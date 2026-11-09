Festival de cinema estreia em Salvador com entrada a R$ 10

Siga o A TARDE no Google

Salvador recebe, entre segunda-feira, 9, e quinta-feira, 12, a primeira edição do Festival CineMonde, evento dedicado à exibição de produções africanas e baianas. Com 15 sessões de filmes de ficção, documentários e animações, a programação ocupa o Teatro Molière da Aliança Francesa de Salvador e terá ingressos a partir de R$ 10.

Com o tema “Histórias de cinema africano”, o festival reúne obras de países como Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Marrocos, Senegal e Sudão, além de produções de outras regiões do continente e da comunidade francófona.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos destaques da programação é o documentário baiano Cartas para… (2025), dirigido por Vânia Lima, escolhido para abrir oficialmente o evento. A sessão contará com a presença da cineasta, que participará de uma conversa com o público após a exibição.

Além da mostra cinematográfica, o CineMonde terá atividades educativas gratuitas para estudantes, debates e encontros culturais. A iniciativa também prevê uma programação permanente em Salvador a partir de janeiro de 2027.

Festival reúne filmes de diferentes países africanos

A seleção cinematográfica inclui produções de diferentes épocas e contextos culturais, com narrativas que abordam questões sociais, políticas, históricas e identitárias do continente africano. Parte dos títulos integra o acervo da Cinémathèque Afrique, vinculado ao Institut Français.

Entre os longas-metragens estão Adama (2015), de Simon Rouby; Aya de Yopougon (2012), de Marguerite Abouet e Clément Oubrerie; Haut et Fort (2021), de Nabil Ayouch; e Le Mandat (1968), de Ousmane Sembène.

Também fazem parte da programação Nha fala (2002), de Flora Gomes; Nome (2023), de Sana Na N’Hada; Tu mourras à 20 ans (2019), de Amjad Abu Alala; e “Tug of War” (2021), de Amil Shivji.

A curadoria reúne obras que exploram experiências relacionadas à colonização, às transformações sociais, à juventude e às relações familiares, ampliando o acesso do público brasileiro a cinematografias que ainda possuem circulação limitada no circuito comercial.

Produção baiana abre a programação do CineMonde

O documentário “Cartas para…” (2025), dirigido por Vânia Lima, será responsável pela abertura oficial do festival. Com 89 minutos de duração, o filme acompanha as trajetórias de três escritoras: Paulina Chiziane, em Moçambique; Elisa Lucinda, no Brasil; e Raquel Lima, em Portugal.

A narrativa é construída a partir da troca de nove cartas entre as artistas, atravessando o Atlântico para discutir relações históricas, culturais e sociais entre países de língua portuguesa.

Entre os assuntos abordados estão racismo, machismo, xenofobia e os desafios enfrentados por mulheres escritoras na diáspora.

A sessão acontece na segunda-feira, 9, às 17h30, com a presença da diretora. Antes do documentário, serão exibidos três curtas-metragens. Após a conversa com Vânia Lima, a programação continua com coquetel e apresentação de DJ.

Mostra também terá curtas-metragens africanos

A programação de curtas reúne cinco produções de diferentes origens e linguagens audiovisuais. Entre os títulos selecionados estão Azumah: The Ghanaian Hero (2018), de Nii Ofei-Kyei Dodoo; Kaminhu (2023), de Marie Vieillevie; e Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse (2022), de Michel Ocelot.

Completam a seleção Microbus (2021), da diretora egípcia Maggie Kamal, e Sèt Lam (2023), de Vincent Fontano, ambientado na Ilha da Reunião.

As produções apresentam diferentes perspectivas sobre trajetórias individuais, tradições, relações comunitárias, deslocamentos e experiências sociais.

Festival terá sessões gratuitas para estudantes

Além das exibições abertas ao público, o CineMonde promoverá sessões educativas gratuitas diariamente, às 9h30 e às 14h. As atividades serão acompanhadas de debates e destinadas a estudantes do ensino fundamental, ensino médio e graduação.

A proposta é aproximar instituições de ensino das produções cinematográficas africanas e brasileiras, utilizando os filmes como ponto de partida para discussões sobre história, cultura, sociedade e linguagem audiovisual.

Abertura e encerramento terão entrada gratuita

Os eventos especiais de abertura e encerramento serão gratuitos e abertos ao público.

Na segunda-feira, 9, a programação começa às 17h30, no Teatro Molière, com os curtas Azumah: The Ghanaian Hero, Kaminhu e Sèt Lam. Às 18h30, será exibido Cartas para…, seguido de conversa com a diretora, coquetel e DJ.

Já na quinta-feira, 12, o encerramento começa às 19h, com um coquetel de despedida. Às 20h, serão exibidos o curta Kaminhu e o longa Nome (2023), dirigido por Sana Na N’Hada.

Para as demais sessões regulares, os ingressos custam R$ 10 e podem ser reservados pela página oficial da Aliança Francesa de Salvador.

CineMonde terá sessões permanentes em Salvador

A primeira edição do festival também marca o início de um projeto de continuidade para a circulação de filmes africanos e baianos na capital.

A partir de janeiro de 2027, o Teatro Molière passará a funcionar como Cine Teatro Molière, com sessões regulares do CineMonde às terças-feiras à noite.

A programação permanente deverá reunir produções da Bahia e de países africanos, além de filmes franceses e obras da comunidade francófona internacional. Os detalhes da iniciativa serão apresentados durante a abertura oficial do festival.

A curadoria da mostra é assinada por Alberto Iannuzzi, Caio Cezar Souza de Araujo, Nicolas Piccato e Sandrine dos Santos, profissionais com trajetórias nas áreas de cinema, artes visuais, pesquisa acadêmica e difusão audiovisual.

A realização em Salvador também dialoga com o desenvolvimento do setor audiovisual baiano, que conta com iniciativas como o SalCine, plano municipal lançado em 2023, e a Bahia Filmes, empresa pública estadual voltada ao segmento.