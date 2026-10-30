Série da Netflix é renovada após sucesso com 130 milhões de views

Para quem procura uma série envolvente para aproveitar o tempo livre nesta sexta-feira, 30, e escapar do tédio, a Netflix tem uma produção que merece entrar no radar.

Com intrigas internacionais, disputas de poder e reviravoltas capazes de prender a atenção, A Diplomata combina suspense político e conflitos pessoais em uma história que acaba de ganhar mais um capítulo: a quinta temporada foi confirmada na última quinta-feira, 29.

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Lançada em 2023, a produção protagonizada por Keri Russell se consolidou entre os dramas políticos de destaque do streaming e já ultrapassou 130 milhões de visualizações somando seus quatro primeiros anos, segundo a Netflix. Apesar do alcance internacional, a série acabou dividindo espaço com outras novidades do catálogo e teve uma recepção mais discreta no Brasil.

Com episódios que duram entre 41 minutos e cerca de uma hora, a produção oferece uma opção para quem quer começar uma maratona e reservar alguns dias para acompanhar a história. As quatro temporadas já disponíveis permitem mergulhar em uma trama que mistura negociações diplomáticas, ambições políticas e relações pessoais em crise.

Série da Netflix conquista a crítica e ganha continuação

A renovação de A Diplomata para a quinta temporada foi anunciada apenas duas semanas após a estreia do quarto ano, lançado em 15 de outubro de 2026, com oito episódios.

O desempenho internacional ajudou a reforçar o fôlego da produção. De acordo com dados divulgados pela Netflix, a quarta temporada registrou 4,8 milhões de visualizações nos primeiros dias e chegou a 5,5 milhões na segunda semana, quando alcançou o terceiro lugar entre as séries de língua inglesa mais assistidas globalmente.

A produção também apareceu entre as mais populares em 63 países e ocupou a quarta posição nos Estados Unidos no mesmo período. No Brasil, entretanto, a repercussão foi mais modesta: o título não entrou no TOP 10 nacional nas semanas de 12 a 18 e de 19 a 25 de outubro.

Outro destaque está na avaliação da crítica. No Rotten Tomatoes, A Diplomata apresenta média de 93% de aprovação considerando as quatro temporadas. O primeiro ano registrou 84%, enquanto os seguintes alcançaram 95%, 97% e 96%, respectivamente.

O reconhecimento também chegou às premiações. Keri Russell venceu o Actor Awards, antigo prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, como melhor atriz em série dramática pela terceira temporada. Allison Janney, por sua vez, conquistou o Emmy de melhor atriz coadjuvante em drama.

Uma diplomata em meio a jogos de poder e crises internacionais

Criada por Debora Cahn, roteirista que trabalhou em West Wing: Nos Bastidores do Poder e Grey's Anatomy, a série acompanha Kate Wyler (Keri Russell), uma diplomata de carreira que assume inesperadamente o posto de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido durante uma crise internacional.

Habituada a atuar em zonas de conflito, a personagem precisa lidar com negociações delicadas, interesses políticos e a pressão de representar o governo americano em um ambiente de alta visibilidade.

Enquanto tenta impedir que tensões entre países se transformem em um conflito de maiores proporções, Kate também enfrenta o casamento turbulento com Hal Wyler (Rufus Sewell), um político ambicioso cuja influência cresce ao longo da história até alcançar a vice-presidência.

A trama se destaca justamente por não se limitar às disputas entre governos. Ao aproximar a diplomacia dos conflitos domésticos da protagonista, a produção explora como interesses pessoais, vaidade e ambição podem interferir em decisões capazes de afetar relações internacionais.

O que acontece na quarta temporada de A Diplomata?

Nos episódios mais recentes, dois casais entram em rota de colisão: Kate e Hal Wyler, além da presidente Grace Penn (Allison Janney) e seu marido, Todd (Bradley Whitford).

Um atentado contra a presidente em território britânico abala a relação entre Estados Unidos e Reino Unido, enquanto uma conspiração envolvendo Grace e Hal para se apropriar de uma arma russa ameaça ampliar a crise e levar os americanos à guerra.

A temporada também acompanha as consequências das disputas políticas e das decisões tomadas nos bastidores, em meio a alianças frágeis e negociações que podem mudar o rumo dos acontecimentos.

Entre as novidades está a chegada de Jodie Whittaker como Bethan Vaughn, nova primeira-ministra britânica. A produção ainda leva parte da história para a Itália, onde acontece uma cúpula fictícia do G7.

O encerramento deixa novos caminhos para a narrativa. No último episódio, durante o encontro internacional, Kate deixa o cargo após uma declaração da presidente, e Hal segue o exemplo da esposa.

Keri Russell lidera elenco de suspense político

Um dos principais trunfos da produção é a atuação de Keri Russell, conhecida também pelo trabalho em The Americans e Felicity. Como Kate Wyler, a atriz constrói uma protagonista que precisa equilibrar competência profissional, desgaste emocional e a dificuldade de atuar em um sistema marcado por disputas de influência.

Rufus Sewell dá vida a Hal, personagem cuja inteligência e ambição frequentemente colocam a esposa em situações delicadas. Já Allison Janney e Bradley Whitford reforçam o núcleo político da história.

O elenco conta ainda com Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah e outros nomes que ajudam a desenvolver os conflitos diplomáticos e pessoais da série.

Na narrativa, o suspense ganha força quando a tensão deixa de estar apenas nas ameaças externas e passa a envolver as próprias pessoas responsáveis por administrar as crises. A política aparece como um jogo de interesses no qual nem sempre quem afirma estar ajudando trabalha pelo mesmo objetivo.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas complexas, políticas e cheias de tensão, A Diplomata é uma escolha interessante para ocupar o tempo livre com uma história que combina suspense, diálogos afiados e conflitos que ultrapassam as fronteiras entre vida pública e privada.

A série encontra força especialmente na maneira como aproxima as negociações internacionais das contradições de seus personagens. Kate precisa administrar crises externas enquanto enfrenta um relacionamento marcado por ambições incompatíveis, em um ambiente no qual reputação e poder caminham lado a lado.



Embora algumas reviravoltas acelerem demais o ritmo e certas questões geopolíticas não alcancem toda a profundidade que poderiam, a produção sustenta o interesse ao explorar as consequências humanas e institucionais das disputas políticas.

Com quatro temporadas disponíveis e a quinta já confirmada, a série é uma alternativa para quem deseja começar uma maratona e acompanhar uma história que ainda tem muito a desenvolver.

Veja o trailer!