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Novo livro de Emiliano José revisita pensamento de Karl Marx
Aos 80 anos de idade, o jornalista e escritor Emiliano José lança livro baseado em biografia de Karl
Incansável na luta pelos direitos humanos, o jornalista, professor e escritor imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB), paulista radicado por aqui há muito, Emiliano José, 80, lança mais um livro para a sua já extensa biografia literária.
Na próxima terça-feira, 29, na Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE, à Rua da Graça, 164), a partir das 18h, Emiliano estará lançando O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem, cujo subtítulo é Marx pelas mãos de José Paulo Netto.
E além da sessão de autógrafos haverá uma roda de diálogo sobre marxismo, religião e política, com participação da professora doutora Elizete da Silva, do jornalista e doutorando em história Everaldo de Jesus e do advogado e doutor em direitos humanos Felipe Freitas, mediada pelo próprio Emiliano.
A obra, publicada pela Kotter Editorial, é uma coletânea de artigos e crônicas – publicados diariamente, durante muito tempo, na página do Facebook do autor – sobre reflexões desenvolvidas ao longo da leitura de Karl Marx: uma biografia, do professor e teórico marxista José Paulo Netto.
“O livro de José Paulo me impressionou muito e resolvi então botar no papel, como a gente costuma dizer, e fazer esse sobrevoo sobre a obra dele sem a pretensão de produzir visão crítica. O propósito do meu livro é ajudar na divulgação do pensamento de Marx”, comenta Emiliano.
“Debruçar-se sobre Marx é uma coisa que faço desde minha juventude, porque é um pensador absolutamente essencial, em muitos ângulos, do ângulo da economia, da elucidação do significado da sociedade burguesa, de como ela, assim como o capitalismo, impactou profundamente a vida no mundo”, complementa o autor.
Para ele, a publicação não é apenas uma apreciação crítica desta biografia, mas também um registro das reflexões de um admirador do trabalho tanto do biografado quanto do biógrafo.
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Suspiro do oprimido
Quanto ao título do livro – uma frase de Marx –, Emiliano acredita que não há nada mais atual. “Nós vivemos um momento da civilização em que o dinheiro elevado, desde lá, desde Marx, à condição de um poderoso deus, transforma tudo em mercadoria, e este dinheiro transformado em mercadoria rebaixa todos os deuses do homem. Então, é muito importante debater atualmente como boa parte da religião transformou-se também em mercadoria”.
Também são de Karl Marx os conceitos de que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. “Evidentemente, o livro não para na questão da religião, embora seja muito rica a formulação dele em torno de tudo que diga respeito à religião e que não se resume na frase ‘a religião é o ópio do povo’”, esclarece Emiliano.
Em Karl Marx: uma biografia, José Paulo Neto lembra que o grande feito deste filósofo alemão foi a descoberta da mais-valia. “Ele trata do Marx militante, do Marx como o grande impulsionador da internacional comunista. Tudo isso está no meu livro”, informa Emiliano.
Força dos sonhos
Ativista político, especialmente durante o período da ditadura militar no Brasil, Emiliano José tem uma trajetória literária – 22 publicações – quase toda voltada para os percalços deste período, tratando da resistência, da memória e dos anos de chumbo sempre com um olhar bem analítico.
Entre seus livros mais conhecidos estão Lamarca, o capitão da guerrilha, que narra a vida do lendário ativista político, e Galeria F, que explora suas experiências como preso político.
Ano passado, lançou o infantojuvenil A Revolução dos Gatos no Planeta Azul, o que prova que, aos 80 anos de idade, Emiliano segue atuante e bastante produtivo. “O que me mantém ativo e disposto é a minha insistência em continuar sonhando com a transformação do mundo”.
“Sigo vivo porque sonho, sigo vivo porque leio, leio porque quero compreender o mundo... e ser aprendiz do mundo é uma luta de uma vida inteira. Nós vamos conhecendo o mundo de acordo com a caminhada”, profetiza o mestre.
Para ele, esta sociedade fundada na supremacia do capital financeiro não responde às necessidades dos seres humanos. “Nós temos uma miséria gigantesca pelo mundo afora e montanhas de dinheiro nas mãos de pouquíssimos magnatas. É neste cenário que nós temos que insistir que a vida é luta... para chegar a uma sociedade que contemple de modo satisfatório a todos e todas”, finaliza.
Lançamento de ‘O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem: Marx pelas mãos de José Paulo Netto’, de Emiliano José / 29 de setembro / 18h / Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Graça) / Entrada gratuita