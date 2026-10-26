Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Bahia enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o confronto contra o São Paulo depois de deixar escapar uma vitória importante diante do Santos. No último sábado, 24, o Esquadrão vencia o clube paulista e subia para a quinta posição da Série A até os acréscimos da partida, quando sofreu o gol de empate e permaneceu na 7ª colocação da tabela, com 50 pontos.



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Como chega o São Paulo?

O São Paulo, por sua vez, também chega para enfrentar o Bahia depois de um empate. Diferentemente do Esquadrão, porém, foi o Tricolor Paulista que buscou a igualdade no placar. No sábado, o Soberano empatou com o Mirassol, chegou aos 43 pontos e permaneceu na 9ª posição do Brasileirão.





Onde assistir a Bahia x São Paulo?

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube).

Desfalques de Bahia x São Paulo

Bahia

Kanu (suspenso)

(suspenso) Léo Vieira (lesionado)

São Paulo

Aurélio Buta (lesionado)

(lesionado) Danielzinho (lesionado)

(lesionado) Ferreirinha (lesionado)

(lesionado) Nicolas (lesionado)

(lesionado) Domingos Duarte (lesionado)

(lesionado) Calleri (dúvida)

(dúvida) Arthur (dúvida)

(dúvida) Sabino (dúvida)

(dúvida) Iago Borduchi (suspenso)

Prováveis escalações de Bahia x São Paulo

Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. : Rogério Ceni. São Paulo : Rafael; Newton, Arboleda, Osorio e P. Lima; Djhordney, M. Antônio, Wendell, Bobadilla, Lucas Moura e Luciano. Técnico : Dorival Júnior.

Palpites para Bahia x São Paulo

Marcos Valença : Bahia 2 x 0 São Paulo

: Bahia 2 x 0 São Paulo Rafael Tiago : Bahia 2 x 1 São Paulo

Arbitragem de Bahia x São Paulo