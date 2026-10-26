BRASILEIRÃO 2026
Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão recebe o Tricolor Paulista nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova
O Esporte Clube Bahia enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto contra o São Paulo depois de deixar escapar uma vitória importante diante do Santos. No último sábado, 24, o Esquadrão vencia o clube paulista e subia para a quinta posição da Série A até os acréscimos da partida, quando sofreu o gol de empate e permaneceu na 7ª colocação da tabela, com 50 pontos.
Como chega o São Paulo?
O São Paulo, por sua vez, também chega para enfrentar o Bahia depois de um empate. Diferentemente do Esquadrão, porém, foi o Tricolor Paulista que buscou a igualdade no placar. No sábado, o Soberano empatou com o Mirassol, chegou aos 43 pontos e permaneceu na 9ª posição do Brasileirão.
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Onde assistir a Bahia x São Paulo?
- A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube).
Desfalques de Bahia x São Paulo
Bahia
- Kanu (suspenso)
- Léo Vieira (lesionado)
São Paulo
- Aurélio Buta (lesionado)
- Danielzinho (lesionado)
- Ferreirinha (lesionado)
- Nicolas (lesionado)
- Domingos Duarte (lesionado)
- Calleri (dúvida)
- Arthur (dúvida)
- Sabino (dúvida)
- Iago Borduchi (suspenso)
Prováveis escalações de Bahia x São Paulo
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda, Osorio e P. Lima; Djhordney, M. Antônio, Wendell, Bobadilla, Lucas Moura e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.
Palpites para Bahia x São Paulo
- Marcos Valença: Bahia 2 x 0 São Paulo
- Rafael Tiago: Bahia 2 x 1 São Paulo
Arbitragem de Bahia x São Paulo
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
- Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)