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Bahia quebra silêncio sobre polêmica com Willian José e o Nordeste

Esquadrão afirmou que o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa os valores do clube

Téo Mazzoni
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Em nota oficial, o Esquadrão afirmou que o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa os valores do clube e reforçou seu compromisso com a defesa da população e da identidade nordestina.
Em nota oficial, o Esquadrão afirmou que o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa os valores do clube e reforçou seu compromisso com a defesa da população e da identidade nordestina. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia se posicionou publicamente sobre a polêmica envolvendo o atacante Willian José, alvo de críticas nas redes sociais por compartilhar vídeos com ataques à população nordestina após o segundo turno das eleições.

Em nota oficial publicada nesta terça-feira, 27, o clube reafirmou seu compromisso com a defesa do Nordeste e declarou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito.

Na manifestação, o Tricolor destacou a importância histórica, social e cultural da região, além de ressaltar que o conteúdo compartilhado pelo jogador não representa os valores da instituição. O clube também informou que a situação foi tratada internamente com o atleta.

O nordestino é antes de tudo um forte”, escreveu o Bahia no início do comunicado, em referência à conhecida frase de Euclides da Cunha, publicada na obra Os Sertões, em 1902.

O clube afirmou que, ciente de sua história e de sua importância na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mantém o compromisso com a defesa da população nordestina e de sua cultura.

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Em relação ao vídeo compartilhado por um atleta do clube, informamos que a questão foi tratada internamente, reiterando que o conteúdo não representa nossos valores Bahia - em publicação nas redes sociais

Na nota, o Esquadrão também reforçou que o respeito à diversidade, à dignidade e à identidade nordestina são princípios inegociáveis para a instituição. Ao mesmo tempo, reiterou seu caráter apartidário e se distanciou de discursos que estimulem intolerância ou discriminação.

Afinal, somos orgulhosamente do Nordeste e de todos, sem distinção social, de cor, religiosa ou política”, concluiu o clube.

Confira a nota do Bahia:

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Willian José foi criticado por publicações nas redes sociais

A manifestação do Bahia ocorreu em meio à repercussão de vídeos compartilhados por Willian José em seu perfil no Instagram. As publicações provocaram indignação entre torcedores tricolores, que passaram a cobrar explicações do atacante e um posicionamento oficial da diretoria.

Em um dos conteúdos divulgados, o autor critica os eleitores nordestinos pelo apoio majoritário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o quarto mandato. O vídeo também contém ofensas à população da região e associa o comportamento eleitoral à dependência de benefícios sociais.

A repercussão ganhou força pelo fato de Willian José, de 34 anos, ser natural de Porto Calvo, no interior de Alagoas, um dos nove estados do Nordeste. O atacante defende o Bahia desde 2025, quando retornou ao futebol brasileiro depois de uma longa passagem pelo futebol europeu.

Diante do caso, o clube destacou a defesa da identidade nordestina e deixou explícito que as manifestações compartilhadas pelo jogador não refletem os princípios defendidos pelo Esquadrão.

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Esporte Clube Bahia Willian José

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