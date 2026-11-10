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MOSTRA DE FILMES

Festival Fluxo Fixo de Cinema leva cinema independente ao MUNCAB

Com entrada gratuita, programação acontece das 9h às 17h

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Festival tem entrada gratuita e ocorre das 9h às 17h.
Festival tem entrada gratuita e ocorre das 9h às 17h. - Foto: Divulgação

A 3ª edição do Festival Fluxo Fixo de Cinema começa nesta quinta-feira, 12, e segue até sexta-feira, 13, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), em Salvador. Com entrada gratuita, a programação acontece das 9h às 17h e reúne oficinas e exibições de curtas e longas-metragens produzidos na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Amazonas e em São Paulo.

O festival contempla produções realizadas por mulheres, cinemas negros, cinema indígena e independentes, com o objetivo de ampliar a circulação de obras e valorizar diferentes perspectivas do audiovisual brasileiro.

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Entre os curtas-metragens selecionados estão Um Transe de Dez Milésimos de Segundos, de Jamile Cazumbá (BA); Amor Não Cabe na Sala, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (BA); Confluência dos Olhos D'Água, de Keila-Sankofa (AM); Fios do Passado, de Lilian Solá Santiago (SP); Boi Romeiro, de Milena Rocha (PI); e CALUIM, de Marcos Alexandre (BA).

Pela manhã, o público poderá participar de vivências práticas de construção coletiva, realizadas em parceria com o Instituto Práticas Desobedientes e o Bando de Teatro Olodum. No turno da tarde, serão exibidos filmes de diferentes territórios brasileiros, promovendo o encontro entre realizadores, coletivos, estudantes, instituições e comunidades.

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Festival segue para a Chapada Diamantina

Após a programação em Salvador, o Festival segue para Andaraí, na Chapada Diamantina, nos dias 27 e 28 de novembro. No município, serão realizadas as oficinas Roteiro – Criação de narrativas e escrita cinematográfica e Fazer Cinema com Smartphone, esta última promovida pela OFÁ – Oficina de Formação Audiovisual.

O encerramento contará com uma celebração musical de Andrezza, que apresentará um repertório dedicado à cantora Gal Costa.

O projeto foi contemplado pelos Editais da Paulo Gustavo Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, com recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

3ª edição do Festival Fluxo Fixo de Cinema

  • Quando: 12 e 13 de novembro de 2026, das 9h às 17h
  • Onde: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) – Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador
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Cinema Independente Festival de Cinema filmes

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