James Gunn fora da DC? Entenda o verdadeiro motivo da saída do diretor

A saída de James Gunn e Peter Safran do comando da DC Studios teria sido resultado de uma série de conflitos nos bastidores, e não apenas de uma mudança administrativa.

Uma reportagem do The Hollywood Reporter revelou os motivos que levaram a Skydance a substituir a dupla, apontando divergências sobre autonomia criativa, disputas hierárquicas e cobranças por resultados comerciais.

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Os dois deixarão seus cargos em 1º de dezembro e serão substituídos por Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel, que assumirá as funções de presidente e diretor criativo do estúdio. Apesar da mudança, Gunn e Safran continuarão envolvidos em projetos da franquia, mas terão menos poder de decisão.

Disputa por autonomia teria motivado saída de James Gunn

Um dos principais pontos de atrito envolve a estrutura de comando da DC. Antes da aquisição da Warner Bros. Discovery, Gunn e Safran respondiam diretamente a David Zaslav, então CEO da companhia. Os contratos da dupla previam que essa relação seria mantida mesmo diante de uma eventual mudança no controle da empresa.

Com a chegada da Skydance, entretanto, os planos eram diferentes. David Ellison, co-CEO da companhia, não pretendia que a divisão da DC respondesse diretamente a ele e queria integrar o estúdio à estrutura de seu próprio grupo cinematográfico.

A operação ficaria sob responsabilidade dos copresidentes Dana Goldberg e Josh Greenstein, que passariam a concentrar as decisões relacionadas à produção de filmes. Nesse novo modelo, Jeremy Latcham responderá diretamente aos dois executivos.

A reorganização representaria uma redução significativa da autonomia que Gunn e Safran tinham anteriormente. Acostumados a participar das decisões finais sobre filmes, séries e animações da DC, os dois teriam resistido à possibilidade de trabalhar com novos níveis hierárquicos.

Problemas de comunicação aumentaram o desgaste

Além das divergências administrativas, a comunicação entre as equipes também teria contribuído para a crise.

Segundo fontes ouvidas pelo The Hollywood Reporter, Gunn e Safran demoravam a compartilhar com os representantes da Skydance informações sobre cronogramas de lançamentos, planejamento e materiais relacionados às produções da DC.

Para os novos responsáveis pela divisão, a falta de transparência dificultava a integração do estúdio à estrutura da empresa e o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento.

As conversas sobre uma possível mudança na liderança já aconteciam desde o início do segundo semestre, mas ganharam força depois que Josh Greenstein entrou em contato com Jeremy Latcham.

Bilheteria de Superman e Supergirl também pesou

Outro fator que teria influenciado a decisão foram os resultados comerciais das produções da DC.

Embora Superman (2025), dirigido por James Gunn, tenha arrecadado US$ 618 milhões mundialmente e apresentado lucro, o desempenho não teria alcançado o retorno financeiro nem o impacto cultural esperados pela nova gestão para uma produção dessa dimensão.

O relatório também destaca o desempenho abaixo das expectativas de Supergirl, estrelado por Milly Alcock, como outro elemento considerado durante a avaliação dos rumos do estúdio.

Assim, mesmo com resultados positivos em determinados aspectos, os lançamentos não teriam correspondido integralmente às ambições comerciais da Skydance para o universo cinematográfico da DC.

Jeremy Latcham assume comando em dezembro

O momento decisivo da mudança teria acontecido em 6 de novembro, quando David Ellison e Ynon Kreiz, co-CEOs da Skydance, visitaram os escritórios de Gunn e Safran no estúdio da Warner Bros., em Burbank, para comunicar que os planos para a liderança da DC haviam mudado.

A dupla acreditava que permaneceria à frente da DC Studios mesmo após a aquisição da Warner Bros. Discovery. Com a decisão, Jeremy Latcham foi escolhido para assumir o comando em 1º de dezembro.

O executivo tem experiência na indústria cinematográfica e já trabalhou na Marvel. Sua chegada representa uma nova etapa na organização da DC, agora subordinada à estrutura de produção liderada por Goldberg e Greenstein.

James Gunn continuará envolvido em projetos da DC?

Apesar de deixarem os cargos executivos, Gunn e Safran não devem encerrar suas relações profissionais com a Warner Bros. Os dois continuarão envolvidos em projetos da franquia, embora sem a mesma influência sobre as decisões do estúdio.

Gunn permanece ligado à produção de Man of Tomorrow, sequência de Superman. Safran, por sua vez, também mantém uma relação de longa data com a Warner Bros., especialmente por seu trabalho como produtor na franquia Invocação do Mal.

Segundo fontes próximas ao diretor ouvidas pelo The Hollywood Reporter, Gunn estaria aliviado com a possibilidade de deixar as responsabilidades executivas. O cineasta também se manifestou publicamente nas redes sociais sobre sua saída.

A mudança encerra uma etapa da gestão que tinha como objetivo reorganizar o universo de heróis da DC. Agora, o estúdio inicia uma nova fase sob o comando de Jeremy Latcham, em meio às expectativas da Skydance por maior integração administrativa e resultados comerciais mais expressivos.