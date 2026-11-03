Filme de suspense da Netflix com 95 minutos faz sucesso no TOP 10

Mesmo com a rotina voltando ao ritmo normal depois do feriado, ainda dá para reservar um tempo para assistir a um bom filme. Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio sem comprometer horas diante da televisão, uma produção recém-chegada à Netflix pode ser uma boa escolha.

Com apenas 95 minutos, o suspense entrega uma história marcada por tensão, segredos e uma protagonista difícil de decifrar.

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Lançado originalmente em 2015, Sede de Vingança chegou ao catálogo do streaming e rapidamente chamou a atenção, conquistando espaço entre as produções mais vistas da plataforma no TOP 10.

Estrelado por Rosamund Pike, o longa acompanha uma mulher que toma uma decisão inesperada após sofrer uma violência brutal, dando início a uma trama em que nem tudo é o que parece.

A presença da atriz, conhecida por interpretar personagens complexas e ambíguas, é um dos principais atrativos do filme. Ao longo da narrativa, o suspense explora as consequências de um trauma e transforma uma aproximação aparentemente improvável em um jogo de intenções.

Filme da Netflix acompanha enfermeira após violência brutal

Em Sede de Vingança, Miranda Wells (Rosamund Pike) é uma enfermeira que leva uma vida tranquila em uma pequena cidade americana. Meticulosa e acostumada à própria rotina, ela vê tudo mudar depois de aceitar um encontro às cegas com William (Shiloh Fernandez).

O que deveria ser uma ocasião comum termina em uma agressão sexual brutal dentro de sua própria casa. O responsável pelo crime é preso, mas, depois do ataque, Miranda surpreende as pessoas ao seu redor ao começar a enviar cartas ao homem e procurar uma aproximação durante o período em que ele está encarcerado.

A atitude desperta a preocupação de seu pai, que teme pela segurança da filha, principalmente diante da possibilidade de o agressor ser libertado. Enquanto isso, a protagonista mantém suas verdadeiras motivações em segredo.

Rosamund Pike é um dos destaques do suspense

A atuação de Rosamund Pike é um dos pontos que sustentam o interesse pela história. A atriz imprime intensidade à protagonista e ajuda a construir uma personagem cujas atitudes nem sempre são fáceis de interpretar.

Conhecida também pelo trabalho em Garota Exemplar (2014), Pike tem experiência com figuras femininas ambíguas, e essa presença contribui para a atmosfera de desconfiança que acompanha o longa.

Ao lado de Shiloh Fernandez e Nick Nolte, a atriz conduz uma narrativa que trabalha com manipulação, ressentimento e desejo de vingança. A dúvida sobre as intenções de Miranda funciona como um dos principais elementos de suspense, convidando o espectador a questionar o que está por trás de cada decisão.

Com apenas 95 minutos, filme aposta em suspense psicológico

Um dos atrativos de Sede de Vingança é a duração enxuta. Com aproximadamente 1 hora e 35 minutos, o filme pode ser uma alternativa para quem procura uma história fechada e não quer começar uma série longa ou se comprometer com um filme de mais de duas horas.

Dirigido por Fouad Mikati, o thriller psicológico concentra sua narrativa nas consequências da violência, na relação entre vítima e agressor e nas incertezas que cercam a protagonista.

A proposta, no entanto, divide espaço com limitações no desenvolvimento do roteiro. Embora a premissa tenha potencial para construir uma história mais profunda, a abordagem simplificada de alguns conflitos pode frustrar quem espera maior complexidade narrativa.

A recepção crítica também foi desfavorável: o longa registra apenas 14% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, dado que contrasta com a atenção conquistada após sua chegada ao streaming.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes de suspense psicológico com protagonistas enigmáticas, tensão constante e histórias de vingança. A presença de Rosamund Pike faz diferença e ajuda a manter o interesse por uma narrativa que aposta na dúvida sobre as reais intenções de Miranda.

A curta duração também conta a favor do longa, tornando-o uma escolha prática para quem deseja aproveitar o tempo livre com um filme sem precisar reservar a noite inteira.

Por outro lado, espectadores mais exigentes provavelmente não vão se envolver tanto com a trama simplificada e com algumas escolhas do roteiro. Ainda assim, Sede de Vingança pode funcionar como um bom passatempo para quem busca um suspense direto, com uma premissa inquietante e uma protagonista que desperta curiosidade.