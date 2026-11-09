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Minissérie esquecida da Netflix com suspense para segunda (09/11)

Com segredos e um acidente, produção transforma a busca por tranquilidade em um quebra-cabeça

Beatriz Santos
Por
Minissérie de mistério é uma opção para quem busca algo fora do radar na Netflix
Minissérie de mistério é uma opção para quem busca algo fora do radar na Netflix - Foto: Divulgação

Chegou a segunda-feira, 9, e, com a volta da rotina, encontrar uma boa história para acompanhar sem comprometer a semana pode ser o plano ideal para desacelerar. Para quem gosta de suspense e mistério, a Netflix tem uma minissérie que acabou ficando escondida no catálogo e pode ser uma boa escolha para começar hoje e terminar antes do fim de semana.

Lançada em 2024, A Última Noite em Tremor aposta em uma trama psicológica repleta de enigmas, acontecimentos inexplicáveis e reviravoltas. Com oito episódios, a produção espanhola é uma opção para quem procura uma história envolvente, com começo, meio e fim, sem precisar esperar por uma nova temporada.

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Qual é a história de A Última Noite em Tremor?

A trama acompanha Álex de la Fuente (Javier Rey), um pianista e compositor premiado que atravessa uma crise profissional e pessoal após um divórcio. Em busca de tranquilidade para retomar a carreira, ele decide se mudar para uma cidadezinha costeira no norte da Espanha.

No local, o músico conhece Judy Garmendia (Ana Polvorosa), dona de um albergue com quem começa um relacionamento, além do casal de vizinhos Leo Bazán (Guillermo Toledo) e María Vargas (Pilar Castro).

O que deveria representar um recomeço, porém, ganha contornos inquietantes depois que Álex é atingido por um raio durante uma tempestade. O acidente intensifica experiências que o acompanham desde a infância: visões do passado e possíveis acontecimentos futuros.

A partir daí, o protagonista começa a enxergar situações perturbadoras envolvendo pessoas próximas. Enquanto tenta compreender o que está acontecendo, ele precisa lidar com revelações que ameaçam sua estabilidade e colocam em dúvida tudo aquilo em que acredita.

Suspense psicológico transforma a trama em um quebra-cabeça

Dirigida por Oriol Paulo, a minissérie é baseada no romance A Última Noite em Tremore Beach, publicado em 2017 pelo escritor espanhol Mikel Santiago.

Em vez de apostar apenas em sustos ou acontecimentos sobrenaturais, a narrativa constrói o suspense a partir da incerteza. As visões de Álex são premonições ou manifestações de uma mente abalada pelos traumas e pelo isolamento?

A dúvida acompanha o espectador durante os episódios e transforma a investigação do protagonista em uma experiência de tensão crescente. O passado dos personagens também ganha importância, revelando histórias que ajudam a compreender os mistérios da pequena comunidade.

O músico acredita que suas experiências podem estar relacionadas a um dom ou maldição herdado da mãe, uma mulher obcecada por fazer acontecer aquilo que enxergava em seus devaneios.

Entre lembranças, revelações e possíveis previsões, a produção explora os limites entre realidade e alucinação, sem entregar todas as respostas de imediato.

Uma minissérie para maratonar durante a semana

Com oito episódios, A Última Noite em Tremor tem capítulos que variam de aproximadamente 57 minutos a 1h20. A duração permite organizar a maratona aos poucos, com a possibilidade de assistir a um episódio por dia ou avançar mais rapidamente pela história.

A produção também se destaca pela ambientação nas paisagens das Astúrias, região da Espanha onde foi gravada. O cenário costeiro contrasta com o clima de inquietação que acompanha o protagonista, enquanto a trilha sonora de Fernando Velázquez contribui para a atmosfera de mistério.

O ritmo é gradual e privilegia o desenvolvimento dos personagens e dos enigmas. Para quem prefere thrillers psicológicos construídos aos poucos, essa escolha ajuda a sustentar o interesse. Já espectadores que buscam ação constante podem sentir a narrativa mais lenta em determinados momentos.

Elenco reúne nomes do audiovisual espanhol

Além de Javier Rey e Ana Polvorosa, a produção conta com Willy Toledo, Pilar Castro, Carla Quílez, Jordi Catalán, Annick Weerts, Josean Bengoetxea, Marta Marco, David Bagés e Carlota Olcina.

O elenco acompanha uma história em que os conflitos pessoais têm papel importante para a construção do suspense. As relações entre os moradores e os segredos que cada personagem guarda ampliam o mistério em torno das visões de Álex.

A série também recebeu 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, conforme os dados divulgados pela plataforma de avaliação.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas curtas, tensas e repletas de suspense e mistério, A Última Noite em Tremor é uma boa opção para incluir na programação da semana.

A minissérie combina enigmas psicológicos, conflitos emocionais e reviravoltas em uma história fechada, sem prolongar os acontecimentos para temporadas futuras.

Embora tenha um ritmo mais contemplativo em alguns momentos, a produção compensa para quem aprecia narrativas que convidam o público a desconfiar do que vê e a montar as próprias teorias.

Disponível na Netflix no Brasil, a série pode ser uma escolha para quem procura uma história de mistério fora do radar e quer começar uma maratona nesta segunda-feira.

Veja o trailer!

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