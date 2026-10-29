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Globo toma decisão e muda filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (29/10)

Cinco adolescentes ganham poderes e se unem para enfrentar uma ameaça perigosa

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme exibido hoje na Sessão da Tarde
Cena do filme exibido hoje na Sessão da Tarde - Foto: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, mudou nesta quinta-feira, 29. Inicialmente, a emissora previa exibir o longa 'Bunny Drop: Surpresas da Vida', mas a atração do dia será a releitura de uma clássica série de super-heróis que conquistou o público na televisão nos anos 1990.

Mudanças na programação podem ocorrer por diferentes motivos, como ajustes na grade de exibição e transmissões especiais. Por isso, é importante conferir a programação atualizada para saber qual filme será exibido.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta quinta-feira, 29, é 'Power Rangers', estrelado por Dacre Montgomery, conhecido por interpretar Billy Hargrove na série 'Stranger Things', e Naomi Scott conhecida pelos filmes 'Sorria 2', 'Aladdin' e 'As Panteras'.

Na trama, cinco adolescentes descobrem que foram escolhidos para se tornar os novos Power Rangers. Orientados pelo mestre Zordon, eles precisam aprender a controlar seus poderes e trabalhar em equipe para enfrentar Rita Repulsa, uma inimiga determinada a dominar o planeta.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Power Rangers

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filmes Sessão da Tarde TV Globo

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