedida feita pelo Orlando Pride: "Primeira brasileira na NWSL. Obrigada por fazer parte de forma grandiosa da nossa história".

A despedida de Rafaelle acontece em uma temporada de resultados abaixo das expectativas para o Orlando Pride. Com duas rodadas restantes para o encerramento da fase classificatória, o clube já não possui chances matemáticas de garantir uma vaga nos playoffs, etapa que reúne as equipes classificadas para a disputa pelo título.

Zagueira disputou três Olimpíadas e duas Copas do Mundo

Além da trajetória no futebol de clubes, Rafaelle acumula uma extensa história com a Seleção Brasileira. A defensora começou a representar o país ainda nas categorias de base, participando das Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20 antes de chegar à equipe principal.

Pela seleção adulta, disputou as Copas do Mundo Femininas de 2015, no Canadá, e 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Também representou o Brasil em três edições dos Jogos Olímpicos: Rio de Janeiro 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Rafaelle pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Ao longo da trajetória com a camisa amarelinha, participou de conquistas importantes, incluindo um título dos Jogos Pan-Americanos e dois da Copa América Feminina.

A experiência internacional e a liderança defensiva fizeram de Rafaelle um dos nomes recorrentes nas convocações brasileiras durante diferentes ciclos da seleção.