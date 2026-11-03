Netflix recebe novos filmes e séries para ver na semana (02 a 08/11)

Quem está em busca de algo novo para assistir na Netflix já pode preparar a lista. Entre os lançamentos da semana de 2 a 8 de novembro, o streaming reúne filmes e séries que passeiam por diferentes gêneros, com histórias capazes de despertar curiosidade, provocar emoções e prender a atenção do público.

Para quem gosta de terror, uma das novidades é Feriado Sangrento, produção que aposta no suspense e em um serial killer misterioso. Já quem prefere histórias românticas, dramas ou produções inspiradas em acontecimentos reais também encontra alternativas para renovar a programação.

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A programação também reserva espaço para quem prefere produções inspiradas em acontecimentos reais. Entre investigações criminais, histórias de sobrevivência e documentários sobre música, os lançamentos apresentam diferentes caminhos para quem gosta de descobrir novas narrativas. Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, a curadoria faz a diferença na hora de escolher o que assistir.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para ver agora na Netflix, com os principais filmes, séries e documentários que chegam à plataforma nesta semana, para ajudar o público a encontrar a próxima história para acompanhar.

Confira os lançamentos da Netflix nesta semana (02 a 08/11)

Filmes

Filme de terror é uma das novidades da Netflix - Foto: Divulgação

Feriado Sangrento

Após uma confusão durante a Black Friday terminar em tragédia, uma cidade norte-americana passa a ser aterrorizada por um serial killer misterioso. Com vítimas aleatórias e sem qualquer conexão aparente, o assassino parece não ter um plano definido.

Dirigido por Eli Roth, o filme é baseado em um trailer do cineasta exibido em Grindhouse (2007), de Quentin Tarantino. No entanto, não demora até que os moradores descubram que os crimes fazem parte de uma trama macabra.

Estreia: 2 de novembro (segunda-feira)

2 de novembro (segunda-feira) Gênero: Terror



O Natal Perfeito de um Cachorro

Do autor do best-seller Quatro Vidas de um Cachorro, a história acompanha uma família em crise que tenta preservar a união durante o Natal. No centro da narrativa estão uma adolescente, seu avô e um fiel basset hound.

Juntos, eles fazem de tudo para manter a família unida em meio às dificuldades. A produção aposta em uma história familiar para quem procura uma opção com emoção e momentos de leveza.

Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Gênero: Drama e comédia



Um Ano de Vida, Compre um Homem

Yui Katakura (Ko Shibasaki) tem 40 anos, é solteira e adora economizar, sempre guardando dinheiro para a aposentadoria. Sua vida muda completamente depois que um exame gratuito de câncer revela que ela só tem mais um ano de vida.

Enquanto tenta lidar com o choque, um host de cabelos cor-de-rosa chamado Yoshitaka Sena, conhecido como Ryuma (Eiji Akaso), aparece pedindo dinheiro emprestado. Acreditando que não precisa mais economizar, Yui aceita o pedido e “compra” Sena por 720 mil ienes, até que essa relação estranha ganha um rumo inesperado.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Drama e romance



Diwali de Coração

Ansh volta para casa, mas percebe que o lindo apartamento que havia comprado para sua família não fica onde seu coração realmente está. O retorno provoca uma reflexão sobre as escolhas que fez e o que realmente importa em sua vida.

A produção indiana apresenta uma história sobre pertencimento e relações familiares, explorando a distância entre as conquistas materiais e aquilo que faz alguém se sentir em casa.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Família



Crime em Cena

Um homem com a saúde debilitada só consegue relembrar os tempos em que trabalhava como policial. Para protegê-lo de seu arqui-inimigo no mundo do crime, sua filha, que é atriz, e os amigos dela decidem elaborar um plano inusitado.

O grupo passa a encenar missões elaboradas para manter o homem seguro, transformando a tentativa de proteção em uma aventura que mistura o universo policial com o da atuação.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Comédia



Natal no Palácio

Katie (Merritt Patterson) é uma excepcional patinadora olímpica do gelo que agora aproveita a vida como atleta aposentada. Sua rotina muda quando o Rei de San Senova a contrata para ajudar a princesa em uma competição.

Ao se aproximar da família real, sua imagem sobre o conto de fadas em que eles vivem começa a mudar. Em meio às descobertas e ao envolvimento afetivo com a família, Katie passa a enxergar a realeza de outra maneira.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Romance



A Única Sobrevivente

Em 24 de agosto de 1981, a recém-casada Larisa Savitskaya (Nadezhda Kaleganova) sobrevive à colisão entre um avião comercial AN-24 e um bombardeiro soviético a mais de cinco quilômetros de altitude. Após a queda, ela desperta sozinha em meio à impenetrável taiga siberiana.

Sem ajuda imediata e cercada por condições extremas, Larisa precisa lutar pela própria sobrevivência. A trama acompanha sua jornada diante de uma situação extraordinária, em que cada decisão pode ser determinante.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Drama e sobrevivência



Amor Possível

A história acompanha dois casais: um trabalhador demitido e sua esposa, além de uma documentarista e o marido dela. Com realidades distintas, os caminhos dos quatro se cruzam durante as filmagens de um documentário.

O encontro leva os personagens a confrontarem suas próprias vidas e desejos ocultos, criando uma narrativa sobre relações, escolhas e as diferenças entre aquilo que as pessoas mostram e o que realmente sentem.

Estreia: 6 de novembro (sexta-feira)

6 de novembro (sexta-feira) Gênero: Drama



Natal no Riacho

Enquanto o Natal se aproxima, a desenvolvedora de aplicativos Amelia Hughes (Tori Anderson) se prepara para mais uma das datas festivas pelas quais tem repulsa. Para fugir um pouco da rotina estressante, ela decide voltar à cidade onde nasceu.

Lá, Amelia reencontra Mike (Stephen Huszar), seu amigo de infância, que promete fazer seu espírito natalino aflorar novamente. A visita pode se transformar em uma oportunidade de redescobrir sentimentos e recuperar o encanto pelas festas.

Estreia: 6 de novembro (sexta-feira)

6 de novembro (sexta-feira) Gênero: Romance



Séries

Série recebe novas temporadas no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Will Trent: Agente Especial

Baseada nos livros mais vendidos de Karin Slaughter, a série acompanha o agente especial Will Trent (Ramón Rodríguez), do Georgia Bureau of Investigations. Abandonado na infância, ele enfrentou uma dura fase de amadurecimento no sobrecarregado sistema de assistência social de Atlanta.

Agora, determinado a garantir que ninguém seja abandonado como ele foi, Trent usa seu ponto de vista único para investigar crimes e ajudar outras pessoas. Com a maior taxa de aprovação no GBI, o agente precisa equilibrar os desafios profissionais, as histórias pessoais daqueles que ajuda e seus próprios conflitos emocionais.

Lançamento: novas temporadas em 2 de novembro (segunda-feira)

novas temporadas em 2 de novembro (segunda-feira) Gênero: Policial e drama



Bass Ex Machina

Em uma terra sem lei, dominada por bandidos cruéis, máquinas e horrores sobrenaturais, um pai é obrigado a assumir o papel de juiz, jurado e carrasco para proteger sua família.

No entanto, cada ato de justiça traz consequências e pode custar a vida justamente das pessoas que ele mais deseja salvar. A animação mistura ação e ficção científica em um cenário marcado pelo perigo e por decisões difíceis.

Estreia: 2 de novembro (segunda-feira)

2 de novembro (segunda-feira) Gênero: Animação, ação, aventura e ficção científica



Casamento às Cegas – Temporada 11, episódio 12

De romances avassaladores a relacionamentos fracassados, os participantes de Boston abrem o jogo sobre suas vidas amorosas neste reencontro. O episódio reúne histórias e desfechos dos relacionamentos que marcaram a temporada.

O 12º episódio será inteiramente dedicado aos casamentos e ao veredito final dos participantes no altar, trazendo os momentos decisivos da experiência.

Lançamento: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Gênero: Reality show



Anestesia

Depois de uma cirurgia ousada que deu errado, um médico talentoso decide trocar uma clínica de prestígio por um hospital local, em busca de uma nova oportunidade.

Enquanto tenta retomar a vida, ele precisa lidar com as consequências do procedimento e encontrar um caminho para reconstruir sua trajetória profissional.

Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)

4 de novembro (quarta-feira) Gênero: Drama



Black Doves – Temporada 2

Helen (Keira Knightley) continua entregando os segredos de seu país à organização misteriosa Black Doves, para a qual trabalha. Depois do caos do último Natal, sua situação se torna ainda mais arriscada.

Com o marido, Wallace (Andrew Buchan), prestes a assumir o cargo de primeiro-ministro, Helen precisa lidar com novos desafios enquanto mantém sua atuação na organização secreta.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Ação e drama



Ao Norte do Norte – Temporada 2

Enquanto o inverno se aproxima de Ice Cove, uma jovem mãe inuíte continua tomando decisões corajosas e cometendo erros em sua tentativa de melhorar de vida.

Em meio aos desafios, ela busca provar que está pronta para assumir o controle da própria trajetória, enfrentando novas situações e aprendizados.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Comédia



Cerco ao Palácio

Em 6 de novembro de 1985, guerrilheiros do M-19 invadiram o Palácio da Justiça, na Colômbia, e mantiveram mais de 300 pessoas reféns, incluindo ministros da Suprema Corte de Justiça. No dia seguinte, o Exército colombiano retomou o edifício.

Inspirada em acontecimentos reais, a série retrata o cerco e a retomada do Palácio da Justiça, que resultaram na morte e no desaparecimento de pelo menos 94 pessoas, entre ministros, guerrilheiros, civis e militares. A produção também acompanha a luta das famílias das vítimas por justiça durante mais de 20 anos.

Estreia: 6 de novembro (sexta-feira)

6 de novembro (sexta-feira) Gênero: Drama



Documentários

Vida Interrompida: O Caso Natalee Holloway é um dos novos documentários true crime da Netflix - Foto: Divulgação

Ninho: O Preço da Fama

Em 2025, Ninho é considerado o maior rapper da França. Depois de uma década de sucessos e sacrifícios, no entanto, o artista começa a pensar em abandonar a carreira.

O documentário explora essa decisão e apresenta os dilemas de alguém que conquistou o topo da indústria musical, mas precisa avaliar o custo pessoal de continuar no caminho da fama.

Gênero: Música



Estreia: 4 de novembro

Vida Interrompida: O Caso Natalee Holloway

Em 30 de maio de 2005, Natalee Holloway desapareceu durante uma viagem de formatura do ensino médio para Aruba. A jovem de 18 anos nunca mais foi vista, e o caso passou a acumular perguntas sem respostas.

Determinada a descobrir a verdade, Beth, mãe de Natalee, lutou durante anos para esclarecer o desaparecimento. Agora, mais de 20 anos depois, ela está pronta para revelar toda a história.

Estreia: 4 de novembro (quarta-feira)

Gênero: Série documental

Alta Gama: O Caso dos Relógios

Pessoas próximas ao Caso Relógios VIP, no Chile, revelam como uma mala cheia de relógios e joias acabou expondo uma quadrilha e desencadeando um escândalo.

A produção recupera os acontecimentos e apresenta relatos de quem acompanhou o caso, mostrando como objetos de luxo se tornaram parte central de uma investigação.

Estreia: 5 de novembro (quinta-feira)

5 de novembro (quinta-feira) Gênero: Documentário investigativo



Desprotegida: O Crime de Pazos

O documentário conta a história de Isabel Fuentes, que, em abril de 2015, foi encontrada à beira da morte em sua própria casa, em Pazos, Verín, após um ataque atribuído inicialmente a supostos ladrões.

Desde o início, o sargento da Guarda Civil responsável pela investigação suspeitou que a descrição do ocorrido não correspondia aos fatos e tentou proteger Isabel de novos ataques. Trinta e sete dias depois, ela foi assassinada no quarto do hospital onde se recuperava.