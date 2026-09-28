Jornada de Dança da Bahia abre seleção com bolsas e cachês de R$ 1 mil

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A 16ª Jornada de Dança da Bahia está com inscrições gratuitas abertas para duas iniciativas que oferecem oportunidades de formação profissional e incentivo à produção coreográfica.

Até o dia 2 de outubro, professores, educadores, estudantes e jovens coreógrafos de todo o Brasil podem se inscrever no 12º Fórum de Educadores de Dança e na Mostra INVEX – Invente Experimente, que integram a programação do evento em Salvador.

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As convocatórias preveem a seleção de 80 participantes para atividades formativas e de 12 obras coreográficas, que receberão cachês artísticos de até R$ 1 mil. Os editais também contemplam medidas de incentivo à participação de pessoas negras e indígenas e apoio para profissionais selecionados de fora da capital baiana.

Jornada de Dança da Bahia oferece 80 vagas para educadores

Voltado a professores, educadores e estudantes de dança de todo o país, o 12º Fórum de Educadores de Dança disponibiliza 80 vagas para atividades entre os dias 19 e 22 de novembro de 2026. A programação será realizada na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e no Espaço Xisto Bahia.

Do total de vagas, 60% serão reservadas para pessoas negras e indígenas. A iniciativa também prevê ajuda de custo para quatro participantes selecionados que residam fora de Salvador, incluindo hospedagem, transporte e alimentação.

Consolidado como um espaço de investigação do movimento e intercâmbio de conhecimentos, o Fórum promove a qualificação profissional em diferentes vertentes da dança, como a Moderna, a Contemporânea, a Popular e a Afro-Brasileira.

Desde sua criação, em 2005, a iniciativa já capacitou mais de 870 educadores-multiplicadores, contribuindo para a formação de profissionais e a disseminação de conhecimentos na área.

Mostra selecionará 12 obras e pagará cachês de até R$ 1 mil

Outra oportunidade oferecida pela Jornada é a Mostra INVEX – Invente Experimente, direcionada a jovens coreógrafos, professores e estudantes de dança. A convocatória selecionará 12 obras coreográficas, inéditas ou já estruturadas, de diferentes estilos.

Os trabalhos escolhidos serão apresentados no palco da Sala Principal do Espaço Xisto Bahia, no dia 20 de novembro. Os artistas selecionados receberão cachês de R$ 500 para solos e duos e de R$ 1 mil para grupos.

Ao longo de suas edições, a mostra reuniu 130 grupos da Bahia e de outras regiões do país, incentivando a circulação de produções artísticas e o intercâmbio entre a cena da capital e do interior.

16ª Jornada de Dança da Bahia está com inscrições gratuitas abertas - Foto: Fábio Bouzas | Divulgação

Como se inscrever na Jornada de Dança da Bahia

As propostas para o Fórum de Educadores de Dança e a Mostra INVEX serão avaliadas pela comissão curadora do festival. O processo de seleção levará em consideração portfólio, currículo e vídeos das obras coreográficas, conforme os critérios previstos nos editais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 2 de outubro de 2026, por meio do site oficial da Jornada de Dança da Bahia. Os resultados das seleções serão divulgados no dia 5 de outubro.

Os interessados podem consultar os editais completos, conferir as regras de participação e acessar os formulários de inscrição no site e nas redes sociais oficiais do evento.

16ª Jornada de Dança da Bahia terá programação diversificada

Idealizada pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea, sob a direção de Fatima Suarez, a Jornada de Dança da Bahia chega à sua 16ª edição com reconhecimento nacional e internacional na área de educação em dança.

Com o lema “Revelando Movimentos”, a edição deste ano propõe uma incursão pelas múltiplas linguagens e possibilidades da dança. Além do Fórum de Educadores e da Mostra INVEX, a programação prevê outras atividades, como a Mostra Artística, o Prêmio Duncan e a Residência Artística Internacional. Os detalhes dessas iniciativas serão divulgados em breve.

Inscrições para o Fórum de Educadores de Dança e a Mostra INVEX