Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova por vaga na final; veja data

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O Esporte Clube Bahia já sabe as datas dos confrontos decisivos contra o Flamengo, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil Feminina. Na última segunda-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das semifinais da competição.



Bahia decide vaga na final contra o Flamengo em novembro

O jogo de ida, com mando de campo do Bahia, será disputado na próxima terça-feira, 3 de novembro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já a partida de volta está marcada para o dia 7 de novembro, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).



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Mulheres de Aço chegam à semifinal pelo segundo ano consecutivo

O Bahia chega às semifinais da Copa do Brasil Feminina pelo segundo ano consecutivo. Em 2026, as Mulheres de Aço eliminaram Planalto-GO, Itabirito-MG e São Paulo para avançar na competição.



A equipe baiana garantiu a classificação entre as quatro melhores após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na partida de ida, e por 1 a 0, na volta.



Confira os confrontos das semifinais, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:

Bahia x Flamengo

Internacional x Bragantino





Bahia já garantiu R$ 140 mil com vaga na semifinal

O Bahia já garantiu R$ 140 mil pela classificação às semifinais da Copa do Brasil Feminina. Agora, as equipes disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil a cada finalista.



O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.



Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase: