Novo livro de Emiliano José revisita pensamento de Karl Marx

Incansável na luta pelos direitos humanos, o jornalista, professor e escritor imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB), paulista radicado por aqui há muito, Emiliano José, 80, lança mais um livro para a sua já extensa biografia literária.

Na próxima terça-feira, 29, na Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE, à Rua da Graça, 164), a partir das 18h, Emiliano estará lançando O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem, cujo subtítulo é Marx pelas mãos de José Paulo Netto.

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E além da sessão de autógrafos haverá uma roda de diálogo sobre marxismo, religião e política, com participação da professora doutora Elizete da Silva, do jornalista e doutorando em história Everaldo de Jesus e do advogado e doutor em direitos humanos Felipe Freitas, mediada pelo próprio Emiliano.

A obra, publicada pela Kotter Editorial, é uma coletânea de artigos e crônicas – publicados diariamente, durante muito tempo, na página do Facebook do autor – sobre reflexões desenvolvidas ao longo da leitura de Karl Marx: uma biografia, do professor e teórico marxista José Paulo Netto.

“O livro de José Paulo me impressionou muito e resolvi então botar no papel, como a gente costuma dizer, e fazer esse sobrevoo sobre a obra dele sem a pretensão de produzir visão crítica. O propósito do meu livro é ajudar na divulgação do pensamento de Marx”, comenta Emiliano.

“Debruçar-se sobre Marx é uma coisa que faço desde minha juventude, porque é um pensador absolutamente essencial, em muitos ângulos, do ângulo da economia, da elucidação do significado da sociedade burguesa, de como ela, assim como o capitalismo, impactou profundamente a vida no mundo”, complementa o autor.

Para ele, a publicação não é apenas uma apreciação crítica desta biografia, mas também um registro das reflexões de um admirador do trabalho tanto do biografado quanto do biógrafo.

Suspiro do oprimido

Quanto ao título do livro – uma frase de Marx –, Emiliano acredita que não há nada mais atual. “Nós vivemos um momento da civilização em que o dinheiro elevado, desde lá, desde Marx, à condição de um poderoso deus, transforma tudo em mercadoria, e este dinheiro transformado em mercadoria rebaixa todos os deuses do homem. Então, é muito importante debater atualmente como boa parte da religião transformou-se também em mercadoria”.

Também são de Karl Marx os conceitos de que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. “Evidentemente, o livro não para na questão da religião, embora seja muito rica a formulação dele em torno de tudo que diga respeito à religião e que não se resume na frase ‘a religião é o ópio do povo’”, esclarece Emiliano.

Em Karl Marx: uma biografia, José Paulo Neto lembra que o grande feito deste filósofo alemão foi a descoberta da mais-valia. “Ele trata do Marx militante, do Marx como o grande impulsionador da internacional comunista. Tudo isso está no meu livro”, informa Emiliano.

Força dos sonhos

Ativista político, especialmente durante o período da ditadura militar no Brasil, Emiliano José tem uma trajetória literária – 22 publicações – quase toda voltada para os percalços deste período, tratando da resistência, da memória e dos anos de chumbo sempre com um olhar bem analítico.

Entre seus livros mais conhecidos estão Lamarca, o capitão da guerrilha, que narra a vida do lendário ativista político, e Galeria F, que explora suas experiências como preso político.

Ano passado, lançou o infantojuvenil A Revolução dos Gatos no Planeta Azul, o que prova que, aos 80 anos de idade, Emiliano segue atuante e bastante produtivo. “O que me mantém ativo e disposto é a minha insistência em continuar sonhando com a transformação do mundo”.

“Sigo vivo porque sonho, sigo vivo porque leio, leio porque quero compreender o mundo... e ser aprendiz do mundo é uma luta de uma vida inteira. Nós vamos conhecendo o mundo de acordo com a caminhada”, profetiza o mestre.

Para ele, esta sociedade fundada na supremacia do capital financeiro não responde às necessidades dos seres humanos. “Nós temos uma miséria gigantesca pelo mundo afora e montanhas de dinheiro nas mãos de pouquíssimos magnatas. É neste cenário que nós temos que insistir que a vida é luta... para chegar a uma sociedade que contemple de modo satisfatório a todos e todas”, finaliza.

Lançamento de ‘O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem: Marx pelas mãos de José Paulo Netto’, de Emiliano José / 29 de setembro / 18h / Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Graça) / Entrada gratuita