Promessa dos Estados Unidos assina primeiro contrato profissional no Bahia

O atacante norte-americano Dyllan, de 18 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Esporte Clube Bahia, estendendo seu vínculo com o clube até 2028. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Base do Esquadrão e confirmada pelo portal A TARDE.



No Bahia desde 2025, Dyllan desponta como uma das promessas das divisões de base do clube.



Na atual temporada, o atacante se destacou com 13 gols em 38 partidas disputadas e fez parte do elenco campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste Sub-20, com direito a gols marcados nas finais das duas competições.





Atacante fez gol na final do Nordestão Sub-20, contra o Fortaleza - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os 13 gols marcados, aliás, colocaram o jovem atacante dos Estados Unidos entre os artilheiros do Sub-20 do Bahia em 2026. Dyllan ocupa a 4ª posição no ranking de goleadores da categoria neste ano, empatado com Gabriel Carioca, que também soma 13 gols.



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Artilheiros do Sub-20 do Bahia em 2026:

Ryan Nascimento: 21 gols;

Dell: 19 gols;

Roger Gabriel: 19 gols;

Caio Suassuna: 15 gols;

Gabriel Carioca: 13 gols;

Dyllan: 13 gols.





Saiba como Dyllan foi descoberto pelo Bahia

A chegada do atacante ao Tricolor teve início longe de Salvador. Conforme apuração do portal A TARDE, Dyllan foi identificado por meio da rede de observação do Bahia, mas a descoberta não aconteceu diretamente por um profissional do clube ou do Grupo City.



O jovem foi observado por um parceiro do Bahia durante uma competição realizada nos Estados Unidos. O desempenho apresentado chamou a atenção e fez com que o observador acompanhasse outras partidas do atacante antes de entrar em contato com o clube baiano.



A avaliação inicial apontou Dyllan como um possível talento para as categorias de base. Como o Bahia não conseguiu enviar representantes aos Estados Unidos naquele momento, o parceiro encaminhou ao clube um vídeo com informações e imagens do jogador.



O material foi analisado pela comissão das categorias de base e causou boa impressão. A partir daí, o Bahia decidiu avançar na avaliação e convidou Dyllan para passar por um período de intercâmbio no CT Evaristo de Macedo.

Atacante passou por período de avaliação no CT

Dyllan chegou a Salvador para treinar com a equipe Sub-20 e teve a oportunidade de ser acompanhado de perto pelos profissionais do clube. Durante o período de testes, o atacante conseguiu se destacar e recebeu a aprovação para permanecer no projeto de formação do Esquadrão.



A integração definitiva às categorias de base aconteceu em 2025.



A oportunidade de vir ao Brasil também contou com uma circunstância familiar. Embora tenha nascido nos Estados Unidos, Dyllan é filho de brasileiros. Na época do intercâmbio, os pais do atacante já tinham uma viagem programada para o país.



Com isso, o jovem veio acompanhado da família e aproveitou a passagem pelo Brasil para realizar o período de avaliação no Bahia. O desempenho apresentado durante os treinamentos foi suficiente para convencer o clube a apostar no atacante.