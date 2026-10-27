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COPA DO BRASIL FEMININA

Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova por vaga na final; veja data

Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova e decide a classificação no Rio de Janeiro

Téo Mazzoni
Por
Bahia recebe o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina
Bahia recebe o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia já sabe as datas dos confrontos decisivos contra o Flamengo, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. Na última segunda-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das semifinais da competição.

Bahia decide vaga na final contra o Flamengo em novembro

O jogo de ida, com mando de campo do Bahia, será disputado na próxima terça-feira, 3 de novembro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já a partida de volta está marcada para o dia 7 de novembro, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

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Mulheres de Aço chegam à semifinal pelo segundo ano consecutivo

O Bahia chega às semifinais da Copa do Brasil Feminina pelo segundo ano consecutivo. Em 2026, as Mulheres de Aço eliminaram Planalto-GO, Itabirito-MG e São Paulo para avançar na competição.

A equipe baiana garantiu a classificação entre as quatro melhores após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na partida de ida, e por 1 a 0, na volta.

Confira os confrontos das semifinais, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:

  • Bahia x Flamengo
  • Internacional x Bragantino

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Bahia já garantiu R$ 140 mil com vaga na semifinal

O Bahia já garantiu R$ 140 mil pela classificação às semifinais da Copa do Brasil Feminina. Agora, as equipes disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil a cada finalista.

O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.

Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase:

  • Fase preliminar: R$ 40 mil (quatro clubes);
  • 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
  • 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
  • 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
  • Oitavas de final: R$ 100 mil (16 clubes);
  • Quartas de final: R$ 120 mil (oito clubes);
  • Semifinais: R$ 140 mil (quatro clubes);
  • Final: R$ 200 mil (dois clubes);
  • Vice-campeão: R$ 550 mil;
  • Campeão: R$ 1,1 milhão.
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Tags

Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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