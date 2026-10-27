Série viciante da Netflix retorna após três anos com 100% de aprovação

A semana começou e, com ela, a correria da rotina, mas isso não significa que o entretenimento precise ficar de lado. Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio com uma história cheia de tensão, a Netflix acaba de trazer de volta uma de suas produções policiais mais populares, ideal para quem procura uma maratona rápida e eletrizante.

Lançada em 2021, Lupin retornou com sua quarta parte após mais de três anos de espera, reunindo quatro episódios inéditos que prometem prender a atenção do público. A série francesa estreou em 23 de outubro e já alcançou o primeiro lugar no ranking global da plataforma, além de registrar 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Estrelada por Omar Sy, a produção combina roubos engenhosos, disfarces e investigações em uma narrativa inspirada nas aventuras de Arsène Lupin. Para quem gosta de histórias que desafiam o espectador a desvendar os próximos passos dos personagens, a novidade pode ser uma boa pedida para aproveitar o dia.

O retorno de uma das séries mais famosas da Netflix

Depois de mais de três anos desde a estreia da terceira parte, Lupin volta a acompanhar Assane Diop, um ladrão habilidoso que transforma inteligência, planejamento e diferentes identidades em armas contra adversários poderosos.

A série se inspira no personagem literário Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc, conhecido por seus golpes astutos e pela capacidade de escapar de situações aparentemente impossíveis.

Desde a estreia, a produção conquistou público internacional ao unir suspense criminal, drama familiar e reviravoltas. O retorno reforça esse alcance e coloca novamente a história entre os destaques do catálogo da Netflix.

Nova temporada conquista 100% de aprovação

Além da repercussão entre os assinantes, a quarta parte também chamou atenção da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a temporada alcançou 100% de aprovação, considerando as cinco avaliações publicadas até o momento.

A pontuação, porém, ainda pode mudar conforme novas críticas forem adicionadas ao agregador. A terceira parte também registra 100% de aprovação no site, sinalizando uma recepção positiva para a continuação da história.

O desempenho acompanha a popularidade da série, que assumiu a liderança do ranking global da Netflix poucos dias após o lançamento dos novos capítulos. Embora a plataforma ainda não tenha divulgado números consolidados de audiência para a nova parte, a posição no ranking indica a força do retorno.

Lupin já acumula quase 1 bilhão de horas assistidas na Netflix

O sucesso de Lupin também pode ser medido pelos números de audiência. Somadas, as três primeiras partes da série registraram 929,5 milhões de horas assistidas e 217,6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias de cada lançamento, segundo dados históricos divulgados pela Netflix.

A primeira parte, lançada em janeiro de 2021, alcançou 396,3 milhões de horas assistidas e 99,5 milhões de visualizações no período. Já a segunda registrou 258,9 milhões de horas assistidas e 68,4 milhões de visualizações, enquanto a terceira chegou a 274,3 milhões de horas assistidas e 49,7 milhões de visualizações.

Vale destacar que visualizações não correspondem necessariamente a espectadores únicos, já que a métrica é calculada a partir do total de horas assistidas dividido pela duração do conteúdo.

Série retornou após três anos e nova temporada já virou um grande sucesso da plataforma - Foto: Divulgação

O que acontece na quarta parte de Lupin?

A nova trama se passa quatro anos após os acontecimentos da terceira parte. Desta vez, Assane está preso e pretende cumprir sua sentença para, depois, reencontrar a família no Senegal.

Seus planos, no entanto, mudam quando um anúncio misterioso, assinado por “Lupin”, promete uma sequência de roubos simultâneos a museus.

Mesmo com as medidas de segurança, os crimes acontecem. As evidências começam a apontar para Assane, e imagens de câmeras de vigilância o mostram em um museu durante um dos assaltos, no qual o capitão Belkacem fica gravemente ferido.

Diante da situação, o protagonista precisa escapar da prisão, provar que não é o responsável pelos roubos e descobrir quem está usando seu nome para executar os crimes.

A investigação promete colocar novamente à prova sua capacidade de elaborar estratégias, mas também amplia os riscos para sua família. A cada movimento, Assane precisa equilibrar a busca pela verdade com as consequências de suas próprias escolhas.

Quantos episódios tem e onde assistir?

Para quem procura uma série que não exija semanas de dedicação, a nova parte de Lupin chega com apenas quatro episódios inéditos, tornando a maratona uma opção prática para quem tem pouco tempo disponível.

As quatro partes da produção estão disponíveis exclusivamente na Netflix, permitindo que novos espectadores conheçam a trajetória de Assane desde o começo ou que os fãs retomem a história antes de conferir os capítulos mais recentes.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas complexas, baseadas em golpes elaborados e cheias de tensão, Lupin é uma escolha que merece entrar na lista.

A produção combina mistério, investigação, disfarces e reviravoltas, enquanto explora os conflitos pessoais de um protagonista que precisa lidar com as consequências de suas decisões.

A quarta parte ainda acrescenta um desafio diferente ao colocar Assane na prisão e fazê-lo enfrentar crimes atribuídos a sua identidade. O resultado é uma história que mantém o suspense e cria novas possibilidades para os planos do personagem.

Para quem busca uma maratona envolvente, com ritmo de investigação e estratégias surpreendentes, a série francesa pode ser uma boa companhia para fugir da rotina.

Veja o trailer da nova temporada!