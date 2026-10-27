Medina pode enfrentar ex-BBB em WSL com oito brasileiros competindo

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A reta final do Circuito Mundial de Surfe de 2026 promete confrontos importantes para os brasileiros na disputa pelo título da temporada. A World Surf League (WSL) divulgou, nesta segunda-feira, 26, as baterias da etapa das Filipinas, que será realizada em Cloud 9, na Ilha de Siargao, e poderá colocar Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, frente a frente logo na estreia do tricampeão mundial.

A competição, 11ª e penúltima parada do Championship Tour (CT), terá início nesta sexta-feira, 30, com janela de realização até 10 de novembro. Ao todo, o Brasil contará com oito representantes, sendo sete homens e uma mulher, em uma etapa que pode ser determinante para a disputa pelos títulos mundiais.

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Líder do ranking masculino, Yago Dora começará sua participação diretamente na segunda rodada, assim como Italo Ferreira, atual vice-líder. Os dois terão seus adversários definidos pelos confrontos de abertura.

Já Gabriel Medina, que busca encerrar um jejum de títulos no circuito, poderá encontrar Chumbinho caso o compatriota avance diante do australiano Liam O'Brien.

Gabriel Medina em Portugal - Foto: Manel Geada/World Surf League

Medina pode ter duelo brasileiro na primeira bateria

Um dos principais atrativos do chaveamento é a possibilidade de confronto entre Gabriel Medina e João Chianca. O tricampeão mundial está garantido na segunda rodada e aguarda o vencedor da quarta bateria da fase inicial, disputada entre Chumbinho e Liam O'Brien.

Se superar o australiano, João Chianca enfrentará Medina em um duelo eliminatório entre dois dos principais nomes do surfe brasileiro.

Gabriel Medina - Foto: Reprodução | Instagram

Medina chega às Filipinas depois de alcançar as semifinais da etapa de Peniche, em Portugal. Na ocasião, foi derrotado pelo norte-americano Griffin Colapinto e acabou adiando novamente a conquista de seu primeiro título na temporada.

O brasileiro tenta aproveitar as ondas de Cloud 9 para voltar à disputa por uma vitória no circuito antes da última parada do ano, marcada para dezembro, no Havaí. Chumbinho, por sua vez, precisará vencer seu primeiro compromisso para garantir o encontro com o compatriota.

Medina - Foto: BEN THOUARD

Yago Dora e Italo Ferreira defendem primeiras posições do ranking

A etapa filipina também terá importância especial para Yago Dora e Italo Ferreira, que ocupam as duas primeiras posições da classificação mundial masculina. Yago, atual líder, enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre Connor O'Leary, do Japão, e Callum Robson, da Austrália.

Italo terá como adversário o classificado do confronto entre Marco Mignot, da França, e Seth Moniz, do Havaí. A posição dos dois brasileiros no ranking garante a entrada diretamente no segundo round, sem a necessidade de disputar a fase inicial.

Ítalo Ferreira, surfista brasileiro - Foto: COB

Com apenas duas etapas restantes, os resultados em Siargao terão peso importante na definição da disputa pelo título mundial, que será encerrada no Pipe Masters, em dezembro.

Além de Yago e Italo, Miguel Pupo também começará na segunda rodada. O brasileiro aguardará o vencedor de Jack Robinson, da Austrália, e Bronson Meydi, da Indonésia.

Filipe Toledo e Samuel Pupo começam na primeira rodada

Enquanto os brasileiros mais bem posicionados no ranking avançaram diretamente à segunda fase, Filipe Toledo e Samuel Pupo precisarão disputar a rodada de abertura.

Bicampeão mundial, Filipe Toledo enfrentará o norte-americano Cole Houshmand. O vencedor terá pela frente Griffin Colapinto, que eliminou Gabriel Medina na semifinal da etapa portuguesa.

Samuel Pupo, por sua vez, estreará contra John Mark Tokong, representante das Filipinas. Quem avançar enfrentará Ethan Ewing, da Austrália, na segunda rodada.

Filipe Toledo - Foto: COI

Luana Silva é a única brasileira no feminino

No Circuito Mundial feminino, o Brasil terá apenas uma representante: Luana Silva. A surfista brasileira enfrentará Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, na terceira bateria da rodada de abertura.

O chaveamento feminino também reúne confrontos entre nomes importantes da modalidade. Caitlin Simmers e Caroline Marks, ambas dos Estados Unidos, estarão frente a frente logo na primeira bateria.

Outra atração será o duelo entre Carissa Moore, do Havaí, e Sierra Kerr, da Austrália. Já Molly Picklum enfrentará Mara Lopez, representante das Filipinas.

A disputa feminina, assim como a masculina, terá sua definição mundial na última etapa da temporada, em Pipeline.

Luana Silva - Foto: WSL

Cloud 9 recebe etapa inédita na reta final do circuito

Anunciada como parte do calendário do Championship Tour em julho deste ano, a etapa das Filipinas será disputada em Cloud 9, uma das ondas mais tradicionais da Ilha de Siargao.

O local é conhecido pelas ondas tubulares e pelas condições técnicas que exigem precisão dos competidores. A janela de realização começa em 30 de outubro e termina em 10 de novembro.

Durante esse período, a organização avaliará diariamente as condições do mar para definir os melhores momentos para a realização das baterias. Depois das Filipinas, o circuito seguirá para o Havaí, onde o Pipe Masters encerrará a temporada de 2026 e definirá os campeões mundiais masculino e feminino.

Confira as baterias da WSL Filipinas

Masculino - primeira rodada

Connor O'Leary (JAP) x Callum Robson (AUS) Marco Mignot (FRA) x Seth Moniz (HAV) Cole Houshmand (EUA) x Filipe Toledo (BRA) Liam O'Brien (AUS) x João Chianca (BRA) Jack Robinson (AUS) x Bronson Meydi (IND) George Pittar (AUS) x Noah Arkfeld (FIL) Samuel Pupo (BRA) x John Mark Tokong (FIL) Kauli Vaast (FRA) x Jayuard Alciso (FIL)

Masculino - segunda rodada

Italo Ferreira (BRA) x vencedor da bateria 2 Miguel Pupo (BRA) x vencedor da bateria 5 Griffin Colapinto (EUA) x vencedor da bateria 3 Ethan Ewing (AUS) x vencedor da bateria 7 Yago Dora (BRA) x vencedor da bateria 1 Kanoa Igarashi (JAP) x vencedor da bateria 8 Gabriel Medina (BRA) x vencedor da bateria 4 Leonardo Fioravanti (ITA) x vencedor da bateria 6

Feminino - primeira rodada

Caitlin Simmers (EUA) x Caroline Marks (EUA) Gabriela Bryan (HAV) x Yolanda Hopkins (POR) Luana Silva (BRA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) Carissa Moore (HAV) x Sierra Kerr (AUS) Molly Picklum (AUS) x Mara Lopez (FIL) Lakey Peterson (EUA) x Isabella Nichols (AUS) Erin Brooks (CAN) x Tyler Wright (AUS) Sawyer Lindblad (EUA) x Nadia Erostarbe (ESP)

Onde assistir à etapa das Filipinas

A competição terá transmissão pelo Globoplay e pelos canais SporTV. A janela oficial começa nesta sexta-feira (30), mas o horário das primeiras baterias dependerá das condições do mar e da confirmação da organização.

Com Yago Dora e Italo Ferreira nas duas primeiras posições do ranking, Gabriel Medina em busca de mais uma vitória e a possibilidade de um confronto brasileiro logo na estreia, a etapa de Cloud 9 será um dos últimos momentos decisivos antes da definição dos títulos mundiais de 2026, em Pipeline.