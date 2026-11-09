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Fernando Meirelles reúne estrelas de Hollywood em novo filme

Novo filme de suspense da Netflix dirigido pelo brasileiro conta com elenco famoso

Beatriz Santos
Por
Novo filme do diretor brasileiro Fernando Meirelles já tem data de estreia na Netflix
Novo filme do diretor brasileiro Fernando Meirelles já tem data de estreia na Netflix - Foto: Divulgação

O diretor brasileiro Fernando Meirelles, conhecido pelo filme Cidade de Deus, prepara o lançamento de um novo suspense com estrelas de Hollywood. Intitulado O Assalto (The Take), o longa é estrelado por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones e teve sua primeira prévia e data de estreia divulgadas pela Netflix.

A produção chega aos cinemas selecionados e ao catálogo da plataforma de streaming em 15 de janeiro de 2027. Inicialmente previsto para 2026, o filme teve seu lançamento adiado para o ano seguinte. Antes, o projeto também era conhecido pelo título Here Comes the Flood.

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Com roteiro de Simon Kinberg, responsável por X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, a história acompanha um plano de roubo a um dos bancos mais ricos de Manhattan, colocando um ex-capitão do Exército em uma situação que envolve dinheiro, relacionamentos e desconfiança.

Qual é a história de O Assalto?

Na trama, Robert Pattinson interpreta Noah, um ex-capitão do Exército que tenta reconstruir a vida após deixar a carreira militar. Durante esse período, ele é recrutado por Christian Carter, personagem de Denzel Washington, para integrar uma equipe especializada em roubos.

O objetivo é realizar um grande assalto a um banco em Manhattan. O plano, entretanto, enfrenta um obstáculo inesperado: Rose, namorada de Noah, interpretada por Daisy Edgar-Jones, trabalha justamente no estabelecimento que será alvo da operação.

Com o relacionamento e a própria sobrevivência em jogo, Noah precisará descobrir em quem pode confiar enquanto participa do golpe.

Quem está no elenco do novo filme de Fernando Meirelles?

Além do trio principal, O Assalto reúne outros nomes conhecidos do cinema e da televisão.

Confira os atores confirmados:

  • Denzel Washington (Dia de Treinamento);
  • Robert Pattinson (Batman);
  • Daisy Edgar-Jones (Normal People);
  • Danai Gurira (Pantera Negra);
  • Sean Harris (Missão: Impossível);
  • Moisés Arias (Jockey e Monos);
  • Justin Kirk (Succession e Weeds).

Fernando Meirelles também participa da produção ao lado de Simon Kinberg e Audrey Chon, pela Genre Films. Samson Mucke assina como produtor executivo.

Quando O Assalto estreia na Netflix?

O suspense tem lançamento marcado para 15 de janeiro de 2027, com estreia simultânea em cinemas selecionados e na Netflix.

A produção marca um novo trabalho internacional de Fernando Meirelles, cineasta brasileiro indicado ao Oscar por Cidade de Deus, que também dirigiu títulos como Dois Papas.

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