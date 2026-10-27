COPA DO BRASIL FEMININA
Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova por vaga na final; veja data
Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova e decide a classificação no Rio de Janeiro
O Esporte Clube Bahia já sabe as datas dos confrontos decisivos contra o Flamengo, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. Na última segunda-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das semifinais da competição.
Bahia decide vaga na final contra o Flamengo em novembro
O jogo de ida, com mando de campo do Bahia, será disputado na próxima terça-feira, 3 de novembro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já a partida de volta está marcada para o dia 7 de novembro, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).
Mulheres de Aço chegam à semifinal pelo segundo ano consecutivo
O Bahia chega às semifinais da Copa do Brasil Feminina pelo segundo ano consecutivo. Em 2026, as Mulheres de Aço eliminaram Planalto-GO, Itabirito-MG e São Paulo para avançar na competição.
A equipe baiana garantiu a classificação entre as quatro melhores após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na partida de ida, e por 1 a 0, na volta.
Confira os confrontos das semifinais, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:
- Bahia x Flamengo
- Internacional x Bragantino
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Bahia já garantiu R$ 140 mil com vaga na semifinal
O Bahia já garantiu R$ 140 mil pela classificação às semifinais da Copa do Brasil Feminina. Agora, as equipes disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil a cada finalista.
O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.
Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase:
- Fase preliminar: R$ 40 mil (quatro clubes);
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: R$ 100 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 120 mil (oito clubes);
- Semifinais: R$ 140 mil (quatro clubes);
- Final: R$ 200 mil (dois clubes);
- Vice-campeão: R$ 550 mil;
- Campeão: R$ 1,1 milhão.