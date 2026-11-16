Não existe uma idade certa para começar a dançar. Expressão corporal que equilibra corpo e mente, a dança é recomendada para todas as idades, e as alunas da Fundação Pierre Verger serão prova disso durante a 16ª Jornada de Dança da Bahia.

O primeiro dia do evento contará com uma apresentação de mulheres acima dos 60 anos, sob o comando da bailarina Helena Bevilaqua com o professor Negrizu Santos, através do projeto Pistas, aberto ao público.

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O show está previsto para acontecer dia 18 de novembro, a partir 17h30, no foyer do Cine Glauber Rocha, logo após o lançamento dos livros de Helena e outras bailarinas.

A principal proposta é trabalhar dança e memória com pessoas idosas. Em conversa com o A TARDE, ela explicou que a ideia surgiu através de sua relação direta com sua avó, que foi quem a influenciou no mundo da arte e da dança.

“Eu convivi com ela quando já estava com a doença de Parkinson e isso me ensinou muito. Tanto a conviver com a doença e o envelhecimento, quanto a ver esse processo se transformando e influenciando na forma de viver dela e das pessoas ao redor”, contou Helena.

“Isso sempre me instigou muito a pensar em como melhorar, deixar mais leve essa situação e aprender com isso. Então, foi através das memórias e da arte que eu me conectava. Eu costumava dançar e cantar para ela, além de olhar para as fotos e perguntar sobre as histórias”, reforçou.

Turma de dança com alunas 60+ - Foto: Arquivo pessoal

A bailarina ainda destaca que o movimento corporal ajuda as idosas a liberarem sua criatividade e expressão. “Vendo que isso potencializava os diálogos, as criações e a integração entre esses grupos de idosas, foi o que me motivou e o que me fez mudar do Rio de Janeiro para Salvador com o meu projeto de mestrado falando sobre esses temas”, completou.

Dança como hobby após a aposentadoria

Integrante da equipe de Helena, Zeinha Brasil confessou que gostava de dançar desde pequena, mas só se dedicou à arte de fato na terceira idade, logo após sua aposentadoria. Ela se tornou aluna da Fundação Pierre Verger com o incentivo de uma amiga.

“Eu, desde pequenininha, comecei a fazer trabalhos corporais. Fazia primeiro ginástica olímpica e depois fui fazer ginástica rítmica. Fiz por muito tempo e representei a Bahia viajando. Aí quando cheguei no segundo grau, decidi que ia para a UFBA fazer dança”, disse ela ao A TARDE.

“Eu fiz licenciatura em dança e trabalhei com pessoas com necessidades especiais, como deficiência intelectual. Mas o tempo foi passando e eu acabei parando de dançar. Eu trabalhava com dança, atendia, dava aulas, mas não dançava mais”.

Com mais tempo livre para outras atividades, Zeinha voltou a se dedicar integralmente à arte de dançar. “Eu comecei na fundação e fiz o primeiro trabalho com Negrizu, logo depois Helena começou a dar aula e aí eu fiquei completa. Estou muito feliz, com a alma leve, dançante, muito, muito feliz”, contou.

“E esse trabalho que a gente faz com Helena, especificamente, das memórias, é algo que mexe com a nossa essência e história. Poder expressar isso através da dança é simplesmente o melhor da vida. Sempre eu estou muito feliz emocionada fazendo o trabalho e conseguindo mover meu corpo de uma forma que eu achava que já não podia mais mover”, completou.

Existe preconceito com idosas na dança?

Turma de dança na Fundação Pierre Verger - Foto: Arquivo pessoal

Aluna da Fundação Pierre Verger há 9 anos, a aposentada Jaíra Meneses, de 71 anos, revelou que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito por sua idade. “Tenho 71 anos e danço com prazer e recebo aplausos”, afirmou ela, que também estará presente na Jornada de Dança.

“Antes das aulas na Fundação, eu dançava em festas familiares. O que mudou em mim foi que eu fiquei com mais molejo, mais solta e com mais prazer, sempre querendo dançar mais”, completou.

Zeinha Brasil reforçou o pensamento da colega e contou que o único preconceito que enfrentou foi consigo mesma, devido ao receio inicial de retornar às salas de aula de dança como aluna e não mais como professora.

“Eu comecei a me sabotar, a achar que eu já não dançava porque não tinha a mesma performance. E aí eu tinha esse preconceito de voltar a dançar. Acho que era medo do corpo não responder como antes. Claro que o corpo não responde como antes, mas responde de outras formas”, disse.

“E é muito importante a gente ver e experimentar essas possibilidades, pois dançar é vida. E viva a dança, e viva a arte”, concluiu.

Homenagem

Diretora e coordenadora-geral da Jornada de Dança, a bailarina Fatima Suarez contou que a decisão de incluir mulheres acima dos 60 anos no elenco do projeto surgiu através de uma homenagem ao professor Negrizu, que trabalha na Fundação Pierre Verger, com alunas idosas.

“O professor Negrizu, juntamente com Helena Bevilacqua, começaram a desenvolver um trabalho, que até resultou no trabalho de mestrado dela, chamado Rememorar. E eu fui assistir isso e fiquei encantada, não só pelo fato de serem pessoas com mais de 60 anos, mas pela abordagem que foi feita, que é uma abordagem muito humana”, afirmou.

“E nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com o tema da jornada deste ano, que é Revelar Movimentos. É como se fosse uma descoberta dessas pessoas depois de uma certa idade. De quais são os movimentos e as coisas que estão dentro delas e querem emergir”, reforçou.

Por fim, Fatima destacou que o intuito da Jornada é atingir público e dançarinos de todas as idades, os conectando através da arte. “A preocupação da jornada é estar atingindo pessoas de todas as idades e camadas, abrindo cada vez mais o seu leque de ação, para para dizer que a dança é algo que pertence a todas as pessoas”, finalizou.

16ª Jornada de Dança

A 16ª Jornada de Dança da Bahia acontece de 18 a 22 de novembro e ocupa cinco espaços de Salvador: Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita.

A programação é totalmente gratuita. Para as atividades que exigem ingresso, a reserva pode ser feita através da plataforma Sympla. Os horários e datas das atividades podem ser conferidos através do perfil oficial do evento.