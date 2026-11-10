Festival Fluxo Fixo de Cinema leva cinema independente ao MUNCAB

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A 3ª edição do Festival Fluxo Fixo de Cinema começa nesta quinta-feira, 12, e segue até sexta-feira, 13, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), em Salvador. Com entrada gratuita, a programação acontece das 9h às 17h e reúne oficinas e exibições de curtas e longas-metragens produzidos na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Amazonas e em São Paulo.

O festival contempla produções realizadas por mulheres, cinemas negros, cinema indígena e independentes, com o objetivo de ampliar a circulação de obras e valorizar diferentes perspectivas do audiovisual brasileiro.

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Entre os curtas-metragens selecionados estão Um Transe de Dez Milésimos de Segundos, de Jamile Cazumbá (BA); Amor Não Cabe na Sala, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (BA); Confluência dos Olhos D'Água, de Keila-Sankofa (AM); Fios do Passado, de Lilian Solá Santiago (SP); Boi Romeiro, de Milena Rocha (PI); e CALUIM, de Marcos Alexandre (BA).

Pela manhã, o público poderá participar de vivências práticas de construção coletiva, realizadas em parceria com o Instituto Práticas Desobedientes e o Bando de Teatro Olodum. No turno da tarde, serão exibidos filmes de diferentes territórios brasileiros, promovendo o encontro entre realizadores, coletivos, estudantes, instituições e comunidades.

Festival segue para a Chapada Diamantina

Após a programação em Salvador, o Festival segue para Andaraí, na Chapada Diamantina, nos dias 27 e 28 de novembro. No município, serão realizadas as oficinas Roteiro – Criação de narrativas e escrita cinematográfica e Fazer Cinema com Smartphone, esta última promovida pela OFÁ – Oficina de Formação Audiovisual.

O encerramento contará com uma celebração musical de Andrezza, que apresentará um repertório dedicado à cantora Gal Costa.

O projeto foi contemplado pelos Editais da Paulo Gustavo Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

3ª edição do Festival Fluxo Fixo de Cinema