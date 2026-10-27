Ídolo do Bahia diz que Willian José não se identifica como nordestino

Considerado o maior ídolo da história do Esporte Clube Bahia, o deputado estadual Bobô se posicionou em relação às polêmicas envolvendo o clube nos últimos dias. Ao portal A TARDE, o ex-jogador comentou a briga entre o meia Rodrigo Nestor e Neymar no confronto contra o Santos, além de falar sobre a postagem de Willian José com críticas ao Nordeste por conta da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Bobô criticou duramente a postura do camisa 10 do Santos na situação envolvendo Rodrigo Nestor. “Eu assisti o jogo e confesso que fiquei muito irritado pela agressividade do Neymar desde o primeiro minuto de jogo”, disse ele.



“Isso me incomodou muito porque a gente está falando de um atleta que é, sem dúvida alguma, talvez o melhor do futebol brasileiro na última década e também é uma referência para os demais atletas mais jovens”, completou Bobô.

O ídolo também falou sobre a discussão entre Neymar e Rogério Ceni, em que o jogador do Santos chegou a empurrar o treinador do Bahia. “Ele não vê o tamanho do Rogério Ceni, para ele não importa. Realmente é lamentável. E a atitude dele com o Rogério foi exatamente com a do Nestor, desrespeitosa”, afirmou Bobô.



“O Rogério é treinador de futebol, então ele tentou passar uma mensagem de não criar conflito [...] Para ele (Neymar) todo mundo é igual e ele é superior, então ele pode reclamar, ele pode xingar, ele pode ofender, ele pode menosprezar, ele pode diminuir os outros”, acrescentou.

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Faltou atitude para os jogadores do Bahia

Ainda segundo ele, a postura de Rodrigo Nestor foi “exemplar”. No entanto, Bobô afirmou que os outros jogadores do Bahia deveriam ter saído em defesa do camisa 11 e criticou os atletas que prestigiaram Neymar, como foi o caso de Erick Pulga e Marcos Victor.

Eles deviam ser solidários ao Nestor, ter enfrentado o Neymar. Estavam idolatrando um ídolo que é do time adversário, chega a ser incompreensível isso. Mas eu espero que, diante dessas críticas da mídia em especial, da torcida, esse comportamento se acontecer novamente e mude. Bobô - Ídolo do Bahia

Situação envolvendo Willian José

Depois de comentar a polêmica na Vila Belmiro, Bobô falou sobre a postagem feita por Willian José nesta segunda-feira, 26, em que o atacante do Bahia compartilhou uma publicação de um influenciador criticando a região Nordeste após a reeleição do presidente Lula. Segundo o ídolo, essa “já é uma situação mais complicada”.



“Não dá para você ouvir uma babaquice daquele tamanho, um idiota daquele cara falando sobre o que ele pensa de nós nordestinos. Não importa o estado que nasceu, tem que ter uma resposta dura, à altura, e o Willian José compartilhou pelo sentimento dele, só me parece ser, não existe uma outra explicação para isso, que é lamentável”



Bobô disse também que o jogador não conhece a história do Bahia e as lutas do clube em relação a pautas sociais.



“Não conhece o que o Bahia já vem defendendo com relação à violência contra a mulher, o racismo, a inclusão LGBT… tudo isso é uma bandeira do Bahia, que hoje é respeitado no mundo inteiro, não só no Brasil, por se manifestar contra qualquer tipo de preconceito”, declarou Bobô.

Mais europeu do que nordestino?

O deputado estadual também questionou a identificação do jogador com o Nordeste. Nascido em Alagoas, Willian José jogou no futebol europeu por 11 anos, entre 2014 e 2025, quando foi contratado pelo Bahia.



“Me parece que faltou a ele ali, o orgulho de ser nordestino, porque ele é alagoano, e ali é muito difícil você compreender que um nordestino não tenha se ofendido, não tenha se magoado, se sentido menosprezado, até com aquelas falas doentias, agressivas, daquele cidadão que eu nem sei quem é”.



“Aliás, eu acho que ele deveria não jogar no Nordeste, porque esse é o sentimento dele, é com o povo nordestino. Talvez o tempo que ele tenha ficado fora do Brasil, enfim, ele se sinta mais europeu hoje do que nordestino”, completou Bobô.

Reação da torcida

Bobô também destacou a necessidade de esperar a reação da torcida do Bahia com a atitude de Willian José, que vem em um momento de baixa na equipe. Willian José não entra em campo desde a partida contra o Mirassol, no dia 11 de outubro, e não é titular desde o confronto contra o Vasco, no dia 9 de agosto.



“Vamos esperar pra ver exatamente qual vai ser o comportamento da torcida se ele for para um jogo. Acredito eu, por esse orgulho de nós baianos com relação a ser nordestino, não haverá um perdão por conta disso”, disse o parlamentar.