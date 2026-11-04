Série brasileira da Netflix faz sucesso com 17 milhões de horas vistas

Em meio à rotina corrida, encontrar uma história envolvente para acompanhar nos momentos livres pode ser a oportunidade perfeita para fugir do tédio sem precisar reservar horas seguidas para a televisão.

Com dez episódios e uma trama repleta de segredos, uma série brasileira da Netflix surge como opção para quem gosta de suspense e mistérios que se revelam aos poucos.

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Estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa, Dom de Iludir estreou em 28 de outubro de 2026 e registrou 2,3 milhões de visualizações e 17,5 milhões de horas assistidas em seus primeiros dias no catálogo, segundo dados divulgados pela plataforma nesta terça-feira, 3.

Apesar de não ter alcançado uma estreia explosiva no ranking mundial, a produção entrou no TOP 10 de séries em língua não inglesa e apareceu entre as dez mais vistas em 12 países, incluindo o Brasil. A história aposta em uma combinação de luxo, fraudes e relações familiares conturbadas para conquistar o público.

Série brasileira soma milhões de horas assistidas na Netflix

Na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, Dom de Iludir contabilizou 2,3 milhões de visualizações completas, além de 17,5 milhões de horas assistidas. O desempenho garantiu à produção a décima posição entre as séries de língua não inglesa mais vistas do ranking mundial, conforme os dados apresentados sobre o período.

A classificação considera as visualizações registradas de segunda-feira a domingo. Para chegar ao número, a Netflix divide o total de horas assistidas pela duração da produção, arredondando os resultados para múltiplos de 100 mil.

No caso da série brasileira, a duração total de aproximadamente 7h41 também influencia o indicador. Por isso, o número de visualizações não representa diretamente a quantidade total de pessoas que começaram a assistir à história.

A produção ainda apareceu no TOP 10 de 12 territórios, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Apesar da presença internacional, o título não assumiu a liderança em nenhum desses mercados.

O que acontece em Dom de Iludir?

Ambientada no universo sofisticado da elite carioca, a trama acompanha Lúcia Rossetti (Marieta Severo), uma colecionadora de arte que mantém uma relação complicada com a filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann).

Superprotetora, Lúcia tenta controlar diferentes aspectos da vida da jovem, das roupas às escolhas cotidianas. A relação entre as duas se torna ainda mais delicada quando Maíra descobre que enfrenta uma doença desconhecida.

Em busca de respostas e de uma possível cura, mãe e filha acabam recorrendo a Irina Petrov (Nanda Costa), uma terapeuta espiritual que promete ajudá-las por meio de trabalhos energéticos.

O que inicialmente parece representar uma esperança, porém, abre caminho para uma trama de manipulações e interesses conflitantes. A aproximação entre as famílias Rossetti e de Irina se transforma em uma rede de golpes, desconfianças e segredos.

Golpes e conflitos familiares movimentam a trama

A chegada da terapeuta modifica o cotidiano das protagonistas e coloca em xeque o ambiente de privilégios e aparências que cerca a família milionária. Entre as situações que atravessam a narrativa estão fraudes, um roubo de obras de arte milionárias, traições e disputas que ampliam a tensão entre os personagens.

A produção também explora a relação de controle entre Lúcia e Maíra, colocando em evidência a dificuldade da jovem de conquistar autonomia e tomar decisões sobre a própria vida.

Com direção-geral de Mauro Mendonça Filho, o melodrama combina conflitos emocionais e mistérios, utilizando as relações pessoais para alimentar as dúvidas sobre as verdadeiras intenções de cada personagem.

A história aposta nas revelações graduais e nas mudanças de perspectiva, especialmente quando os interesses das famílias começam a se cruzar e as aparências deixam de sustentar a confiança entre elas.

Maratona para acompanhar durante a semana

Com dez episódios e duração total de aproximadamente 7h41, Dom de Iludir oferece uma alternativa para quem prefere distribuir uma série ao longo dos dias, em vez de terminar tudo em uma única sessão.

A média fica em torno de 46 minutos por capítulo, permitindo acompanhar um episódio por dia e avançar na história durante os intervalos da rotina. Para quem gosta de acompanhar mistérios aos poucos, a estrutura também favorece a descoberta gradual dos segredos e das conexões entre os personagens.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense, mistério, golpes e conflitos familiares. Dom de Iludir reúne um elenco conhecido e uma história que utiliza o universo da elite carioca para explorar manipulações, relações de poder e interesses escondidos.

Embora os números iniciais não coloquem a produção entre os grandes fenômenos globais da Netflix, a presença no TOP 10 de diferentes países mostra que a série conseguiu alcançar espectadores fora do Brasil.

Para quem procura uma produção nacional com intrigas, segredos e episódios que podem ser encaixados ao longo da semana, a série é uma opção para conhecer no catálogo do streaming.

Veja o trailer!