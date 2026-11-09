Fernando Meirelles reúne estrelas de Hollywood em novo filme

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O diretor brasileiro Fernando Meirelles, conhecido pelo filme Cidade de Deus, prepara o lançamento de um novo suspense com estrelas de Hollywood. Intitulado O Assalto (The Take), o longa é estrelado por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones e teve sua primeira prévia e data de estreia divulgadas pela Netflix.

A produção chega aos cinemas selecionados e ao catálogo da plataforma de streaming em 15 de janeiro de 2027. Inicialmente previsto para 2026, o filme teve seu lançamento adiado para o ano seguinte. Antes, o projeto também era conhecido pelo título Here Comes the Flood.

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Com roteiro de Simon Kinberg, responsável por X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, a história acompanha um plano de roubo a um dos bancos mais ricos de Manhattan, colocando um ex-capitão do Exército em uma situação que envolve dinheiro, relacionamentos e desconfiança.



Qual é a história de O Assalto?

Na trama, Robert Pattinson interpreta Noah, um ex-capitão do Exército que tenta reconstruir a vida após deixar a carreira militar. Durante esse período, ele é recrutado por Christian Carter, personagem de Denzel Washington, para integrar uma equipe especializada em roubos.

O objetivo é realizar um grande assalto a um banco em Manhattan. O plano, entretanto, enfrenta um obstáculo inesperado: Rose, namorada de Noah, interpretada por Daisy Edgar-Jones, trabalha justamente no estabelecimento que será alvo da operação.

Com o relacionamento e a própria sobrevivência em jogo, Noah precisará descobrir em quem pode confiar enquanto participa do golpe.

Quem está no elenco do novo filme de Fernando Meirelles?

Além do trio principal, O Assalto reúne outros nomes conhecidos do cinema e da televisão.

Confira os atores confirmados:

Denzel Washington (Dia de Treinamento);

Robert Pattinson (Batman);

Daisy Edgar-Jones (Normal People);

Danai Gurira (Pantera Negra);

Sean Harris (Missão: Impossível);

Moisés Arias (Jockey e Monos);

Justin Kirk (Succession e Weeds).

Fernando Meirelles também participa da produção ao lado de Simon Kinberg e Audrey Chon, pela Genre Films. Samson Mucke assina como produtor executivo.

Quando O Assalto estreia na Netflix?

O suspense tem lançamento marcado para 15 de janeiro de 2027, com estreia simultânea em cinemas selecionados e na Netflix.

A produção marca um novo trabalho internacional de Fernando Meirelles, cineasta brasileiro indicado ao Oscar por Cidade de Deus, que também dirigiu títulos como Dois Papas.