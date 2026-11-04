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FENÔMENO!

Série brasileira da Netflix faz sucesso com 17 milhões de horas vistas

Produção mistura golpes, mistérios e conflitos familiares em uma trama ambientada na elite carioca

Beatriz Santos
Por
Produção entrou no TOP 10 de séries em língua não inglesa
Produção entrou no TOP 10 de séries em língua não inglesa - Foto: Divulgação

Em meio à rotina corrida, encontrar uma história envolvente para acompanhar nos momentos livres pode ser a oportunidade perfeita para fugir do tédio sem precisar reservar horas seguidas para a televisão.

Com dez episódios e uma trama repleta de segredos, uma série brasileira da Netflix surge como opção para quem gosta de suspense e mistérios que se revelam aos poucos.

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Estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa, Dom de Iludir estreou em 28 de outubro de 2026 e registrou 2,3 milhões de visualizações e 17,5 milhões de horas assistidas em seus primeiros dias no catálogo, segundo dados divulgados pela plataforma nesta terça-feira, 3.

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Apesar de não ter alcançado uma estreia explosiva no ranking mundial, a produção entrou no TOP 10 de séries em língua não inglesa e apareceu entre as dez mais vistas em 12 países, incluindo o Brasil. A história aposta em uma combinação de luxo, fraudes e relações familiares conturbadas para conquistar o público.

Série brasileira soma milhões de horas assistidas na Netflix

Na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, Dom de Iludir contabilizou 2,3 milhões de visualizações completas, além de 17,5 milhões de horas assistidas. O desempenho garantiu à produção a décima posição entre as séries de língua não inglesa mais vistas do ranking mundial, conforme os dados apresentados sobre o período.

A classificação considera as visualizações registradas de segunda-feira a domingo. Para chegar ao número, a Netflix divide o total de horas assistidas pela duração da produção, arredondando os resultados para múltiplos de 100 mil.

No caso da série brasileira, a duração total de aproximadamente 7h41 também influencia o indicador. Por isso, o número de visualizações não representa diretamente a quantidade total de pessoas que começaram a assistir à história.

A produção ainda apareceu no TOP 10 de 12 territórios, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Apesar da presença internacional, o título não assumiu a liderança em nenhum desses mercados.

O que acontece em Dom de Iludir?

Ambientada no universo sofisticado da elite carioca, a trama acompanha Lúcia Rossetti (Marieta Severo), uma colecionadora de arte que mantém uma relação complicada com a filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann).

Superprotetora, Lúcia tenta controlar diferentes aspectos da vida da jovem, das roupas às escolhas cotidianas. A relação entre as duas se torna ainda mais delicada quando Maíra descobre que enfrenta uma doença desconhecida.

Em busca de respostas e de uma possível cura, mãe e filha acabam recorrendo a Irina Petrov (Nanda Costa), uma terapeuta espiritual que promete ajudá-las por meio de trabalhos energéticos.

O que inicialmente parece representar uma esperança, porém, abre caminho para uma trama de manipulações e interesses conflitantes. A aproximação entre as famílias Rossetti e de Irina se transforma em uma rede de golpes, desconfianças e segredos.

Golpes e conflitos familiares movimentam a trama

A chegada da terapeuta modifica o cotidiano das protagonistas e coloca em xeque o ambiente de privilégios e aparências que cerca a família milionária. Entre as situações que atravessam a narrativa estão fraudes, um roubo de obras de arte milionárias, traições e disputas que ampliam a tensão entre os personagens.

A produção também explora a relação de controle entre Lúcia e Maíra, colocando em evidência a dificuldade da jovem de conquistar autonomia e tomar decisões sobre a própria vida.

Com direção-geral de Mauro Mendonça Filho, o melodrama combina conflitos emocionais e mistérios, utilizando as relações pessoais para alimentar as dúvidas sobre as verdadeiras intenções de cada personagem.

A história aposta nas revelações graduais e nas mudanças de perspectiva, especialmente quando os interesses das famílias começam a se cruzar e as aparências deixam de sustentar a confiança entre elas.

Maratona para acompanhar durante a semana

Com dez episódios e duração total de aproximadamente 7h41, Dom de Iludir oferece uma alternativa para quem prefere distribuir uma série ao longo dos dias, em vez de terminar tudo em uma única sessão.

A média fica em torno de 46 minutos por capítulo, permitindo acompanhar um episódio por dia e avançar na história durante os intervalos da rotina. Para quem gosta de acompanhar mistérios aos poucos, a estrutura também favorece a descoberta gradual dos segredos e das conexões entre os personagens.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense, mistério, golpes e conflitos familiares. Dom de Iludir reúne um elenco conhecido e uma história que utiliza o universo da elite carioca para explorar manipulações, relações de poder e interesses escondidos.

Embora os números iniciais não coloquem a produção entre os grandes fenômenos globais da Netflix, a presença no TOP 10 de diferentes países mostra que a série conseguiu alcançar espectadores fora do Brasil.

Para quem procura uma produção nacional com intrigas, segredos e episódios que podem ser encaixados ao longo da semana, a série é uma opção para conhecer no catálogo do streaming.

Veja o trailer!

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