Série do Prime Video é renovada após chegar ao TOP 1 em 105 países

O sucesso de Carrie no Prime Video garantiu a continuidade da história de Carrie White. A plataforma renovou a série de Mike Flanagan, baseada no livro de Stephen King, para a 2ª temporada, após a produção alcançar o primeiro lugar no ranking do streaming em mais de 105 países na estreia, em 7 de outubro.

Apresentada inicialmente como uma minissérie, a adaptação terá novos episódios e continuará a explorar o universo da protagonista, cuja trajetória deixou possibilidades para o desenvolvimento da narrativa.

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Enquanto a 2ª temporada não ganha previsão de estreia, a primeira é uma ótima opção para quem busca uma maratona curta: são 8 episódios, com duração média de 50 minutos cada, em uma história que pode ser acompanhada sem comprometer tantos dias.

Mike Flanagan promete história além do baile de formatura

Responsável pela direção, além de showrunner e produtor executivo, Mike Flanagan retorna para comandar o próximo ciclo da produção. O cineasta destacou que a história foi concebida desde o início para ir além dos acontecimentos mais conhecidos da obra original.

“Por 50 anos, o público conhece e se atrai pela história de Carrie White. Desde o início, imaginamos uma história que vai muito além do baile de formatura, e sou incrivelmente grato pela confiança e apoio de Stephen ao explorar o que vem a seguir”, comentou Flanagan.

A declaração reforça a proposta de ampliar o universo da personagem para além dos acontecimentos que marcaram sua trajetória, abrindo espaço para novas revelações, desenvolvimentos dos personagens e reviravoltas.

Stephen King comenta o que esperar da 2ª temporada

Stephen King, autor do livro que inspirou a produção e também produtor executivo da série, celebrou a continuidade da adaptação e demonstrou entusiasmo com os próximos capítulos.

“Mal posso esperar para que o público veja o que está reservado para Carrie White. Mike Flanagan e eu estamos empolgados com o que vem a seguir. Com certeza será eletrizante”, disse King, em comunicado à imprensa.

O escritor volta a integrar a equipe de produção ao lado de Flanagan, que também permanece à frente da série. Embora a renovação esteja confirmada, ainda não foram anunciadas informações sobre o elenco dos novos episódios ou os rumos específicos da história.

Como é a série Carrie, do Prime Video?

Esta é a quarta adaptação da história homônima escrita por Stephen King para as telas. Na versão do Prime Video, Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, é uma adolescente da nova geração que começa a desenvolver poderes telecinéticos durante a adolescência.

Ao mesmo tempo em que tenta lidar com as habilidades que ainda não consegue controlar, a jovem enfrenta situações de bullying na escola e a influência da mãe, interpretada por Samantha Sloyan.

A combinação desses conflitos desencadeia um incidente horrível, que marca a trajetória da protagonista e estabelece as possibilidades para a continuação da narrativa.

Com a renovação, a série poderá aprofundar as consequências dos acontecimentos e explorar novos aspectos do universo de Carrie, enquanto o público aguarda novidades sobre a próxima temporada.

Quando estreia a 2ª temporada de Carrie?

Até o momento, o Prime Video não divulgou a previsão de estreia da 2ª temporada de Carrie. Também não há confirmação sobre quais integrantes do elenco retornarão ou quais novos personagens poderão aparecer nos próximos episódios.

Veja o trailer!