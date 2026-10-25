Filme da Netflix com apenas 82 minutos vira sucesso absoluto no TOP 10

Para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio sem precisar reservar horas para uma sessão de cinema, a Netflix tem uma opção que pode salvar a programação.

Com apenas 82 minutos, um filme de ação cheio de perseguições, segredos e reviravoltas conquistou espaço entre as produções mais assistidas da plataforma e atualmente ocupa a quinta posição do TOP 10, com chances de subir ainda mais ao longo do fim de semana.

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Trata-se de Blackout, suspense de ação lançado em 2022 e dirigido por Sam Macaroni, que chegou ao catálogo da Netflix em 2026 e fez sucesso imediato entre os assinantes.

Estrelado por Josh Duhamel, o longa aposta em uma trama de sobrevivência na qual cada descoberta pode ser tão perigosa quanto os criminosos que perseguem o protagonista.

Com uma duração enxuta e ritmo marcado por confrontos, o filme é uma alternativa para quem procura uma história envolvente sem precisar encarar uma maratona longa. Mas, por trás da fuga desesperada, existe um mistério que transforma até os possíveis aliados em motivo de desconfiança.

Um homem sem memória precisa escapar de criminosos

A história acompanha John Cain (Josh Duhamel), que desperta em um hospital no México sem saber quem é, como chegou ao local ou por que homens armados estão atrás dele.

Depois de sobreviver a uma perseguição de carro, o protagonista perde a memória e passa a enfrentar uma situação desesperadora: escapar de um hospital cercado por criminosos que exigem informações que ele simplesmente não consegue fornecer.

Sem lembranças sobre a própria identidade, Cain precisa descobrir o que aconteceu antes do acidente enquanto tenta permanecer vivo. O problema é que seus perseguidores parecem saber muito mais sobre seu passado do que ele mesmo.

A primeira pessoa a oferecer ajuda é Anna (Abbie Cornish), que afirma ser sua esposa. Ela conhece detalhes da vida do protagonista, cuida de seus ferimentos e tenta orientá-lo durante a fuga. Para Cain, no entanto, aquela mulher é uma desconhecida.

A relação estabelece uma das principais dúvidas do suspense. Anna parece ser uma aliada, mas sua desenvoltura diante do perigo e as informações que guarda deixam espaço para suspeitas. Dependente de ajuda, o protagonista precisa decidir até que ponto pode confiar em alguém cuja história não consegue confirmar.

Uma maleta desaparecida transforma a fuga em pesadelo

A situação fica ainda mais complicada com a chegada de Eddie (Omar Chaparro), um chefe criminoso que conhece Cain e demonstra uma familiaridade desconcertante com o paciente.

Eddie quer recuperar uma maleta desaparecida e acredita que o protagonista sabe onde ela está. Mesmo sem memória, Cain passa a ser pressionado por homens que não pretendem esperar que ele recupere as lembranças.

O objeto funciona como o principal motor da perseguição e transforma as conversas em disputas por informações. Enquanto os criminosos tentam descobrir o paradeiro da maleta, Cain procura entender o próprio envolvimento com aquele universo.

Chaparro explora o contraste entre a cordialidade e a ameaça do personagem. Eddie pode demonstrar proximidade com o protagonista e, pouco depois, permitir que seus homens o ataquem, criando uma relação desconfortável para alguém que sequer reconhece os próprios conhecidos.

Hospital vira cenário de perseguições e combates

Sob a direção de Sam Macaroni, o hospital deixa de representar um lugar de recuperação para se transformar em uma armadilha. Homens armados circulam pelos corredores, interferem no atendimento e comprometem qualquer sensação de segurança.

O Dr. Garza (José Sefami), responsável pelos cuidados de Cain, também precisa lidar com a presença dos criminosos, que impõem suas vontades e transformam o ambiente hospitalar em território de tensão.

O confinamento ajuda a sustentar o suspense. Mesmo quando consegue escapar de um agressor, Cain continua preso no mesmo prédio, com poucas alternativas para encontrar uma saída. Corredores, quartos e portas fechadas passam a fazer parte de uma fuga em que qualquer movimento pode revelar uma nova ameaça.

A ação, porém, também apresenta limitações. O protagonista enfrenta sucessivos ataques, e nem todos acrescentam informações relevantes ao mistério ou ao desenvolvimento da trama. Em alguns momentos, as brigas parecem prolongar a narrativa mais do que aprofundá-la.

Josh Duhamel sustenta boa parte do espetáculo com o esforço físico e a vulnerabilidade de um homem que, embora tenha perdido as lembranças, preservou habilidades consideráveis de combate. É uma convenção bastante conhecida do gênero, mas que ajuda a manter o ritmo da produção.

Contato com agente pode revelar quem é Cain

Outro personagem importante na investigação sobre o passado do protagonista é Ethan McCoy (Nick Nolte), ligado à agência antidrogas americana e alguém que conhece informações sobre a vida anterior de Cain.

O contato abre uma nova possibilidade de socorro e oferece pistas sobre a identidade do paciente. Ainda assim, ouvir alguém que afirma conhecê-lo não significa necessariamente encontrar respostas definitivas.

Ao longo da história, lembranças fragmentadas e versões apresentadas por diferentes personagens ajudam a construir o quebra-cabeça. O público acompanha a desorientação do protagonista enquanto tenta descobrir quais informações são confiáveis e quais podem esconder interesses particulares.

O recurso mantém a curiosidade, embora o acúmulo de revelações e confrontos nem sempre permita que os mistérios tenham o desenvolvimento necessário. A narrativa aposta na urgência e nas surpresas para conduzir o espectador até as respostas.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de filmes de ação com perseguições, combates e tramas envolventes que não exigem um grande compromisso de tempo. Com 82 minutos, Blackout é uma escolha prática para quem quer assistir a um filme completo, aproveitar o dia e escapar do tédio sem precisar começar uma série ou encarar uma produção extensa.

O longa tem ritmo acelerado, um protagonista em situação desesperadora e um mistério que desperta curiosidade sobre sua verdadeira identidade. Josh Duhamel sustenta a ação, enquanto Abbie Cornish e Omar Chaparro ajudam a alimentar as dúvidas em torno dos personagens.

Por outro lado, o filme recorre a convenções bastante familiares do gênero, incluindo a amnésia seletiva do protagonista, sequências de luta repetitivas e reviravoltas que nem sempre surpreendem. A trama também poderia aproveitar melhor algumas de suas descobertas.

Para quem busca entretenimento direto, sem grandes exigências narrativas, a produção cumpre sua proposta e pode render uma sessão divertida. Já os espectadores mais exigentes, que procuram personagens complexos, originalidade ou um suspense mais elaborado, talvez prefiram outra opção do catálogo.

No fim, o sucesso no TOP 10 mostra o apelo de uma fórmula conhecida: ação constante, mistério e uma história curta o suficiente para assistir em poucas horas.