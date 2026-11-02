Minissérie da Netflix com 84% de aprovação ideal para segunda (02/11)

A volta à rotina não precisa significar o fim das boas histórias na televisão. Para quem procura um mistério envolvente para acompanhar entre os compromissos da semana, a Netflix tem uma minissérie que pode passar despercebida no catálogo, mas merece atenção.

Lançada em 2025, Assassinato na Casa Branca combina investigação criminal, humor e intrigas políticas em oito episódios, com 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Com episódios que variam de 50 minutos a 1h27, a produção é uma alternativa para quem prefere distribuir a maratona ao longo dos dias livres, sem precisar terminar tudo de uma vez.

A história parte de um crime inesperado na residência presidencial dos Estados Unidos e reúne uma lista de suspeitos cujos segredos podem ser tão complicados quanto o próprio assassinato.

Assassinato na Casa Branca transforma banquete em caos

O que deveria ser uma noite diplomática para estreitar as relações entre os governos dos Estados Unidos e da Austrália termina em tragédia. Durante um banquete presidencial, A. B. Wynter (Giancarlo Esposito), secretário-geral da residência, é encontrado morto, provocando uma crise nos bastidores da Casa Branca.

Para solucionar o caso antes que ele se transforme em um escândalo nacional, a excêntrica detetive Cordelia Cupp (Uzo Aduba) é convocada para conduzir as investigações ao lado do agente do FBI Edwin Park (Randall Park), mais cético diante dos acontecimentos.

O desafio envolve interrogar funcionários, convidados e outras pessoas ligadas ao evento. Enquanto a investigação avança, os suspeitos revelam comportamentos peculiares, conflitos e informações que tornam cada nova descoberta uma possível pista.

Mistério reúne suspeitos e segredos nos bastidores do poder

Em vez de concentrar a investigação diretamente no presidente, a narrativa direciona o olhar para os funcionários responsáveis pelo funcionamento da residência oficial.

Mordomos, integrantes da equipe de serviço e outros personagens passam a ocupar o centro do mistério, em uma história que explora rivalidades profissionais, diferenças geracionais e disputas internas.

A série brinca com a estrutura tradicional dos mistérios de assassinato, conhecida pelo formato de descobrir quem matou, e apresenta uma sucessão de interrogatórios, revelações e mudanças de perspectiva.

A Casa Branca também ganha importância na construção da narrativa. Com diferentes ambientes, corredores e espaços reservados, o cenário ajuda a criar a sensação de um grande quebra-cabeça, no qual cada detalhe pode esconder uma nova informação.

Comédia e suspense dividem espaço na investigação

Um dos diferenciais da produção é a mistura de mistério com humor. Em vez de apostar em um suspense inteiramente sombrio, a série investe em personagens excêntricos, situações absurdas e sátiras sobre o ambiente de trabalho.

Cordelia Cupp funciona como o principal elo entre os diferentes núcleos. Interpretada por Uzo Aduba, a detetive combina inteligência, personalidade peculiar e timing cômico, além de demonstrar uma paixão por observar pássaros que também influencia sua maneira de enxergar os suspeitos.

O agente Edwin Park, por sua vez, ajuda a aproximar o público da investigação, acompanhando as descobertas e as situações inesperadas que surgem durante o caso.

A produção também apresenta referências a obras clássicas e contemporâneas do gênero, incluindo Entre Facas e Segredos, reforçando o caráter de homenagem aos mistérios de assassinato.

Minissérie tem 84% de aprovação da crítica

Com 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, Assassinato na Casa Branca aposta em uma combinação de personagens carismáticos, humor e investigação para construir sua identidade.

Apesar dos acertos, a narrativa pode exigir paciência em alguns momentos. A quantidade de suspeitos, as histórias paralelas e os desvios da investigação tornam determinados episódios mais extensos do que o necessário.

A repetição de interrogatórios e a estrutura que dedica espaço à história de diferentes personagens também podem afetar o ritmo. Ainda assim, o elenco, a ambientação e as situações cômicas ajudam a sustentar o interesse pelo mistério até os momentos decisivos.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de mistério com pitadas de humor. Assassinato na Casa Branca é uma opção interessante para quem procura uma investigação cheia de suspeitos, pistas e segredos, mas prefere uma abordagem menos sombria.

A produção pode agradar especialmente aos fãs de histórias no estilo "quem matou?", com personagens excêntricos e reviravoltas espalhadas ao longo dos episódios.

Mesmo com alguns problemas de ritmo e uma trama que pode parecer complicada em determinados momentos, a série encontra força no carisma de Cordelia Cupp e na mistura de comédia com investigação criminal.

Com oito episódios, é uma escolha para quem deseja acompanhar um mistério ao longo da semana e descobrir, pouco a pouco, o que realmente aconteceu nos bastidores da Casa Branca.