CURTO E VICIANTE!
Novo filme eletrizante da Netflix com 97 minutos faz sucesso no TOP 1
Longa baseado em fatos reais aposta em tensão, perigo e uma luta desesperada pela vida
Estamos em plena semana, e encontrar uma boa história para assistir depois de um dia cheio pode ser a oportunidade perfeita para fugir do tédio. Entre as opções disponíveis na Netflix, um filme de desastre aposta em uma experiência intensa, com perigo constante e uma luta pela sobrevivência que promete prender a atenção do início ao fim.
Lançado em 2026, Contra o Furacão chegou ao catálogo da plataforma com uma trama inspirada em acontecimentos reais durante a passagem do furacão Otis pelo México, em 2023.
Com uma narrativa concentrada em uma noite de desespero no mar, o longa acompanha dois irmãos que precisam enfrentar uma tempestade devastadora quando tudo parece perdido.
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Para quem procura um filme envolvente, sem precisar reservar vários dias para acompanhar uma história, a produção pode ser uma boa escolha para aproveitar o tempo livre. Mais do que a força da natureza, o suspense também explora conflitos familiares, responsabilidade profissional e os limites da resistência humana.
Uma tempestade transforma o trabalho em luta pela vida
Em Contra o Furacão, Wirpul (Benny Emmanuel) é um jovem capitão que assume uma responsabilidade profissional ao permanecer a bordo de um iate durante a passagem do furacão Otis, em Acapulco, no México.
Ao lado dele está Candi (Kristyan Ferrer), seu meio-irmão, com quem mantém uma relação marcada por conflitos e ressentimentos. O que deveria ser uma tarefa de trabalho se transforma em uma situação desesperadora quando a tempestade ganha força e ameaça destruir a embarcação.
Com o furacão atingindo a categoria 5, os dois ficam presos em alto-mar, sem motor e sem comunicação. Cercados pelo mau tempo, precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam condições que ultrapassam suas capacidades.
A situação se torna ainda mais delicada porque, além do perigo provocado pela tempestade, os protagonistas precisam lidar com as diferenças que dificultam a convivência. Em meio ao caos, colaborar deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade.
A história real que inspirou o filme
Por trás da ficção está a experiência dos sobreviventes Marlon Valdez e Jonathan Chico, que enfrentaram o furacão Otis em outubro de 2023.
Na ocasião, os dois amigos trabalhavam na proteção de embarcações em uma marina de Acapulco. A tempestade ganhou força rapidamente, transformando uma atividade profissional em uma situação de risco extremo.
Marlon estava em um iate com um jovem marinheiro chamado Yahir quando a embarcação foi atingida e começou a afundar. Diante da destruição, os dois precisaram saltar no oceano.
Segundo o relato de Marlon ao jornal espanhol El País, ele passou aproximadamente 40 minutos na água, cercado por destroços e manchas de diesel, sem conseguir nadar contra a correnteza.
Em meio à dificuldade, conseguiu alcançar outro barco com o companheiro ferido. Os dois foram resgatados por um tripulante e permaneceram abrigados durante o restante da madrugada.
Jonathan também sobreviveu à passagem do furacão, embora estivesse em outra embarcação. Os amigos enfrentaram dias de incerteza antes de conseguirem se reencontrar.
O que o filme mudou em relação à realidade?
Embora seja inspirado em uma experiência real, Contra o Furacão toma liberdades narrativas para desenvolver seu drama.
Na produção, Wirpul e Candi são meio-irmãos que precisam superar conflitos familiares enquanto tentam escapar da tempestade. Na realidade, Marlon e Jonathan eram melhores amigos desde a adolescência e enfrentaram o desastre em embarcações separadas.
A mudança acrescenta uma camada emocional à história. Em vez de acompanhar apenas a experiência de sobrevivência, o filme coloca a relação familiar no centro do conflito, explorando como ressentimentos e diferenças podem se tornar ainda mais difíceis de administrar em situações extremas.
Os sobreviventes participaram diretamente da produção, ajudando os atores com procedimentos de navegação, comunicação por rádio e detalhes das situações enfrentadas durante a tempestade. Essa colaboração contribui para aproximar a narrativa da experiência de quem esteve no mar, mesmo com as adaptações feitas para o cinema.
Um suspense que vai além da força do furacão
Dirigido por Jorge Michel Grau, o longa encontra parte de sua tensão na sensação de impotência dos protagonistas.
Sem motores e sem meios de comunicação, os irmãos perdem a capacidade de controlar o próprio destino. A embarcação, que antes representava uma responsabilidade profissional, passa a ser um espaço de perigo.
A história também abre espaço para uma questão social: durante a chegada da tempestade, trabalhadores ficaram responsáveis por proteger embarcações particulares, mesmo diante do risco crescente.
Esse aspecto amplia o conflito apresentado na tela ao levantar questionamentos sobre as condições de trabalho e as responsabilidades impostas a quem precisa cumprir ordens para garantir o sustento.
Ao acompanhar personagens que tentam sobreviver em circunstâncias extremas, a produção transforma uma tragédia natural em um drama sobre escolhas, desigualdade e resistência.
Onde assistir Contra o Furacão?
O filme Contra o Furacão está disponível no catálogo da Netflix. A produção é uma opção para quem gosta de histórias de desastre, suspense e sobrevivência, especialmente narrativas inspiradas em acontecimentos reais.
Três anos depois da tragédia que inspirou o longa, Marlon e Jonathan seguiram caminhos diferentes. Marlon passou a trabalhar em um hotel em Playa del Carmen, enquanto Jonathan se tornou desenvolvedor de software na Cidade do México.
Vale a pena?
Sim! Para quem gosta de filmes de ação, suspense e tramas envolventes de luta pela sobrevivência, Contra o Furacão é uma opção interessante para incluir na lista.
O longa combina o perigo de uma catástrofe natural com conflitos humanos, mostrando que sobreviver nem sempre depende apenas de força física, mas também de cooperação, coragem e capacidade de tomar decisões sob pressão.
A inspiração em uma história real também acrescenta peso à narrativa, especialmente ao considerar que trabalhadores enfrentaram riscos extremos durante a passagem do furacão Otis.
Para quem procura uma história intensa, com tensão crescente e personagens obrigados a superar os próprios limites, o filme pode transformar algumas horas livres em uma experiência eletrizante.