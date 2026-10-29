Wagner Moura é cotado para ministro da Cultura no novo governo Lula

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O ator baiano Wagner Moura está entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura no quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo informações do jornal O Globo, o artista aparece nas discussões de bastidores em Brasília ao lado do cantor Chico César e da atriz e deputada federal eleita Maria Marighella. Atualmente, a pasta é comandada por Margareth Menezes, desde sua recriação em 2023.

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Indicado ao Oscar de melhor ator neste ano por O Agente Secreto, Wagner Moura ganhou projeção internacional e também participou de mobilizações políticas durante a campanha eleitoral. Apesar de aparecer entre os cotados para o ministério, o ator ainda não teve experiência na gestão pública.

Wagner Moura ganhou projeção internacional com O Agente Secreto

Natural de Salvador, Wagner Moura ampliou sua presença no debate político e cultural durante o período eleitoral. Na campanha, o ator atuou para chamar a atenção da comunidade cinematográfica americana sobre a situação política do Brasil antes das eleições.

Em uma carta endereçada à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele e dezenas de outros profissionais brasileiros descreveram a gestão de Jair Bolsonaro na cultura e manifestaram preocupação com a possibilidade de eleição de Flávio Bolsonaro.

O artista também participou de um episódio da série Revelando, produção voltada a expor contradições e malfeitos da atuação política dos Bolsonaro.

A possível chegada ao Ministério da Cultura representaria uma nova etapa na trajetória do ator, conhecido por trabalhos no cinema e na televisão, mas sem histórico de atuação em cargos de gestão pública.

Chico César também aparece entre os cotados para a pasta

Outro nome mencionado nas conversas para o Ministério da Cultura é o cantor e compositor paraibano Chico César, que possui experiência anterior na administração cultural.

Em 2009, o artista assumiu a presidência da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Anos depois, entre 2011 e 2014, ocupou o cargo de secretário de Cultura da Paraíba.

Chico César também participou ativamente da campanha pela reeleição de Lula nas redes sociais. Seu trabalho artístico mais recente citado é Fofo, álbum lançado neste ano com composições inéditas.

Maria Marighella entra na disputa por Ministério da Cultura

A atriz e ativista baiana Maria Marighella também aparece entre os nomes discutidos para comandar a pasta. Eleita deputada federal pelo PT da Bahia em 2026, ela já havia conquistado uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador em 2020.

Maria se licenciou do mandato de vereadora para assumir a presidência da Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão vinculado ao Ministério da Cultura.

A experiência na administração cultural e a atuação política colocam a baiana entre as possibilidades mencionadas para a composição do novo governo.

Margareth Menezes comanda o Ministério da Cultura desde 2023

Recriado em 2023, após ter sido extinto durante o governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Cultura é atualmente chefiado pela cantora Margareth Menezes.

Com a reeleição de Lula, os nomes para a próxima gestão da pasta começaram a ser discutidos nos bastidores políticos.

Até o momento, Wagner Moura, Chico César e Maria Marighella aparecem entre as possibilidades citadas, sem confirmação de escolha para o cargo.