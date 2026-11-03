Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

JÁ ASSISTIU?

Filme de suspense da Netflix com 95 minutos faz sucesso no TOP 10

Suspense psicológico aposta em uma história de trauma, manipulação e vingança

Beatriz Santos
Por
Filme de suspense está em alta na Netflix
Filme de suspense está em alta na Netflix - Foto: Divulgação

Mesmo com a rotina voltando ao ritmo normal depois do feriado, ainda dá para reservar um tempo para assistir a um bom filme. Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio sem comprometer horas diante da televisão, uma produção recém-chegada à Netflix pode ser uma boa escolha.

Com apenas 95 minutos, o suspense entrega uma história marcada por tensão, segredos e uma protagonista difícil de decifrar.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Lançado originalmente em 2015, Sede de Vingança chegou ao catálogo do streaming e rapidamente chamou a atenção, conquistando espaço entre as produções mais vistas da plataforma no TOP 10.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Série da Netflix é renovada após sucesso com 130 milhões de views
Série da Netflix é renovada após sucesso com 130 milhões de views imagem

SE LIGA NA DICA!

Minissérie premiada da Netflix tem 98% de aprovação e só 8 episódios
Minissérie premiada da Netflix tem 98% de aprovação e só 8 episódios imagem

SE LIGA NA DICA!

Filme da Netflix ultrapassa 7 milhões de views e conquista o TOP 10
Filme da Netflix ultrapassa 7 milhões de views e conquista o TOP 10 imagem

Estrelado por Rosamund Pike, o longa acompanha uma mulher que toma uma decisão inesperada após sofrer uma violência brutal, dando início a uma trama em que nem tudo é o que parece.

A presença da atriz, conhecida por interpretar personagens complexas e ambíguas, é um dos principais atrativos do filme. Ao longo da narrativa, o suspense explora as consequências de um trauma e transforma uma aproximação aparentemente improvável em um jogo de intenções.

Filme da Netflix acompanha enfermeira após violência brutal

Em Sede de Vingança, Miranda Wells (Rosamund Pike) é uma enfermeira que leva uma vida tranquila em uma pequena cidade americana. Meticulosa e acostumada à própria rotina, ela vê tudo mudar depois de aceitar um encontro às cegas com William (Shiloh Fernandez).

O que deveria ser uma ocasião comum termina em uma agressão sexual brutal dentro de sua própria casa. O responsável pelo crime é preso, mas, depois do ataque, Miranda surpreende as pessoas ao seu redor ao começar a enviar cartas ao homem e procurar uma aproximação durante o período em que ele está encarcerado.

A atitude desperta a preocupação de seu pai, que teme pela segurança da filha, principalmente diante da possibilidade de o agressor ser libertado. Enquanto isso, a protagonista mantém suas verdadeiras motivações em segredo.

Rosamund Pike é um dos destaques do suspense

A atuação de Rosamund Pike é um dos pontos que sustentam o interesse pela história. A atriz imprime intensidade à protagonista e ajuda a construir uma personagem cujas atitudes nem sempre são fáceis de interpretar.

Conhecida também pelo trabalho em Garota Exemplar (2014), Pike tem experiência com figuras femininas ambíguas, e essa presença contribui para a atmosfera de desconfiança que acompanha o longa.

Ao lado de Shiloh Fernandez e Nick Nolte, a atriz conduz uma narrativa que trabalha com manipulação, ressentimento e desejo de vingança. A dúvida sobre as intenções de Miranda funciona como um dos principais elementos de suspense, convidando o espectador a questionar o que está por trás de cada decisão.

Com apenas 95 minutos, filme aposta em suspense psicológico

Um dos atrativos de Sede de Vingança é a duração enxuta. Com aproximadamente 1 hora e 35 minutos, o filme pode ser uma alternativa para quem procura uma história fechada e não quer começar uma série longa ou se comprometer com um filme de mais de duas horas.

Dirigido por Fouad Mikati, o thriller psicológico concentra sua narrativa nas consequências da violência, na relação entre vítima e agressor e nas incertezas que cercam a protagonista.

A proposta, no entanto, divide espaço com limitações no desenvolvimento do roteiro. Embora a premissa tenha potencial para construir uma história mais profunda, a abordagem simplificada de alguns conflitos pode frustrar quem espera maior complexidade narrativa.

A recepção crítica também foi desfavorável: o longa registra apenas 14% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, dado que contrasta com a atenção conquistada após sua chegada ao streaming.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes de suspense psicológico com protagonistas enigmáticas, tensão constante e histórias de vingança. A presença de Rosamund Pike faz diferença e ajuda a manter o interesse por uma narrativa que aposta na dúvida sobre as reais intenções de Miranda.

A curta duração também conta a favor do longa, tornando-o uma escolha prática para quem deseja aproveitar o tempo livre com um filme sem precisar reservar a noite inteira.

Por outro lado, espectadores mais exigentes provavelmente não vão se envolver tanto com a trama simplificada e com algumas escolhas do roteiro. Ainda assim, Sede de Vingança pode funcionar como um bom passatempo para quem busca um suspense direto, com uma premissa inquietante e uma protagonista que desperta curiosidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

filmes Netflix

Relacionadas

Mais lidas