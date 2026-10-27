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CURTO E VICIANTE!

Novo filme eletrizante da Netflix com 97 minutos faz sucesso no TOP 1

Longa baseado em fatos reais aposta em tensão, perigo e uma luta desesperada pela vida

Beatriz Santos
Por
Produção envolvente pode ser uma boa escolha para aproveitar o tempo livre
Produção envolvente pode ser uma boa escolha para aproveitar o tempo livre - Foto: Divulgação

Estamos em plena semana, e encontrar uma boa história para assistir depois de um dia cheio pode ser a oportunidade perfeita para fugir do tédio. Entre as opções disponíveis na Netflix, um filme de desastre aposta em uma experiência intensa, com perigo constante e uma luta pela sobrevivência que promete prender a atenção do início ao fim.

Lançado em 2026, Contra o Furacão chegou ao catálogo da plataforma com uma trama inspirada em acontecimentos reais durante a passagem do furacão Otis pelo México, em 2023.

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Com uma narrativa concentrada em uma noite de desespero no mar, o longa acompanha dois irmãos que precisam enfrentar uma tempestade devastadora quando tudo parece perdido.

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Para quem procura um filme envolvente, sem precisar reservar vários dias para acompanhar uma história, a produção pode ser uma boa escolha para aproveitar o tempo livre. Mais do que a força da natureza, o suspense também explora conflitos familiares, responsabilidade profissional e os limites da resistência humana.

Uma tempestade transforma o trabalho em luta pela vida

Em Contra o Furacão, Wirpul (Benny Emmanuel) é um jovem capitão que assume uma responsabilidade profissional ao permanecer a bordo de um iate durante a passagem do furacão Otis, em Acapulco, no México.

Ao lado dele está Candi (Kristyan Ferrer), seu meio-irmão, com quem mantém uma relação marcada por conflitos e ressentimentos. O que deveria ser uma tarefa de trabalho se transforma em uma situação desesperadora quando a tempestade ganha força e ameaça destruir a embarcação.

Com o furacão atingindo a categoria 5, os dois ficam presos em alto-mar, sem motor e sem comunicação. Cercados pelo mau tempo, precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam condições que ultrapassam suas capacidades.

A situação se torna ainda mais delicada porque, além do perigo provocado pela tempestade, os protagonistas precisam lidar com as diferenças que dificultam a convivência. Em meio ao caos, colaborar deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade.

A história real que inspirou o filme

Por trás da ficção está a experiência dos sobreviventes Marlon Valdez e Jonathan Chico, que enfrentaram o furacão Otis em outubro de 2023.

Na ocasião, os dois amigos trabalhavam na proteção de embarcações em uma marina de Acapulco. A tempestade ganhou força rapidamente, transformando uma atividade profissional em uma situação de risco extremo.

Marlon estava em um iate com um jovem marinheiro chamado Yahir quando a embarcação foi atingida e começou a afundar. Diante da destruição, os dois precisaram saltar no oceano.

Segundo o relato de Marlon ao jornal espanhol El País, ele passou aproximadamente 40 minutos na água, cercado por destroços e manchas de diesel, sem conseguir nadar contra a correnteza.

Em meio à dificuldade, conseguiu alcançar outro barco com o companheiro ferido. Os dois foram resgatados por um tripulante e permaneceram abrigados durante o restante da madrugada.

Jonathan também sobreviveu à passagem do furacão, embora estivesse em outra embarcação. Os amigos enfrentaram dias de incerteza antes de conseguirem se reencontrar.

O que o filme mudou em relação à realidade?

Embora seja inspirado em uma experiência real, Contra o Furacão toma liberdades narrativas para desenvolver seu drama.

Na produção, Wirpul e Candi são meio-irmãos que precisam superar conflitos familiares enquanto tentam escapar da tempestade. Na realidade, Marlon e Jonathan eram melhores amigos desde a adolescência e enfrentaram o desastre em embarcações separadas.

A mudança acrescenta uma camada emocional à história. Em vez de acompanhar apenas a experiência de sobrevivência, o filme coloca a relação familiar no centro do conflito, explorando como ressentimentos e diferenças podem se tornar ainda mais difíceis de administrar em situações extremas.

Os sobreviventes participaram diretamente da produção, ajudando os atores com procedimentos de navegação, comunicação por rádio e detalhes das situações enfrentadas durante a tempestade. Essa colaboração contribui para aproximar a narrativa da experiência de quem esteve no mar, mesmo com as adaptações feitas para o cinema.

Um suspense que vai além da força do furacão

Dirigido por Jorge Michel Grau, o longa encontra parte de sua tensão na sensação de impotência dos protagonistas.

Sem motores e sem meios de comunicação, os irmãos perdem a capacidade de controlar o próprio destino. A embarcação, que antes representava uma responsabilidade profissional, passa a ser um espaço de perigo.

A história também abre espaço para uma questão social: durante a chegada da tempestade, trabalhadores ficaram responsáveis por proteger embarcações particulares, mesmo diante do risco crescente.

Esse aspecto amplia o conflito apresentado na tela ao levantar questionamentos sobre as condições de trabalho e as responsabilidades impostas a quem precisa cumprir ordens para garantir o sustento.

Ao acompanhar personagens que tentam sobreviver em circunstâncias extremas, a produção transforma uma tragédia natural em um drama sobre escolhas, desigualdade e resistência.

Onde assistir Contra o Furacão?

O filme Contra o Furacão está disponível no catálogo da Netflix. A produção é uma opção para quem gosta de histórias de desastre, suspense e sobrevivência, especialmente narrativas inspiradas em acontecimentos reais.

Três anos depois da tragédia que inspirou o longa, Marlon e Jonathan seguiram caminhos diferentes. Marlon passou a trabalhar em um hotel em Playa del Carmen, enquanto Jonathan se tornou desenvolvedor de software na Cidade do México.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de filmes de ação, suspense e tramas envolventes de luta pela sobrevivência, Contra o Furacão é uma opção interessante para incluir na lista.

O longa combina o perigo de uma catástrofe natural com conflitos humanos, mostrando que sobreviver nem sempre depende apenas de força física, mas também de cooperação, coragem e capacidade de tomar decisões sob pressão.

A inspiração em uma história real também acrescenta peso à narrativa, especialmente ao considerar que trabalhadores enfrentaram riscos extremos durante a passagem do furacão Otis.

Para quem procura uma história intensa, com tensão crescente e personagens obrigados a superar os próprios limites, o filme pode transformar algumas horas livres em uma experiência eletrizante.

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