Prime Video prepara grandes novidades para esta semana (02 a 08/11)

Quem está procurando o que assistir no streaming encontra novas opções no Prime Video entre segunda-feira, 2, e domingo, 8 de novembro. A programação da semana reúne produções de suspense, terror, ação, romance e drama, com estreias que passam por diferentes gêneros e estilos.

Entre os destaques estão histórias que exploram o sobrenatural, desafios pessoais e relações amorosas. A seleção também inclui uma produção inspirada na trajetória de uma das figuras mais conhecidas do esporte mundial, além de títulos voltados aos fãs de animação japonesa.

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A programação conta ainda com produções originais e títulos disponíveis por meio de canais adicionais, ampliando as alternativas para quem deseja renovar a lista de filmes e séries.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com as principais novidades da semana para ver agora no Prime Video, reunindo opções para diferentes gostos e momentos.

Filmes

Filme com Liam Neeson é uma das novidades do Prime Video - Foto: Divulgação

Fuga Mortal

Um veterano de combate condecorado, Ryan “Fang” Flanagan, se vê envolvido em uma fuga eletrizante após uma cena de crime. Ao volante de um Mustang Shelby Cobra GT 65, ele dispara pelas estradas a 130 milhas por hora.

Em meio à perseguição e aos perigos que surgem pelo caminho, a trama aposta em velocidade, tensão e confrontos para acompanhar a tentativa de escapar das consequências do ocorrido.

Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Gêneros: ação e suspense

Insaciável

A estudante de medicina Hana decide participar de uma obscura tendência de emagrecimento baseada no consumo de cinzas humanas. O que parece ser apenas uma experiência controversa logo ganha contornos aterrorizantes.

Depois de aderir à prática, a jovem passa a ser perseguida por uma força sinistra. Entre o horror e o suspense, o filme acompanha os efeitos perturbadores de uma escolha que transforma sua rotina em um pesadelo.

Estreia: 7 de novembro (sábado)

7 de novembro (sábado) Gêneros: terror, drama e ficção científica

Séries

Campus Drivers é a nova série de romance do Prime Video - Foto: Divulgação

O Instituto

A história acompanha Luke Ellis, um garoto cujos pais são assassinados. Após o crime, ele acorda em uma instituição misteriosa, instalada em um ambiente sem janelas e repleto de segredos.

No local, Luke encontra outras crianças com habilidades especiais, como telecinese e telepatia. Todas foram levadas para a mesma instituição, onde precisam lidar com uma realidade inquietante e descobrir o que está por trás daquele lugar.

Estreia: 2 de novembro (segunda-feira)

2 de novembro (segunda-feira) Gêneros: terror, suspense e ficção científica

terror, suspense e ficção científica Disponibilidade: MGM+

Muhammad Ali: O Maior

A produção revisita a trajetória de Muhammad Ali, um dos nomes mais emblemáticos da história do boxe. A série acompanha os altos e baixos de sua carreira, passando por conquistas, dificuldades e momentos decisivos dentro e fora dos ringues.

Além da vida esportiva, a narrativa também explora os relacionamentos pessoais do atleta e suas experiências como pai, marido, irmão e filho, apresentando diferentes dimensões de sua história.

Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Gêneros: drama, esporte e biografia

Devils’ Crest

O que começa como um teste de um jogo de realidade virtual chamado Actual Magic se transforma em um pesadelo para um grupo de estudantes do ensino fundamental.

Presos em uma experiência em que os mundos virtual e real passam a se fundir violentamente, os jovens enfrentam uma situação cada vez mais perigosa. Enquanto isso, pessoas comuns começam a se transformar em monstros, colocando todos em risco.

Estreia: 6 de novembro (sexta-feira)

6 de novembro (sexta-feira) Gêneros: ação e anime

Campus Drivers

Lois chega à Universidade Belrose ao lado de Max, seu amor. No entanto, o coração partido muda os planos da jovem e a leva até Lane, criador do aplicativo mais popular do campus.

Uma convivência inesperada aproxima os personagens e coloca seus mundos em rota de colisão. Entre novas descobertas e sentimentos que surgem sem aviso, a história acompanha os caminhos do romance em meio à vida universitária.