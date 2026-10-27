Ceni revela sentimento pelo São Paulo antes de jogo do Bahia

Há três anos no Esporte Clube Bahia, o técnico Rogério Ceni vai reencontrar o São Paulo, clube pelo qual é ídolo e onde atuou durante toda a sua carreira como jogador, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ceni destaca carinho pelo São Paulo, mas mira triunfo do Bahia

No último sábado, 24, durante entrevista coletiva após o empate contra o Santos, o treinador do Bahia revelou que enfrentar o São Paulo é especial e que sempre terá muito carinho pelo clube paulista. No entanto, ressaltou que, no duelo desta quarta-feira, os times serão adversários e que o objetivo do Esquadrão é conquistar os três pontos.

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Todos os jogos são especiais para mim. O São Paulo eu tenho enorme carinho, são 26 anos, mas o Bahia vai tentar ganhar do São Paulo e eu estou do lado do Bahia Rogério Ceni - técnico do Bahia

Técnico vê vitória como fundamental na briga pela Libertadores

O comandante afirmou que a vitória é fundamental para o Bahia continuar na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Ceni também explicou que a equipe precisa somar o máximo de pontos possível no Brasileirão, já que a zona de classificação para a competição continental pode ganhar novas vagas ao final do campeonato.



“Você não sabe mais se vai ser G-5, G-6 ou G-7, então temos que fazer a pontuação máxima para ver o que acontece. É um adversário muito bom, mas vamos ter o apoio da nossa torcida. Temos que analisar o São Paulo e tentar vencer, são pontos importantes para ir para a Libertadores”, comentou o técnico Rogério Ceni.



A gente precisa muito vencer Ceni - treinador do Bahia

Ceni venceu o São Paulo apenas uma vez como treinador

Embora tenha destacado a necessidade de o Bahia vencer a partida, o técnico Rogério Ceni não costuma ter vida fácil quando enfrenta o São Paulo. Em toda a sua carreira como treinador, venceu o ex-clube apenas uma vez, na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro, quando comandava o Esquadrão.



Rogério Ceni contra o São Paulo:

Fortaleza 0 x 1 São Paulo — Brasileirão 2019;

São Paulo 2 x 1 Fortaleza — Brasileirão 2019;

São Paulo 1 x 0 Fortaleza — Brasileirão 2020;

Fortaleza 3 x 3 São Paulo — Copa do Brasil 2020;

São Paulo 2 x 2 Fortaleza — Copa do Brasil 2020;

Flamengo 1 x 2 São Paulo — Copa do Brasil 2020;

São Paulo 3 x 0 Flamengo — Copa do Brasil 2020;

São Paulo 2 x 1 Flamengo — Brasileirão 2020;

Bahia 0 x 1 São Paulo — Brasileirão 2023;

São Paulo 3 x 1 Bahia — Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 3 São Paulo — Brasileirão 2024;

Bahia 2 x 1 São Paulo — Brasileirão 2025;

São Paulo 2 x 0 Bahia — Brasileirão 2025;

São Paulo 2 x 2 Bahia — Brasileirão 2026.

Bahia está a quatro pontos do G-4 do Brasileirão

Após o empate contra o Santos, no último sábado, o Bahia chegou aos 50 pontos, mas permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos do G-4. O Athletico é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores.