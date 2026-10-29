Selton Mello fará série com Viola Davis em superprodução internacional

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Selton Mello foi anunciado como um dos protagonistas de Ascent, nova série da Paramount+ que terá Viola Davis no elenco principal. Com filmagens previstas para 2027, em Los Angeles, a produção aposta em um thriller sobre crises corporativas globais, disputas de poder e segredos familiares. A série ainda não tem data de estreia anunciada.

Na trama, o ator brasileiro interpretará Leonardo, um carismático e influente magnata dos negócios cuja trajetória se cruza com a da Ascent Ventures em uma relação marcada por um passado longo e complexo.

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O elenco também conta com Alfred Molina (Homem-Aranha: Sem Volta para Casa), Amy Madigan (Campo dos Sonhos) e Sam Heughan (Outlander e O Casal da Casa ao Lado), reunindo nomes conhecidos do cinema e da televisão internacional.

Selton Mello contracena com Viola Davis em novo thriller

A série acompanha Catriona Vail, personagem de Viola Davis, uma especialista em gerenciamento de crises acostumada a proteger os interesses de corporações bilionárias.

A rotina profissional da protagonista muda quando sua filha, de quem está afastada, passa a correr perigo. Para tentar salvar a própria família, ela precisará recorrer às mesmas habilidades implacáveis que a tornaram indispensável para alguns dos clientes mais poderosos do mundo.

Nesse cenário de tensão, o personagem de Selton Mello se conecta ao universo da Ascent Ventures, em uma história que mistura conflitos empresariais, reputação e relações pessoais.

Série é criada pelo roteirista de Gladiador e 007

Por trás de Ascent está John Logan, três vezes indicado ao Oscar, responsável pela criação e pelos roteiros da produção. O profissional também assume as funções de showrunner e produtor executivo.

Entre os trabalhos de Logan no cinema estão Gladiador, O Aviador e 007 - Operação Skyfall. Na televisão, ele também criou a série Penny Dreadful, conhecida por sua abordagem de histórias de terror e personagens clássicos da literatura.

A produção executiva reúne ainda Michael Aguilar, conhecido por projetos como Penny Dreadful: City of Angels e Kidding, além de Viola Davis e Julius Tennon.

A participação em Ascent acontece após a repercussão internacional de Ainda Estou Aqui, filme que conquistou para o Brasil o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, ampliando a projeção do ator fora do país.